Live - Έκτακτη συνέντευξη Τύπου Γεωργιάδη, Πατούλη, Παγώνη για το νέο σύστημα ελέγχου ιατρείων

Snapshot Ο υπουργός Υγε Άδωνις Γεωργιάδης παραχωρεί έκτακτη συνέντευξη Τύπου για το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων.

Το νέο σύστημα ελέγχου θα βασίζεται στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σχεδιάζεται η τοποθέτηση κωδικού QR στην είσοδο των ιατρείων για την επαλήθευση των αδειοδοτημένων υπηρεσιών.

Η διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Snapshot powered by AI

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου παραχωρεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ η διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετέχουν επίσης, η πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιστροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Ο κ. Γεωργιάδης θα παρουσιάσει το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, με τη χρήση ΑΙ. Όπως είχε προαναγγείλει, εξετάζεται να τοποθετηθεί ένας κωδικός QR στην είσοδο των ιατρείων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρείο.

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