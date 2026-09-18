Φιλιππίνες: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες από πυροβολισμούς σε γυμνάσιο
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Γυμνάσιο Μπάνγκα στο Νότιο Κοταμπάτο
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- Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε γυμνάσιο στις νότιες Φιλιππίνες.
- Το περιστατικό συνέβη στο Εθνικό Γυμνάσιο Μπάνγκα στο Νότιο Κοταμπάτο.
- Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από τον περιφερειακό κυβερνήτη Ρεϊνάλντο Ταμάγιο.
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις νότιες Φιλιππίνες, δήλωσε ένας περιφερειακός κυβερνήτης.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Γυμνάσιο Μπάνγκα στο Νότιο Κοταμπάτο, δήλωσε ο κυβερνήτης Ρεϊνάλντο Ταμάγιο.
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