Φιλιππίνες: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες από πυροβολισμούς σε γυμνάσιο

Snapshot Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε γυμνάσιο στις νότιες Φιλιππίνες.

Το περιστατικό συνέβη στο Εθνικό Γυμνάσιο Μπάνγκα στο Νότιο Κοταμπάτο.

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από τον περιφερειακό κυβερνήτη Ρεϊνάλντο Ταμάγιο. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις νότιες Φιλιππίνες, δήλωσε ένας περιφερειακός κυβερνήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Γυμνάσιο Μπάνγκα στο Νότιο Κοταμπάτο, δήλωσε ο κυβερνήτης Ρεϊνάλντο Ταμάγιο.