Κίνα και Πακιστάν πιέζουν το Ιράν να συγκρατήσει τους αντάρτες Χούθι

Μετά από τις διαμαρτυρίες της Σαουδικής Αραβίας οι δύο χώρες ασκούν πίεση στην Τεχεράνη να ελέγξει και να περιορίσει τους Χούθι στην Υεμένη

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Κίνα και Πακιστάν πιέζουν το Ιράν να συγκρατήσει τους αντάρτες Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κίνα και το Πακιστάν ασκούν πίεση στο Ιράν να περιορίσει τους αντάρτες Χούθι μετά από διαμαρτυρίες της Σαουδικής Αραβίας.
  • Η Κίνα ζήτησε ανεπίσημα από το Ιράν να συμβάλει στον έλεγχο των Χούθι για να προστατευθούν οι ενεργειακές οδοί στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Η Τεχεράνη απάντησε ότι η σταθερότητα στην περιοχή εξαρτάται από τον τερματισμό του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν.
  • Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν κάλεσε το Ιράν να περιορίσει τις επιθέσεις των Χούθι και υπενθύμισε τη Συμφωνία της Μέκκας για αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή με τη Σαουδική Αραβία.
  • Το Πακιστάν προειδοποίησε ότι μπορεί να αναγκαστεί να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, εάν ενεργοποιηθεί η ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής.
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Η Κίνα και το Πακιστάν ασκούν πιέσεις στο Ιράν να περιορίσει τους αντάρτες Χούθι μετά από τις διαμαρτυρίες της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο πρακτορείο Reuters και τους Financial Times.

Το Reuters επικαλείται τρεις πηγές από το Ιράν που ανέφεραν ότι η Κίνα ζήτησε ανεπίσημα από την Τεχεράνη να συμβάλει στον έλεγχο των Χούθι της Υεμένης, μετά από έκκληση του Ριάντ προς το Πεκίνο και τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι αντάρτες κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Το Ριάντ ζήτησε τη βοήθεια της Κίνας αφού οι Χούθι σημείωσαν ραγδαία προέλαση κατά μήκος της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας και γύρω από το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, καθώς αυτές οι κινήσεις έχουν αφήσει εκτεθειμένες τις εξαγωγές πετρελαίου και τη ναυτιλία της Σαουδικής Αραβίας, ανέφεραν οι πηγές.

Η Κίνα έχει καλέσει δημοσίως σε αυτοσυγκράτηση, διάλογο και αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, αλλά το μήνυμα της ιδιωτικά στο Ιράν ήταν ένα βήμα παραπέρα από τις δημόσιες δηλώσεις, τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Το Πεκίνο επιθυμεί το Ιράν να ασκήσει την επιρροή του στους Χούθι, προκειμένου να σταματήσει η διάχυση της σύγκρουσης και σε άλλες ενεργειακές οδούς από τις οποίες εξαρτάται η Κίνα. Οι πηγές δεν παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε το μήνυμα της Κίνας στο Ιράν ή εάν αυτό ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στην Κίνα την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις πηγές, η απάντηση της Τεχεράνης ήταν ότι η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή εξαρτώνται από τον τερματισμό του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν προέβησαν σε ρητές απειλές ούτε έδειξαν ότι το Πεκίνο θα επιδιώξει να ασκήσει οικονομική πίεση στην Τεχεράνη εάν δεν περιορίσει τους Χούθι, σημείωσαν οι τρεις ιρανικές πηγές.

«Η Κίνα δεν επιθυμεί να δει τις περιφερειακές εντάσεις να επεκτείνονται περαιτέρω στην Υεμένη και την Ερυθρά Θάλασσα. Η κλιμάκωση της περιφερειακής αστάθειας δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός», ανέφερε για το θέμα το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Και συνέχισε: «Η κυριαρχία και η ασφάλεια όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές, και οι εγκαταστάσεις που είναι ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση των ανθρώπων δεν πρέπει να αποτελούν στόχο. Η Κίνα ζητά τον τερματισμό των ενεργειών που περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση και προτρέπει στην επίλυση των ζητημάτων μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων».

Στην ίδια γραμμή και το Πακιστάν

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ προέτρεψε το Ιράν να προσπαθήσει να περιορίσει τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και αναφέρθηκε στη Συμφωνία της Μέκκας για αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας.

Αυτό υποστηρίζουν στους Financial Times πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Ενδεικτικό της ανησυχίας που επικρατεί στην περιοχή είναι ότι Πακιστανοί αξιωματούχοι προέτρεψαν το Ιράν να προειδοποιήσει τους Χούθι να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση. Μάλιστα ανέφεραν ότι το Πακιστάν ενδέχεται να αναγκαστεί να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, εάν το Ριάντ ενεργοποιήσει την ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκκας.

Ο Ασίμ Μουνίρ ταξίδεψε τον περασμένο μήνα στην Τεχεράνη για να συναντήσει τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και άλλους πολιτικούς ηγέτες και έχει πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Αραγτσί ήταν την Πέμπτη, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με δύο άτομα που ενημερώθηκαν για τις πρόσφατες συνομιλίες τους, ο Μουνίρ έχει ζητήσει επανειλημμένα από τους ηγέτες του Ιράν να βοηθήσουν να σταματήσουν οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και των ενεργειακών υποδομών του σουνιτικού βασιλείου, αναφερόμενος στις δεσμεύσεις του Ισλαμαμπάντ προς το Ριάντ αλλά χωρίς να προβαίνει σε συγκεκριμένες απειλές κατά της Τεχεράνης.

«Το Ιράν υποστηρίζει ότι πρόκειται για διαμάχη μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης . . . αλλά φαίνεται επίσης ότι η κλιμάκωση εξυπηρετεί την πολιτική του Ιράν στην περιοχή», δήλωσε ένας Πακιστανός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

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