Γιοχάνεσμπουργκ: Μετράνε πτώματα - 9 γυναίκες νεκρές - Φόβοι για κατά συρροή δολοφόνο

Ως «εξαιρετικά ανησυχητικές» είχε χαρακτηρίσει η αστυνομία τις ομοιότητες των προηγούμενων 8 δολοφονιών

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Γιοχάνεσμπουργκ: Μετράνε πτώματα - 9 γυναίκες νεκρές - Φόβοι για κατά συρροή δολοφόνο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Γιοχάνεσμπουργκ έχουν βρεθεί εννέα πτώματα γυναικών σε διάστημα δύο μηνών, με φόβους για κατά συρροή δολοφόνο.
  • Όλα τα πτώματα βρέθηκαν στον δήμο Εκουρχουλένι και η αστυνομία ερευνά αν οι δολοφονίες συνδέονται μεταξύ τους.
  • Η αστυνομία εκδίδει προειδοποιήσεις και χρησιμοποιεί ψυχολογικό προφίλ για να εντοπίσει τον δράστη ή τους δράστες.
  • Ορισμένες κοινότητες πραγματοποιούν τελετές προσευχής και οργανώνονται πορείες για αυστηρότερα μέτρα προστασίας γυναικών και παιδιών.
  • Έχει γίνει μία σύλληψη για έναν φόνο, αλλά η έρευνα συνεχίζεται εντατικά λόγω του φόβου και της ανησυχίας στην κοινότητα.
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Καθεστώς τρόμου επικρατεί στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, όπου εκφράζονται φόβοι ότι ένας κατά συρροή δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος και κανείς δεν φαίνεται να μπορεί να τον σταματήσει.

Την Πέμπτη ανακαλύφθηκε στην περιοχή στο Εκουρχουλένι, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, το πρώμα μιας γυναίκας, της 9ης μέσα σε διάστημα δύο μηνών.

Και τα εννέα πτώματα βρέθηκαν στον δήμο αυτό τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ η αστυνομία διερευνά αν οι θάνατοι συνδέονται μεταξύ τους.

Αξιωματικοί είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι οι ομοιότητες μεταξύ των οκτώ πρώτων δολοφονιών ήταν «αρκετά ανησυχητικές» ώστε να εκδοθεί δημόσια προειδοποίηση.

Οι ανακαλύψεις αυτές έχουν πυροδοτήσει μια εκτεταμένη έρευνα και έχουν αναζωπυρώσει την ανησυχία για τις δολοφονίες γυναικών και τα βίαια εγκλήματα στη Νότια Αφρική.

Η αστυνομία προειδοποίησε να μην κυκλοφορούν φωτογραφίες των πτωμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το τελευταίο πτώμα αναγνωρίστηκε από την οικογένεια ως η 28χρονη Gracious Nkomo. Η γυναίκα ήταν ημίγυμνη, παρουσίαζε εμφανές τραύμα από μαχαίρι στο πλευρό της, ενώ ο λαιμός της φαινόταν να είχε κοπεί.

Η αστυνομία χρησιμοποιεί τώρα ψυχολογικό προφίλ για να προσδιορίσει εάν ένας κατά συρροή δολοφόνος, αντιγραφέας ή πολλοί άσχετοι δράστες βρίσκονται πίσω από αυτήν την τρομακτική αύξηση των δολοφονιών. Ενώ έχει γίνει μία σύλληψη σε σχέση με έναν μόνο φόνο, οι αρχές εντείνουν την έρευνά τους καθώς ο φόβος και ο θυμός αυξάνονται σε όλη την κοινότητα.

Ορισμένες κοινότητες στην περιοχή Γκαουτένγκ, η οποία περιλαμβάνει το Γιοχάνεσμπουργκ και το Εκουρχουλένι, πραγματοποίησαν τελετές προσευχής για τα θύματα.Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πραγματοποίησαν πορεία προς το Αστυνομικό Τμήμα του Κέμπτον Παρκ την Πέμπτη, απαιτώντας αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των γυναικών και των παιδιών και τη λογοδοσία των δραστών.

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