Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Έγγραφο του ΕΚΑΒ «καίει» Θεοδωρόπουλο και Γάκα

Snapshot Έγγραφο του ΕΚΑΒ καταγράφει ότι οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διακομιδή του.

Η διασώστρια κατέθεσε πως οι γιατροί δεν γνωστοποίησαν ποια θεραπεία είχε προηγηθεί πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Κατά την τοποθέτηση φλεβικής γραμμής, ο ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ χωρίς αναπνοή και σφύξεις.

Το έγγραφο θεωρείται κρίσιμο στοιχείο που επιβαρύνει τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Snapshot powered by AI

Έγγραφο του ΕΚΑΒ που έχουν στα χέρια τους οι αρχές και βλέπει το φως της δημοσιότητας φαίνεται πως «καίει» τους δύο προφυλακιστέους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη γιατρούς, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα.

Το έγγραφο καταγράφει τις παρατηρήσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ κατά την παράδοση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και τη διακομιδή του στο «Ελπίς».

Εντύπωση προκαλεί η σημείωση που υπάρχει, σύμφωνα με την οποία, «οι γιατροί στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή». Τα κρίσιμα λεπτά, δηλαδή, της διακομιδής του ασθενούς, Θεοδωρόπουλος και Γάκα επέλεξαν να αποκρύψουν πληροφορίες και λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συγκεκριμένη αναφορά συνδέεται και με την κατάθεση διασώστριας στις ανακριτικές αρχές. Σύμφωνα με τη διασώστρια, κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ οι γιατροί του ιατρείου δεν γνωστοποίησαν ποια θεραπεία είχε προηγηθεί. Όπως ανέφερε, γιατρός ενημέρωσε το πλήρωμα ότι ο ασθενής είχε προσέλθει στο ιατρείο για θεραπεία, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποια ήταν αυτή.

Στην ίδια κατάθεση αναφέρεται ότι, αφού τοποθετήθηκε φλεβική γραμμή, ο ασθενής υπέστη καρδιακή ανακοπή. Το ίδιο έγγραφο καταγράφει την κατάσταση στην οποία παραλήφθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διακομιδής, ο ασθενής μεταφέρθηκε χωρίς αναπνοή και χωρίς σφύξεις.

Δείτε το έγγραφο

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