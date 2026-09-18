Πολωνία: Ο Πούτιν σχεδιάζει επίθεση με drones ή πυραύλους εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ

Snapshot Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones ή πυραύλους σε χώρες του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν την Ουκρανία, πιθανώς και στην Πολωνία.

Η Ρωσία ενδέχεται να προσποιηθεί ότι τέτοιες επιθέσεις είναι τυχαίες για να αποδυναμώσει την αντίδραση του ΝΑΤΟ στην υπεράσπιση του κράτους-μέλους που θα δεχθεί επίθεση.

Ρωσικά drones χτύπησαν κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας, προκαλώντας συναγερμό και την απογείωση πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών.

Ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις προκάλεσαν τον θάνατο ενός ατόμου και ζημιές σε βιομηχανικό πάρκο κοντά στο Κίεβο.

Μια ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Γιαροσλάβλ, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ τόνισε ότι η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones ή πυραύλους εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ που υποστηρίζουν την Ουκρανία, ανάμεσα τους ενδεχομένως και την Πολωνία.

Ο Τουσκ προειδοποίησε ότι η Ρωσία σχεδίαζε να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια να προσποιηθεί ότι η επίθεση ήταν «τυχαία». Αυτό, όπως δήλωσε ο Τουσκ στην πολωνική Βουλή, θα γινόταν με στόχο να «παραλύσει ή τουλάχιστον να αποδυναμώσει το κίνητρο των χωρών του ΝΑΤΟ» να σπεύσουν στην υπεράσπιση του κράτους-μέλους που θα δεχόταν την ρωσική επίθεση.

Χθες οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν με drones μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά από τα σύνορα Ουκρανίας - Πολωνίας με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις πολωνικές αρχές και να σηκωθούν μαχητικά αεροσκάφη.

Νωρίτερα την Πέμπτη, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε βιομηχανικό πάρκο δυτικά του Κιέβου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, όπως ανέφερε τοπικός αξιωματούχος. Επίσης, στη Ρωσία, μια επίθεση με ουκρανικό drone προκάλεσε ζημιές σε διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Γιαροσλάβλ, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.