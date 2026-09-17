Πολωνία: Τα ρωσικά drones χτυπούσαν ένα χιλιόμετρο μακριά από τα σύνορα - Προειδοποίηση Τουσκ

Snapshot Ρωσικά drones έπληξαν στόχους στην Ουκρανία μόλις ένα χιλιόμετρο από τα πολωνικά σύνορα, προκαλώντας συναγερμό στις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι πολωνικές αρχές αντέδρασαν με σειρήνες προειδοποίησης, απογείωση μαχητικών και αναστολή λειτουργίας αεροδρομίων σε Λούμπλιν και Ρζεσζόφ.

Η Πολωνία αποφάσισε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία για ενίσχυση των συνοριακών σημείων και προστασία του πληθυσμού.

Οι συνοριοφύλακες έχουν λάβει εντολές για διανομή προστατευτικού εξοπλισμού, ορισμό καταφυγίων και σχεδιασμό εκκένωσης πληθυσμού.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι τα συνοριακά σημεία διέλευσης θα λειτουργούν υπό ειδικό καθεστώς τους επόμενους μήνες. Snapshot powered by AI

Επί ποδός βρίσκονται οι αρχές στην Πολωνία αφού ρωσικά drones έπληξαν στόχους στην Ουκρανίαμόλις ένα χιλιόμετρο μακριά από τα πολωνικά σύνορα.

Τα χτυπήματα των ρωσικών drones έγιναν στα συνοριακό πέρασμα Γιακοντίν - Ντορόχουσκ, το οποίο βρίσκεται 1 χιλιόμετρο μακριά από τα σύνορα Ουκρανίας - Πολωνίας. Η κινητοποίηση των πολωνικών αρχών ήταν άμεση.

Σειρήνες προειδοποίησης επίθεσης ήχησαν σε δύο περιοχές της Πολωνίας και πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη σηκώθηκαν στον αέρα για να αποτρέψουν παραβιάσεις από τα ρωσικά drones.

«Αυτά τα μέτρα είναι προληπτικής φύσης και έχουν στόχο την ασφάλιση και προστασία του εναέριου χώρου, ιδίως σε περιοχές παρακείμενες στις απειλούμενες περιοχές», ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων στο Χ.

Για κάποιες ώρες τα αεροδρόμια στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ της Πολωνίας ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι σειρήνες επίθεσης ηχούν στην Πολωνία:

Στέλνει στρατό στα σύνορα με την Ουκρανία

Η Πολωνία αποφάσισε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία μετά την ρωσική επίθεση της 13ης Σεπτεμβρίου όταν ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν σε απόσταση μόλις λίγων χιλιομέτρων από την Πολωνία και ένα από αυτά έπληξε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίεβο–Βαρσοβία και βρισκόταν περίπου 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Στρατιώτες από το 18ο και το 4ο Σύνταγμα Μηχανικού των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ενισχύουν τα συνοριακά σημεία διέλευσης και δημιουργούν παρατηρητήρια και θέσεις φρούρησης.

Στους συνοριοφύλακες έχει δοθεί εντολή να διανέμουν κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα, να ορίσουν καταφύγια και να αξιολογήσουν τις επιλογές για ταχεία εκκένωση του πληθυσμού.Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι τα συνοριακά σημεία διέλευσης θα λειτουργούν υπό ειδικό καθεστώς τους επόμενους μήνες.

Προειδοποίηση Τουσκ

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ σε μήνυμά του για την μαύρη επέτειο της 17ης Σεπτεμβρίου 1939 προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει αποφασιστικά σε όποιον της επιτεθεί.

«Το μάθημα της 17ης Σεπτεμβρίου 1939 δεν θα πάει χαμένο. Αν κάποιος τολμήσει να μας επιτεθεί, θα αντιμετωπίσει μια αποφασιστική αντίδραση. Τη δική μας και αυτή των συμμάχων μας», είπε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 1939 η τότε Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στην Πολωνία από τα ανατολικά, 16 ημέρες αφού η ναζιστική Γερμανία είχε εισβάλει στην χώρα από τα δυτικά.

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