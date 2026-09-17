Χανιά: Ελεύθερη η 18χρονη που χτύπησε το 17 ημερών βρέφος - Της απαγορεύτηκε να ξαναδεί το παιδί της

Snapshot Η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται τον ξυλοδαρμό του17 ημερών βφους στα Χανιά αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Της απαγορεύτηκε να ξαναδεί το παιδί της και της επιβλήθηκαν όροι όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική ψυχολογική υποστήριξη.

Η νεαρή υποστήριξε ότι βρίσκεται σε χρόνια κακή ψυχολογική κατάσταση και δεν είχε πρόθεση να βλάψει το μωρό της.

Το βρέφος παραμένει διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου νοσοκομείου και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για την πορεία του εγκεφαλικού αιματώματος.

Η δικαιοσύνη έδρασε λαμβάνοντας υπόψη την ψυχολογική κατάσταση της 18χρονης και το ιστορικό κακοποίησης που κατήγγειλε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Snapshot powered by AI

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 17 ημερών βρέφους της στα Χανιά.

Μετά από σχεδόν τρεις ώρες απολογία, η νεαρή κοπέλα αφέθηκε ελεύθερη με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ωστόσο της απαγορεύτηκε να ξαναδεί το παιδί της. Παράλληλα, στους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν περιλαμβάνεται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και η παρακολούθηση προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης.

Σύμφωνα με το ertnews, η 18χρονη υποστήριξε ότι είναι σε χρόνια κακή ψυχολογική κατάσταση, παρακολουθείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και δεν είχε πρόθεση να βλάψει το μωρό της. Στη στάση της ενισχυτικά έδρασε και η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», που ανέφερε ότι ήταν θύμα κακοποίησης από την ηλικία των 4 ετών, ενώ συνεκτιμήθηκε και η επιλόχεια περίοδος που διανύει.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι μεγαλώνει μόνη της το παιδί, καθώς ο πατέρας του είναι εξαφανισμένος.

Ο συνήγορος της 18χρονης Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε την ικανοποίηση του από την έκβαση της υπόθεσης, ενώ είπε ότι η δικαιοσύνη έδρασε συμπονετικά για ένα παιδί ουσιαστικά που μόλις ενηλικιώθηκε και δεν έχει περάσει εύκολα στη μέχρι τώρα ζωή της.

Σημειώνεται ότι το βρέφος παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου νοσοκομείου, σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική, προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία του εγκεφαλικού αιματώματος.

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