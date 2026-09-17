Βιολάντα: Νέα αίτηση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη κατέθεσε συγγενής εργαζόμενης θύματος

Snapshot Ο σύζυγος μιας από τις πέντε νεκρές εργαζόμενες κατέθεσε νέα αίτηση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιρττζιώτη.

Οι δικηγόροι σκοπεύουν να ζητήσουν αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βασιζόμενοι σε νέα στοιχεία για διαρροή προπανίου.

Η αποφυλάκιση του Τζιρττζιώτη χαρακτηρίστηκε «σκάνδαλο» από τη δικηγόρο της οικογένειας Σκαμπαρδώνη, που ζητά άσκηση έφεσης και την επιστροφή του στη φυλακή.

Υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες που αποτρέπουν εργαζόμενους να καταθέσουν στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με τον συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας.

Ο Κωνσταντίνος Τζιρττζιώτης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και κατηγορούνται επίσης ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας του εργοστασίου. Snapshot powered by AI

Νέα αίτηση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιρττζιώτη, κατέθεσε σήμερα στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας ο σύζυγος μίας εκ των πέντε νεκρών εργαζομένων.

Διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Βάσω Πανταζή, και του δικηγόρου υποστήριξης κατηγορίας, Δημοσθένη Πανταζόπουλο, ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη προσέφυγε κατά της απόφασης αποφυλάκισης του βασικού κατηγορουμένου για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα, στις 26 Ιανουαρίου 2026.

Οι δικηγόροι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με τη γνώση για διαρροή προπανίου και προαναγγέλουν ότι θα καταθέσουν αίτημα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως αναφέρει το onlarissa.

«Σκάνδαλο η επιστροφή του στον τόπο του εγκλήματος»

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο η κ. Πανταζή προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας «σκάνδαλο» την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Για την αποφυλάκιση δήλωσε ότι οι συνήγοροι θα ζητήσουν από τον Εισαγγελέα Εφετών την άσκηση έφεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο άνθρωπος αυτός πρέπει να επιστρέψει στον φυσικό του χώρο, που είναι η φυλακή».

Σε ό,τι αφορά το αίτημα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, διευκρίνισε ότι πρόκειται για διαφορετικό δικονομικό βήμα, το οποίο θα επιχειρηθεί μέσω της ανακριτικής διαδικασίας.

«Θα προσφύγουμε μετά την έφεση εκ νέου στην ανακριτική διαδικασία και στον κύριο ανακριτή. Θα του προσκομίσουμε νέα στοιχεία, από τα οποία ευελπιστούμε ότι ο ίδιος θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα», τόνισε.

Αποτρεπτικές οι συνθήκες για τους εργαζομένους

Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε και ο κ. Δημοσθένης Πανταζόπουλος, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για τη Βασιλική Σκαμπαρδώνη και τον σύζυγό της, Απόστολο Καραγιάννη.

Ο κ. Πανταζόπουλος έκανε λόγο για νέα στοιχεία και για συνθήκες που, κατά την εκτίμησή του, λειτουργούν αποτρεπτικά στους εργαζομένους οι οποίοι θα μπορούσαν να απευθυνθούν στον ανακριτή και να καταθέσουν όσα γνωρίζουν. «Είμαστε εδώ να στηρίξουμε την κατηγορία, ιδίως υπό το φως νέων στοιχείων τα οποία ήρθαν στη δημοσιότητα», ανέφερε, προσθέτοντας πως υπάρχει ένα περιβάλλον δυσμενές «για να ανοίξουν στόματα και προκειμένου να μπορέσουν να καταφύγουν στον ανακριτή οι εργαζόμενοι του εργοστασίου και να δώσουν νέα στοιχεία».

To ιστορικό της απόφασης

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης αφέθηκε ελεύθερος την 1η Σεπτεμβρίου, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Αίτηση για την άσκησης έφεσης κατά του Βουλεύματος υπέβαλαν και άλλοι δύο συγγενείς θυμάτων στις αρχές Σεπτεμβρίου αμέσως μετά την αποφυλάκιση του κατηγορούμενου.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη ενώ μαζί με τον ιδιοκτήτη κατηγορούνται επίσης ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας του εργοστασίου.

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