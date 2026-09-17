Βιολάντα: Νέα αίτηση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη κατέθεσε συγγενής εργαζόμενης θύματος

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου αποφυλακίστηκε την 1η Σεπτεμβρίου με περιοριστικούς όρους

Ελένη Ευστρατίου

Βιολάντα: Νέα αίτηση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη κατέθεσε συγγενής εργαζόμενης θύματος
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο σύζυγος μιας από τις πέντε νεκρές εργαζόμενες κατέθεσε νέα αίτηση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιρττζιώτη.
  • Οι δικηγόροι σκοπεύουν να ζητήσουν αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βασιζόμενοι σε νέα στοιχεία για διαρροή προπανίου.
  • Η αποφυλάκιση του Τζιρττζιώτη χαρακτηρίστηκε «σκάνδαλο» από τη δικηγόρο της οικογένειας Σκαμπαρδώνη, που ζητά άσκηση έφεσης και την επιστροφή του στη φυλακή.
  • Υπάρχουν δυσμενείς συνθήκες που αποτρέπουν εργαζόμενους να καταθέσουν στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία, σύμφωνα με τον συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας.
  • Ο Κωνσταντίνος Τζιρττζιώτης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και κατηγορούνται επίσης ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας του εργοστασίου.
Snapshot powered by AI

Νέα αίτηση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιρττζιώτη, κατέθεσε σήμερα στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας ο σύζυγος μίας εκ των πέντε νεκρών εργαζομένων.

Διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Βάσω Πανταζή, και του δικηγόρου υποστήριξης κατηγορίας, Δημοσθένη Πανταζόπουλο, ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη προσέφυγε κατά της απόφασης αποφυλάκισης του βασικού κατηγορουμένου για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα, στις 26 Ιανουαρίου 2026.

Οι δικηγόροι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει σχετικά με τη γνώση για διαρροή προπανίου και προαναγγέλουν ότι θα καταθέσουν αίτημα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως αναφέρει το onlarissa.

«Σκάνδαλο η επιστροφή του στον τόπο του εγκλήματος»

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο η κ. Πανταζή προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας «σκάνδαλο» την επιστροφή του στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Για την αποφυλάκιση δήλωσε ότι οι συνήγοροι θα ζητήσουν από τον Εισαγγελέα Εφετών την άσκηση έφεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο άνθρωπος αυτός πρέπει να επιστρέψει στον φυσικό του χώρο, που είναι η φυλακή».

Σε ό,τι αφορά το αίτημα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, διευκρίνισε ότι πρόκειται για διαφορετικό δικονομικό βήμα, το οποίο θα επιχειρηθεί μέσω της ανακριτικής διαδικασίας.

«Θα προσφύγουμε μετά την έφεση εκ νέου στην ανακριτική διαδικασία και στον κύριο ανακριτή. Θα του προσκομίσουμε νέα στοιχεία, από τα οποία ευελπιστούμε ότι ο ίδιος θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα», τόνισε.

Αποτρεπτικές οι συνθήκες για τους εργαζομένους

Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε και ο κ. Δημοσθένης Πανταζόπουλος, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για τη Βασιλική Σκαμπαρδώνη και τον σύζυγό της, Απόστολο Καραγιάννη.

Ο κ. Πανταζόπουλος έκανε λόγο για νέα στοιχεία και για συνθήκες που, κατά την εκτίμησή του, λειτουργούν αποτρεπτικά στους εργαζομένους οι οποίοι θα μπορούσαν να απευθυνθούν στον ανακριτή και να καταθέσουν όσα γνωρίζουν. «Είμαστε εδώ να στηρίξουμε την κατηγορία, ιδίως υπό το φως νέων στοιχείων τα οποία ήρθαν στη δημοσιότητα», ανέφερε, προσθέτοντας πως υπάρχει ένα περιβάλλον δυσμενές «για να ανοίξουν στόματα και προκειμένου να μπορέσουν να καταφύγουν στον ανακριτή οι εργαζόμενοι του εργοστασίου και να δώσουν νέα στοιχεία».

To ιστορικό της απόφασης

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης αφέθηκε ελεύθερος την 1η Σεπτεμβρίου, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Αίτηση για την άσκησης έφεσης κατά του Βουλεύματος υπέβαλαν και άλλοι δύο συγγενείς θυμάτων στις αρχές Σεπτεμβρίου αμέσως μετά την αποφυλάκιση του κατηγορούμενου.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη ενώ μαζί με τον ιδιοκτήτη κατηγορούνται επίσης ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας του εργοστασίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:22ANNOUNCEMENTS

Η νέα σειρά REDMI Note 17 διαθέσιμη στη Vodafone με προνομιακές τιμές

16:15LIFESTYLE

Eurovision 2027: Η Ιρλανδία μένει εκτός διοργάνωσης – Η ανακοίνωση

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα αίτηση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη κατέθεσε συγγενής εργαζόμενης θύματος

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία - «Γνωρίζουμε ότι κάτι ετοιμάζει», είπε ο Τουσκ

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Ζαχαράκη για τον θάνατο της μαθήτριας στην Κοζάνη: Έγινε ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Τα ρωσικά drones χτυπούσαν ένα χιλιόμετρο μακριά από τα σύνορα - Προειδοποίηση Τουσκ

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Άγιο Όρος ο Έντι Ράμα - Διανυκτέρευσε στην Μονή Βατοπαιδίου

15:51ΕΛΛΑΔΑ

«Μου δώσατε πίσω την ζωή - Είχα ξεχάσει πώς είναι να μην πονάς»: Η συγκλονιστική μαρτυρία νεαρής καθηγήτριας για τον γιατρό που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη

15:50ΕΘΝΙΚΑ

Πολεμικό παραλήρημα στην Τουρκία: Πώς παρουσιάζουν την μεταφορά 2000 κομάντος απέναντι από τη Σάμο

15:49WHAT THE FACT

Μετακινούν γέφυρα 1.130 μέτρων με υδραυλικούς γρύλους: Το θέαμα εντυπωσιάζει

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ελεύθερη η 18χρονη που χτύπησε το 17 ημερών βρέφος - Της απαγορεύτηκε να ξαναδεί το παιδί της

15:40LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Έχασε πάνω από 200.000 followers μετά τη διαφήμιση όπου εμφανίστηκε γυμνή

15:39ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ερευνά Γάκα - Θεοδωρόπουλο για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια πλάνα από τη σύλληψη κατά συρροή δολοφόνου με 80 θύματα - Ντύθηκε γυναίκα με περούκα

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μάγγος: «Από εξωτερική βία προκλήθηκαν οι κακώσεις» κατέθεσε ορθοπεδικός χειρουργός

15:20WHAT THE FACT

Τούβλα από άμμο ερήμου: Η νέα ιδέα που δοκιμάζουν οι επιστήμονες

15:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοσιογράφος ξέσπασε σε λυγμούς για τον θάνατο 2 συναδέλφων σε συντριβή ελικοπτέρου - Βίντεο

15:10WHAT THE FACT

Τα παπούτσια γίνονται...«μισά» - Η νέα τάση που αφήνει τα πόδια γυμνά έγινε viral

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα του σχολείου

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σκυλιά επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τρεις ανθρώπους - Η περιγραφή του θύματος στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

11:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη» - Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα του σχολείου

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι πρώτες ώρες των δύο γιατρών στη φυλακή - Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Από το Κολωνάκι στην Ερμιονίδα: Τα σχέδια της Γάκα για πολυτελές κέντρο ευεξίας - Αγόρασε παράκτιο οικόπεδο-φιλέτο 100 στρέμματα

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Ξέχασαν» παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε λεωφορείο για 5 ώρες -Εντοπίστηκαν σε τραγική κατάσταση

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

15:51ΕΛΛΑΔΑ

«Μου δώσατε πίσω την ζωή - Είχα ξεχάσει πώς είναι να μην πονάς»: Η συγκλονιστική μαρτυρία νεαρής καθηγήτριας για τον γιατρό που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης: 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η παρέα των νεαρών φέρεται να έκανε TikTok live πριν το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς - Τι εξετάζει η Τροχαία

10:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα «άγνωστα διαμάντια» του Γιώργου Μαζωνάκη

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η άρση ασυλίας Αβραμόπουλου και Κωνσταντοπούλου: Καβγάς Ζωής με Καιρίδη - «Πληρώνω το τίμημα που δεν το βουλώνω»

14:24LIFESTYLE

Το σόι σου: Η μεγάλη πρεμιέρα και το μυστήριο με τον γάμο Μπέλας-Άρη  

13:44ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Μαζωνάκης μέχρι και το συμβάν με το Δρομοκαΐτειο δεν είχε κάνει διαθήκη» - Τι αποκαλύπτει φίλος και πρώην δικηγόρος του

08:53LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Βοηθούσε οικονομικά τον Σπύρο Φωκά χωρίς εκείνος να το γνωρίζει

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 16χρονοι «Τεκετζήδες» τον αποχαιρετούν με μπουζούκια και το «Ανήκω σε μένα»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Ζαχαράκη για τον θάνατο της μαθήτριας στην Κοζάνη: Έγινε ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Αστυνομική επιχείρηση στην Πολεοδομία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ