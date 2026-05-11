Βιολάντα: Ελεύθερος υπό όρους μετά την απολογία του, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας

Ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γενικός διευθυντής της βιομηχανίας «Βιολάντα», μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του για την πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου στη Λάρισα.

Η διαδικασία ενώπιον Ανακριτή και Εισαγγελέα διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, με τις δικαστικές αρχές να αποφασίζουν την αποφυλάκισή του υπό συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ, η υποχρεωτική παρουσία του στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η υπόθεση αφορά την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας μπισκότων, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα γύρω από τα μέτρα ασφαλείας και τις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης.

Από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων, οι συνήγοροι υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ενδείξεις που παραπέμπουν σε άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο. Όπως επισημαίνουν, τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει, κατά την εκτίμησή τους, σε διαφορετική δικαστική κρίση.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες κλήσεις για καταθέσεις και απολογίες. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται μηχανικοί που υπέγραψαν σχετικές μελέτες, αλλά και στελέχη υπηρεσιών που είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους και αυτοψίες στις εγκαταστάσεις.

Έντονη ήταν η παρουσία συγγενών των θυμάτων στα δικαστήρια της Λάρισας, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, εργαζόμενοι είχαν αναφέρει προβλήματα και καταγγελίες προς τη διοίκηση της εταιρείας, χωρίς – όπως λένε – να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η καταστροφή.

Την ίδια ώρα, ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας εξακολουθεί να κρατείται προφυλακισμένος, καθώς απορρίφθηκε το πρώτο αίτημα αποφυλάκισής του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη καταθέσει νέο αίτημα προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ζητώντας την αποφυλάκισή του με επιβολή περιοριστικών όρων.







