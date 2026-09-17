Θεσσαλονίκη: Στιγμές τρόμου για 12χρονη που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκυλιών

Snapshot Μια 12χρονη στη Θεσσαλονίκη δέχθηκε επίθεση από αγέλη 4-5 αδέσποτων σκυλιών στον Δρυμό του δήμου Ωραιοκάστρου.

Το κορίτσι τραυματίστηκε στα χέρια και τα πόδια και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά για περίθαλψη.

Οι γονείς της κατέθεσαν αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου, που οδήγησε σε αυτεπάγγελτη μήνυση και αναμένεται ποινική δίωξη.

Η οικογένεια ζητά μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς αυτό είναι το πρώτο περιστατικό τόσο επιθετικής συμπεριφοράς από τα αδέσποτα στην περιοχή.

Το παιδί παραμένει σοκαρισμένο από το συμβάν, όπως ανέφερε ο πατέρας της. Snapshot powered by AI

Τον τρόμο βίωσε ένα κοριτσάκι 12 ετών στη Θεσσαλονίκη όταν δέχθηκε επίθεση από αγέλη 4-5 αδέσποτων σκυλιών στον Δρυμό, του δήμου Ωραιοκάστρου στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει ο πατέρας της ανήλικης, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) όταν η ανήλικη έφυγε από φιλικό σπίτι το οποίο είχε επισκεφθεί. Στην επιστροφή για το σπίτι ένα σκυλί εμφανίστηκε σε σκοτεινό σημείο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και άρχισε να γαβγίζει προσεγγίζοντάς την με επιθετική συμπεριφορά. Η κοπέλα φώναξε και ξαφνικά εμφανίστηκαν 3-4 σκυλιά που της επιτέθηκαν και την τραυμάτισαν στα χέρια και τα πόδια.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά προκειμένου οι γιατροί να περιποιηθούν τα τραύματά της και έπειτα επέστρεψε στο σπίτι της. Στη συνέχεια, οι γονείς της μετέβησαν στο ΑΤ Ωραιοκάστρου όπου προχώρησαν σε αναφορά η οποία έγινε αυτεπάγγελτη μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ενώ αναμένεται, σύμφωνα με τον πατέρα, να ακολουθήσει ποινική δίωξη από την Εισαγγελία.

Σύμφωνα με τον πατέρα της 12χρονης «το παιδί είναι ακόμη σοκαρισμένο. Όταν πήγαμε στον ιατροδικαστή για να αφαιρέσει τις γάζες και να εξετάσει το περιστατικό το κορίτσι κόντεψε να λιποθυμήσει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην περιοχή υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνουν τόσο επιθετική συμπεριφορά.

Η οικογένεια τονίζει ότι το συμβάν εγείρει ερωτήματα και προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών στην περιοχή και ζητά να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.

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