Anti-drone συστήματα ασφαλείας στις φυλακές ολόκληρης της χώρας έως το τέλος του 2026

Snapshot Μέχρι το τέλος του 2026 θα εγκατασταθούν anti-drone συστήματα ασφαλείας σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας για την αποτροπή εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών.

Το έργο προμηθειών, ύψους 3.703.260 ευρώ, εγκρίθηκε από τον υφυπουργό Οικονομικών και θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.).

Τα σωφρονιστικά καταστήματα θα εξοπλιστούν με 48 μαγνητικές πύλες, 36 συσκευές X-RAY διαφόρων τύπων και 87 φορητούς ανιχνευτές.

Η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής θα προμηθευτεί επιπλέον anti-drone συστήματα από τις Ένοπλες Δυνάμεις για την αντιμετώπιση ρίψης απαγορευμένων αντικειμένων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την κατασκευή 11 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων ως μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού εκσυγχρονισμού και ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Anti-drone συστήματα ασφαλείας αναμένεται να εγκατασταθούν έως το τέλος του έτους στις φυλακές της χώρας για τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών. Οριστικός ανάδοχος του έργου είναι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των διαγωνισμών η Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. «ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.».

Έπειτα από απόφαση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Λαμπρόπουλου, η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπέβαλε αίτημα προς τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, ο οποίος ενέκρινε το ποσό των 3.703.260 ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση των Συστημάτων Ασφαλείας.

Ειδικότερα, τα σωφρονιστικά καταστήματα θα εξοπλιστούν με τα εξής:

48 Μαγνητικές Πύλες

19 Συσκευές X-RAY 60 x 40 DUAL VIEW

17 Συσκευές X-RAY 100 x 100 SINGLE VIEW και

87 Συσκευές Μαγνητικών Πυλών - Φορητών Ανιχνευτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η προμήθεια του νέου εξοπλισμού, αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτροπής εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ελέγχου. Παράλληλα, η γενική γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής θα προμηθευτεί, από τις Ένοπλες Δυνάμεις, μεγάλο αριθμό συστημάτων anti-drone, με στόχο να αντιμετωπιστούν περιστατικά, κατά τα οποία μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχειρούν τη ρίψη απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στους χώρους των Καταστημάτων Κράτησης.

Η προμήθεια του σύγχρονου αυτού εξοπλισμού εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον εκσυγχρονισμό και την εξασφάλιση της ασφάλειας στα σωφρονιστικά καταστήματα. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται πρώτη φορά διατίθενται τόσο υψηλά κονδύλια για την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας. Τέλος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, έχει ήδη εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση για την κατασκευή 11 νέων σωφρονιστικών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.