Τουρκία - Sozcu: Σύμβουλος του Ερντογάν «δείχνει» την ημέρα των εκλογών

Snapshot Ο Μεχμέτ Ουούμ, σύμβουλος του Ερντογάν, εκτιμά ότι οι επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές πιθανότατα θα γίνουν στις 16 Απριλίου 2028.

Ο Ερντογάν θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά, με την υποψηφιότητα να απαιτεί 360 ψήφους από την τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Υπάρχει η δυνατότητα πρόωρων εκλογών πριν τις 7 Μαΐου 2028, μέσω μιας «εξαιρετικής υποψηφιότητας» του Ερντογάν, αν η Βουλή το αποφασίσει.

Ο Ουτσούμ θεωρεί προτιμητέο οι εκλογές να γίνουν μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2028 και όχι μέσα στο 2027.

Οι δηλώσεις του Ουτσούμ έχουν πολιτική βαρύτητα αλλά δεν αποτελούν επίσημη ανακοίνωση για τον χρόνο των εκλογών. Snapshot powered by AI

Ο Μεχμέτ Ουτσούμ (Mehmet Uçum), επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προχώρησε σε σημαντικές δηλώσεις σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, καθώς και με το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας του Ερντογάν, μεταδίδει σε δημοσίευμά της η τουρκική εφημερίδα Sozcu.

Σύμφωνα με τον Ουτσούμ, όπως αναφέρει το τουρκικό δημοσίευμα, πιθανό σενάριο είναι οι εκλογές να πραγματοποιηθούν στις 16 Απριλίου 2028. Η ημερομηνία αυτή, όπως υποστήριξε, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στις 16 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε το δημοψήφισμα που οδήγησε στη μετάβαση της Τουρκίας στο προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης. Ο ίδιος εμφανίστηκε να θεωρεί μικρή την πιθανότητα εκλογών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2027 και ανέφερε ως πιθανότερο χρόνο τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2028.

Το κρίσιμο στοιχείο αφορά την πιθανή νέα υποψηφιότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ουτσούμ δήλωσε ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα είναι υποψήφιος «για τελευταία φορά». Για μια τέτοια απόφαση απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο, οι ψήφοι 360 βουλευτών της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.

Κατά την ερμηνεία που παρουσίασε ο Ουτσούμ, εάν η Βουλή αποφασίσει να επισπεύσει τις εκλογές πριν από την κανονική λήξη της προεδρικής θητείας, δημιουργείται η δυνατότητα μιας «εξαιρετικής υποψηφιότητας» (istisnai adaylık) του Ερντογάν. Για τον λόγο αυτό, εκτίμησε ότι οι εκλογές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από τις 7 Μαΐου 2028, με την 16η Απριλίου να αποτελεί, κατά την άποψή του, μία κατάλληλη ημερομηνία.

Ο προεδρικός σύμβουλος υποστήριξε ακόμη ότι η τουρκική Βουλή θα μπορούσε να λάβει τη σχετική απόφαση τον Φεβρουάριο του 2028. Παράλληλα εξέφρασε την προσωπική του εκτίμηση ότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν θα θελήσει να εμποδίσει την υποψηφιότητα Ερντογάν, σημειώνοντας ουσιαστικά ότι η αντιπολίτευση, εφόσον δηλώνει ότι επιθυμεί να τον νικήσει στις κάλπες, θα μπορούσε να συναινέσει στην πρόωρη προσφυγή των εκλογών. Πρόκειται, πάντως, για πολιτική εκτίμηση του Ουτσούμ και όχι για απόφαση του προέδρού ή του κυβερνώντος κόμματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η οικονομική διάσταση της τοποθέτησής του. Ο Ουτσούμ ανέφερε ότι θεωρεί προτιμότερο η Τουρκία να οδηγηθεί στις εκλογές έχοντας ήδη περάσει στον προϋπολογισμό του 2028, αντί να διεξαχθούν οι εκλογές με τον προϋπολογισμό του 2027. Με αυτό το σκεπτικό απέρριψε ουσιαστικά, ως δική του πρόβλεψη, το ενδεχόμενο εκλογών μέσα στο 2027.

Το Sözcü συνδέει τις δηλώσεις αυτές με τη συνεχιζόμενη συζήτηση στην Τουρκία για πρόωρες εκλογές: η αντιπολίτευση ζητεί να στηθούν νωρίτερα κάλπες, ενώ κυβερνητικά στελέχη έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι εκλογές θα γίνουν στον προβλεπόμενο χρόνο. Οι δηλώσεις Ουτσούμ έχουν επομένως πολιτική βαρύτητα, αλλά δεν συνιστούν επίσημη ανακοίνωση ημερομηνίας εκλογών.

Το άρθρο αναφέρεται επίσης στη διαδικασία που στην Τουρκία αποκαλείται «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» (Terörsüz Türkiye) και σε ζητήματα που σχετίζονται με τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν, όμως η είδηση του δημοσιεύματος είναι σαφώς η 16η Απριλίου 2028 και η προοπτική μιας τελευταίας υποψηφιότητας Ερντογάν.

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