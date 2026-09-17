Eurovision 2027: Η Ιρλανδία μένει εκτός διοργάνωσης – Η ανακοίνωση

Snapshot Η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027 λόγω της συνεχιζόμενης απώλειας ζωών στη Γάζα.

Η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027 στην Arena Burgas.

Η Ιρλανδία είχε ήδη απουσιάσει από τη Eurovision 2026 μαζί με την Ισλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE τόνισε ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανακοίνωσε επίσης ότι θα μποϊκοτάρει τη Eurovision 2027. Snapshot powered by AI

Η Βουλγαρία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη διοργάνωση της Eurovision για το 2027, ωστόσο συνεχίζονται οι αντιδράσεις λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Σήμερα, οκτώ μήνες πριν τη μεγάλη γιορτή της μουσικής που θα λάβει χώρα στην Arena Burgas, γνωστοποιήθηκε ότι η Ιρλανδία δεν θα βρεθεί στον θεσμό.

Όπως ανέφερε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE, η χώρα δεν θα βρίσκεται στη Eurovision 2027 επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών στη Γάζα.

Η Ιρλανδία ήταν μια από τις πέντε χώρες που δεν έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση του 2026 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μαζί με την Ισλανδία, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία.

«Το RTE νιώθει ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας δεν μπορεί να δικαιολογηθεί δεδομένης της φρικτής και συνεχιζόμενης απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσο πολλών αμάχων», δήλωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε ανακοίνωση.

Ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανακοίνωσε, τον περασμένο μήνα, ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό και το 2027.

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