Σοκ στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης: 15χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες

Snapshot Μία 15χρονη μαθήτρια του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης εντοπίστηκε αναίσθητη στις τουαλέτες του σχολείου.

Η μαθήτρια μεταφέρθηκε άμεσα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί και οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Λαμβάνονται καταθέσεις από συμμαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διερεύνηση του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης (17/9) στην Κοζάνη, καθώς μία μαθήτρια του 1ου ΓΕΛ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο χώρο των τουαλετών.

Στο σχολικό συγκρότημα έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο και διακόμισε την νεαρή κοπέλα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η μαθήτρια βρέθηκε σ' αυτή την κατάσταση με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνα, λαμβάνοντας καταθέσεις από συμμαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.