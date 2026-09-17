Κεφαλονιά: Νεκρός εντοπίστηκε 45χρονος χειριστής ταχυπλόου που αγνοούνταν

Snapshot Ο 45χρονος χειριστής ταχυπλόου που αγνοούνταν εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία Αράγια του Πόρου Κεφαλονιάς.

Το ταχύπλοο σκάφος ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς, προκαλώντας την εξαφάνιση του 45χρονου.

Ο 26χρονος συνεπιβάτης του ταχυπλόου επέζησε και περισυνελέγη σώος.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης περιελάμβανε σκάφη του Λιμενικού, ναυαγοσωστικό, δύτη και ελικόπτερο Super Puma.

Τα αίτια της ανατροπής και του θανάτου του 45χρονου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 45χρονου Ρουμάνου, ο οποίος αγνοούνταν από τη στιγμή που το ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαινε ανατράπηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς.

Ο 45χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Αράγια, στον Πόρο Κεφαλονιάς. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε ο άνδρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το ταχύπλοο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή. Ο 26χρονος συνεπιβάτης του περισυλλέγη σώος, ενώ για τον 45χρονο είχε ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Σημείο των ερευνών ήταν η παραλία Αράγια, όπου είχε καταλήξει και το αναποδογυρισμένο σκάφος. Το ταχύπλοο ανελκύστηκε με τη βοήθεια γερανού, την ώρα που οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονταν για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Από το πρωί της Τρίτης είχε αναπτυχθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας στη θαλάσσια περιοχή, με τη συμμετοχή σκαφών του Λιμενικού Σώματος, ναυαγοσωστικού σκάφους, ιδιώτη δύτη και ελικοπτέρου Super Puma.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων έρευνας και διάσωσης, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τραγικό τρόπο. Τα ακριβή αίτια της ανατροπής του ταχύπλοου, όπως και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 45χρονος, αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.