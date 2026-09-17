Ρινικό σπρέι από ανθρώπινο πλακούντα προστατεύει από τη νόσο Αλτσχάιμερ

Μια πειραματική θεραπεία, η οποία βασίζεται σε μικροσκοπικά σωματίδια που απελευθερώνονται από κύτταρα του ανθρώπινου πλακούντα, βελτίωσε την μνήμη και μείωσε διάφορα σημάδια νόσου, που προσομοιάζει με το Αλτσχάιμερ, σε ποντίκια. Η θεραπεία χορηγήθηκε ρινικά και έφτασε στον ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου κεντρικής σημασίας για την μνήμη.

Ωστόσο, πρόκειται για προκλινική έρευνα και όχι για απόδειξη ότι ένα ρινικό σπρέι μπορεί να θεραπεύσει τη νόσο Αλτσχάιμερ στον άνθρωπο.

Τι ακριβώς εξέτασαν οι ερευνητές;

Η θεραπεία περιείχε εξωκυττάρια κυστίδια (εξωσώματα), μικροσκοπικά «πακέτα» που χρησιμοποιούν τα κύτταρα για την μεταφορά πρωτεϊνών, RNA και άλλων βιολογικών σημάτων. Οι ερευνητές τα απομόνωσαν από μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα (πολυδύναμα προγονικά κύτταρα μη-αιμοποιητικής προέλευσης, που βρίσκονται σε διάφορους ιστούς, όπως ο μυελός των οστών, ο λιπώδης ιστός και ο ομφάλιος λώρος) που ελήφθησαν από τον αμνιακό υμένα ανθρώπινων πλακούντων.

Θηλυκά ποντίκια, γενετικά τροποποιημένα ώστε να αναπτύσσουν αλλοιώσεις παρόμοιες με αυτές της νόσου Αλτσχάιμερ, έλαβαν ρινικά περίπου 100 εκατομμύρια κυστίδια, δύο φορές την εβδομάδα, σε ηλικία από 3 έως 9 μηνών. Η θεραπεία ξεκίνησε προτού εμφανιστεί σαφής γνωστική εξασθένηση.

Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, τα ποντίκια που έλαβαν τη θεραπεία:

είχαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ αναγνώρισης αντικειμένων, χωρικής μνήμης και –μετά από 6 μήνες– σε δοκιμασίες λαβύρινθου σχήματος Υ (Y-maze).

τα επίπεδα αμυλοειδούς-βήτα στον ιππόκαμπό τους μειώθηκαν κατά περίπου 53%, ενώ και τα επίπεδα του αμυλοειδούς βήτα "1-42" ήταν σημαντικά χαμηλότερα.

αλλά, η φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης Tau δεν παρουσίασε βελτίωση.

Πώς θα μπορούσαν τα κυστίδια από τον πλακούντα να προστατεύσουν τον εγκέφαλο;

Η πιο έντονη επίδραση φάνηκε να σχετίζεται με τη νευροφλεγμονή. Η νόσος Αλτσχάιμερ δεν προκαλείται αποκλειστικά από το αμυλοειδές και την πρωτεΐνη Tau. Η επίμονη ενεργοποίηση των μικρογλοιακών κυττάρων και των αστροκυττάρων μπορεί να συμβάλει στη συναπτική δυσλειτουργία και τη βλάβη των νευρώνων.

Στα ποντίκια που έλαβαν τη θεραπεία, τα κυστίδια μείωσαν διάφορα σημάδια ενεργοποίησης των μικρογλοιακών κυττάρων και των αστροκυττάρων, μετατοπίζοντας τη φλεγμονώδη σηματοδότηση προς ένα λιγότερο επιβλαβές προφίλ. Παράλληλα, αυξήθηκαν τα επίπεδα πρωτεϊνών, που σχετίζονται με τη νευροπλαστικότητα, όπως οι BDNF, GluA1 και ARC.

Τα πειράματα υπέδειξαν ότι το ρυθμιστικό RNA που μεταφέρεται μέσα στα κυστίδια ήταν σημαντικό γι’ αυτές τις αντιφλεγμονώδεις και νευροπροστατευτικές επιδράσεις.

Οι ερευνητές εξέτασαν ανθρώπινα κύτταρα;

Ναι, αλλά όχι ασθενείς. Η ομάδα δημιούργησε νευρώνες από επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, που προήλθαν από τρία άτομα με σποραδική νόσο Αλτσχάιμερ. Σε εργαστηριακές καλλιέργειες, τα κυστίδια μείωσαν την φθορά των νευριτών και αποκατέστησαν αρκετές πρωτεΐνες, που εμπλέκονται στη συναπτική λειτουργία.

Αυτό ενισχύει τη βιολογική αξιοπιστία, αλλά τα κύτταρα σε εργαστηριακές συνθήκες δεν μπορούν να αναπαράγουν την πολυπλοκότητα ενός ζωντανού ανθρώπινου εγκεφάλου.

Πόσο σημαντικά είναι τα ευρήματα;

Η μελέτη αυτή προστίθεται σε ένα αυξανόμενο σώμα προκλινικών δεδομένων. Μια συστηματική ανασκόπηση του 2025 διαπίστωσε ότι οι θεραπείες με εξωκυττάρια κυστίδια σε μοντέλα νόσου Αλτσχάιμερ έχουν βελτιώσει επανειλημμένα τη γνωστική λειτουργία και έχουν μειώσει τη φλεγμονή ή τη συσσώρευση μη φυσιολογικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο.

Ωστόσο, η εν λόγω ανασκόπηση εντόπισε 70 μελέτες σε ζώα και μόνο μία μικρή δοκιμή σε ανθρώπους, με τη συμμετοχή 9 ατόμων. Συνεπώς, το πεδίο παραμένει σε συντριπτικό βαθμό πειραματικό.

Η μελέτη παρουσιάζει επίσης σημαντικούς περιορισμούς. Στα κύρια πειράματα χρησιμοποιήθηκαν θηλυκά ποντίκια, η μακροχρόνια θεραπεία ξεκίνησε πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων, ενώ τα ζωικά μοντέλα δεν αναπαράγουν πλήρως τη σποραδική μορφή της νόσου Αλτσχάιμερ στον άνθρωπο. Όταν η θεραπεία ξεκίνησε αφού είχαν ήδη εμφανιστεί ελλείμματα, η μνήμη βελτιώθηκε σε μία δοκιμασία, αλλά όχι σε μια άλλη.

Θα μπορούσε αυτό να εξελιχθεί σε ρινική θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ;

Ενδεχομένως, αλλά απαιτείται πολύ περισσότερη έρευνα. Η ενδορινική χορήγηση είναι ελκυστική μέθοδος, καθώς μπορεί να προσφέρει μια πρακτική οδό πρόσβασης στον εγκέφαλο. Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι τα κυστίδια έφτασαν στον ιππόκαμπο των ποντικιών μετά τη ρινική χορήγηση.

Οι ερευνητές πρέπει ακόμη να καθορίσουν τη δοσολογία, τη συνέπεια στην παραγωγή και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια, καθώς και να διαπιστώσουν εάν η θεραπεία φτάνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο και επιδρά σε αυτόν με παρόμοιο τρόπο.

Οι τρέχουσες εγκεκριμένες θεραπείες για τη νόσο Αλτσχάιμερ που τροποποιούν την πορεία της νόσου στοχεύουν στο αμυλοειδές και χορηγούνται με ένεση ή έγχυση. Δεν υπάρχει εγκεκριμένη ρινική θεραπεία με εξωκυττάρια κυστίδια προερχόμενα από τον πλακούντα.

Συμπέρασμα

Τα εξωκυττάρια κυστίδια, που προέρχονται από τον πλακούντα, βελτίωσαν την μνήμη, μείωσαν το αμυλοειδές-βήτα και περιόρισαν τη νευροφλεγμονή σε μοντέλο ποντικιού για τη νόσο Αλτσχάιμερ, με υποστηρικτικά ευρήματα σε νευρώνες ανθρώπινης προέλευσης.

Η εν λόγω έρευνα ενισχύει μια πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση, ωστόσο το βήμα από τα πειραματικά μοντέλα σε μια αποτελεσματική θεραπεία για τον άνθρωπο παραμένει μεγάλο.

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