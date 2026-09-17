Μια influencer πέφτει στον υπόνομο - και όλα έρχονται πάνω κάτω: Μία βραβευμένη κοινωνική κωμωδία

Μετά την επιτυχημένη πρώτη τους παρουσίαση και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, «Οι Από Κάτω» επιστρέφουν για 2η χρονιά, από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο Θέατρο AUDITORIUM.

Η Ζέτη Φίτσιου, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σύγχρονες φωνές της ελληνικής θεατρικής γραφής, παρουσιάζει το βραβευμένο με το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου* (2022) έργο της, μια ευφυή κοινωνική κωμωδία που συνδυάζει το καυστικό χιούμορ με τη συγκίνηση και τη βαθιά ανθρώπινη ματιά.

Ο Κώστας Σιλβέστρος στη σκηνοθεσία αυτής της σύγχρονης αιχμηρής κωμωδίας, φωτίζει τις ρωγμές των ηρώων της και έναν κόσμο όπου το παράλογο συναντά το βαθιά ανθρώπινο.

Ο Ερρίκος Λίτσης, ο Κώστας Καζάκας και η Άνδρη Θεοδότου συναντιούνται επί σκηνής σε μια ιστορία για εκείνους που βρίσκονται στο περιθώριο, αλλά και για όλα όσα η κοινωνία συνηθίζει να προσπερνά.

Με ευαισθησία και οξυδέρκεια, «Οι Από Κάτω» υπενθυμίζουν πως το γέλιο μπορεί να γίνει ένας από τους πιο δυνατούς τρόπους για να μιλήσουμε για όσα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια. Για τους ανθρώπους που επιλέγουν να ζήσουν εκτός του παραλογισμού του σύγχρονου τρόπου ζωής και παλεύουν να διεκδικήσουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που συχνά τους αγνοεί.

Τελικά ποιοι είναι οι «από πάνω» και ποιοι οι «από κάτω»;

Το δίπολο δεν είναι μόνο θέμα χωροταξίας, αλλά ιεραρχίας: ποιος φαίνεται, ποιος ακούγεται, ποιος έχει πρόσβαση και ποιος μένει εκτός κάδρου. Η Ζέτη Φίτσιου παίρνει τη «μικρή» καθημερινότητα και τη μετατρέπει σε μια δυνατή αλληγορία για τις κοινωνικές ανισότητες, την ανάγκη για αναγνώριση και τη διαρκή προσπάθεια του ανθρώπου να βρει το χώρο του μέσα στην κοινωνία.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Ερρίκος και ο Βλάσης, δύο κατάδικοι για μια μικρή ληστεία τράπεζας, βρίσκονται εδώ και χρόνια σε καταναγκαστικά έργα καθαρισμού ενός υπονόμου. Πρόκειται να εκτίσουν την ποινή τους μόλις καθαρίσουν εντελώς τον χώρο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: μια τρύπα στην οροφή του υπονόμου, από όπου καταλήγουν συνεχώς τα σκουπίδια του «επάνω» κόσμου.

Έτσι, ενώ οι δύο ήρωες προσπαθούν να διατηρήσουν τον υπόνομό τους καθαρό, αυτός ξαναβρομίζει ασταμάτητα. Οι δυο φυλακισμένοι κάνουν συνεχώς αιτήσεις στον Δήμο για να κλείσει την τρύπα, αλλά πάντοτε τους αγνοούν. Όλα αλλάζουν όταν από αυτή την τρύπα πέφτει ξαφνικά η Έμυ, η πιο διάσημη influencer της χώρας.

Η απρόσμενη συνάντηση των τριών ηρώων ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει στην επιφάνεια ερωτήματα για την εικόνα, την αποδοχή, την εξουσία και την ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του και να “δει” ποιος πραγματικά είναι.

Η ματιά της συγγραφέως

Στη θεατρική της γραφή, η Ζέτη Φίτσιου δημιουργεί κόσμους όπου το γέλιο συναντά την κοινωνική παρατήρηση. Στους «Από Κάτω», η κωμωδία δεν λειτουργεί ως φυγή από την πραγματικότητα, αλλά ως ένας διαφορετικός τρόπος να δούμε τον κόσμο γύρω μας. Οι ήρωές της, δεν είναι απλώς «οι αποκλεισμένοι» μιας ιστορίας. Είναι άνθρωποι με επιθυμίες, φόβους, αντιφάσεις και ανάγκη για σύνδεση. Μέσα από τις αδυναμίες και τα λάθη τους, γίνονται αναγνωρίσιμοι, αστείοι και βαθιά ανθρώπινοι.

Σκηνοθετικό σημείωμα

«Από την πρώτη στιγμή που διάβασα το έργο της Ζέτης Φίτσιου, με κέρδισαν το χιούμορ και η ευαισθησία με την οποία απέδωσε τους ήρωές της. Τρεις χαρακτήρες που, μέσα από τις αδυναμίες και τις προσωπικές τους ρωγμές, γίνονται απρόσμενα αστείοι, αναγνωρίσιμοι και βαθιά ανθρώπινοι.

Οι “Από Κάτω” είναι ένας ενδιάμεσος χώρος όπου το λογικό συναντά το παράλογο, η κωμωδία τη συγκίνηση και η καθημερινότητα τα μεγάλα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι μια ιστορία για την ανάγκη μας να υπάρχουμε, να ακουστούμε και να βρούμε χώρο σε μια κοινωνία γεμάτη αποκλεισμούς και αντιφάσεις.»

Κώστας Σιλβέστρος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: Έργο: Ζέτη Φίτσιου Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος Μουσική: Ecati Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Τέλλος Βοηθός σκηνοθέτη: Σπύρος Σπεραντζάς Φωτογραφίες - Trailer: Διονύσης Κούτσης

Οπτική ταυτότητα παράστασης: Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Μακιγιάζ φωτογράφισης: Όλγα Φαλέι

Γραφείο Τύπου – Media Relations: Μαρία Τσολάκη Digital manager: Ανδρέας Κυριακάκης Διεύθυνση & οργάνωση παραγωγής: Σπύρος Σπεραντζάς Υπεύθυνη παραγωγής: Ιωάννα Συμεωνίδου Παραγωγή: Αειρείτη Με τους: Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές των: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Γιάννη Μποσταντζόγλου, Θανάση Αλευρά, καθώς και του Ηλία Μαμαλάκη

INFO

AUDITORIUM

Σίνα 2-4

Τηλ 2103614216, 2103642334

Μέρες & Ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη 21:00, Σάββατο 15:00, Κυριακή 18:00

Τιμές Εισιτηρίων: 20 ευρώ κανονικό, 16 μειωμένο

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oi-apo-kato/

* Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου (2022)

Η Ζέτη Φίτσιου τιμήθηκε το 2022 με το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για τους «Από Κάτω». Η Επιτροπή βράβευσης ξεχώρισε την πρωτότυπη δραματουργία, τον καθαρό χειρισμό των χαρακτήρων και τη φαντασία του έργου, που συνδέει την ανθρώπινη ιστορία με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.