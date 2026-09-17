Μια influencer πέφτει στον υπόνομο - και όλα έρχονται πάνω κάτω: Μία βραβευμένη κοινωνική κωμωδία

Aπό την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Newsroom

Μια influencer πέφτει στον υπόνομο - και όλα έρχονται πάνω κάτω: Μία βραβευμένη κοινωνική κωμωδία
ANNOUNCEMENTS
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την επιτυχημένη πρώτη τους παρουσίαση και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, «Οι Από Κάτω» επιστρέφουν για 2η χρονιά, από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο Θέατρο AUDITORIUM.

Η Ζέτη Φίτσιου, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σύγχρονες φωνές της ελληνικής θεατρικής γραφής, παρουσιάζει το βραβευμένο με το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου* (2022) έργο της, μια ευφυή κοινωνική κωμωδία που συνδυάζει το καυστικό χιούμορ με τη συγκίνηση και τη βαθιά ανθρώπινη ματιά.

Ο Κώστας Σιλβέστρος στη σκηνοθεσία αυτής της σύγχρονης αιχμηρής κωμωδίας, φωτίζει τις ρωγμές των ηρώων της και έναν κόσμο όπου το παράλογο συναντά το βαθιά ανθρώπινο.

iiiiiiiii10.jpeg

Ο Ερρίκος Λίτσης, ο Κώστας Καζάκας και η Άνδρη Θεοδότου συναντιούνται επί σκηνής σε μια ιστορία για εκείνους που βρίσκονται στο περιθώριο, αλλά και για όλα όσα η κοινωνία συνηθίζει να προσπερνά.

Με ευαισθησία και οξυδέρκεια, «Οι Από Κάτω» υπενθυμίζουν πως το γέλιο μπορεί να γίνει ένας από τους πιο δυνατούς τρόπους για να μιλήσουμε για όσα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια. Για τους ανθρώπους που επιλέγουν να ζήσουν εκτός του παραλογισμού του σύγχρονου τρόπου ζωής και παλεύουν να διεκδικήσουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που συχνά τους αγνοεί.

Τελικά ποιοι είναι οι «από πάνω» και ποιοι οι «από κάτω»;

Το δίπολο δεν είναι μόνο θέμα χωροταξίας, αλλά ιεραρχίας: ποιος φαίνεται, ποιος ακούγεται, ποιος έχει πρόσβαση και ποιος μένει εκτός κάδρου. Η Ζέτη Φίτσιου παίρνει τη «μικρή» καθημερινότητα και τη μετατρέπει σε μια δυνατή αλληγορία για τις κοινωνικές ανισότητες, την ανάγκη για αναγνώριση και τη διαρκή προσπάθεια του ανθρώπου να βρει το χώρο του μέσα στην κοινωνία.

iiiiiiiii3.jpeg

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Ερρίκος και ο Βλάσης, δύο κατάδικοι για μια μικρή ληστεία τράπεζας, βρίσκονται εδώ και χρόνια σε καταναγκαστικά έργα καθαρισμού ενός υπονόμου. Πρόκειται να εκτίσουν την ποινή τους μόλις καθαρίσουν εντελώς τον χώρο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: μια τρύπα στην οροφή του υπονόμου, από όπου καταλήγουν συνεχώς τα σκουπίδια του «επάνω» κόσμου.

Έτσι, ενώ οι δύο ήρωες προσπαθούν να διατηρήσουν τον υπόνομό τους καθαρό, αυτός ξαναβρομίζει ασταμάτητα. Οι δυο φυλακισμένοι κάνουν συνεχώς αιτήσεις στον Δήμο για να κλείσει την τρύπα, αλλά πάντοτε τους αγνοούν. Όλα αλλάζουν όταν από αυτή την τρύπα πέφτει ξαφνικά η Έμυ, η πιο διάσημη influencer της χώρας.

Η απρόσμενη συνάντηση των τριών ηρώων ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει στην επιφάνεια ερωτήματα για την εικόνα, την αποδοχή, την εξουσία και την ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του και να “δει” ποιος πραγματικά είναι.

iiiiiiiii7.jpeg

Η ματιά της συγγραφέως

Στη θεατρική της γραφή, η Ζέτη Φίτσιου δημιουργεί κόσμους όπου το γέλιο συναντά την κοινωνική παρατήρηση. Στους «Από Κάτω», η κωμωδία δεν λειτουργεί ως φυγή από την πραγματικότητα, αλλά ως ένας διαφορετικός τρόπος να δούμε τον κόσμο γύρω μας. Οι ήρωές της, δεν είναι απλώς «οι αποκλεισμένοι» μιας ιστορίας. Είναι άνθρωποι με επιθυμίες, φόβους, αντιφάσεις και ανάγκη για σύνδεση. Μέσα από τις αδυναμίες και τα λάθη τους, γίνονται αναγνωρίσιμοι, αστείοι και βαθιά ανθρώπινοι.

Σκηνοθετικό σημείωμα

«Από την πρώτη στιγμή που διάβασα το έργο της Ζέτης Φίτσιου, με κέρδισαν το χιούμορ και η ευαισθησία με την οποία απέδωσε τους ήρωές της. Τρεις χαρακτήρες που, μέσα από τις αδυναμίες και τις προσωπικές τους ρωγμές, γίνονται απρόσμενα αστείοι, αναγνωρίσιμοι και βαθιά ανθρώπινοι.

Οι “Από Κάτω” είναι ένας ενδιάμεσος χώρος όπου το λογικό συναντά το παράλογο, η κωμωδία τη συγκίνηση και η καθημερινότητα τα μεγάλα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι μια ιστορία για την ανάγκη μας να υπάρχουμε, να ακουστούμε και να βρούμε χώρο σε μια κοινωνία γεμάτη αποκλεισμούς και αντιφάσεις.»

Κώστας Σιλβέστρος

iiiiiiiii9.jpeg

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: Έργο: Ζέτη Φίτσιου Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος Μουσική: Ecati Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Τέλλος Βοηθός σκηνοθέτη: Σπύρος Σπεραντζάς Φωτογραφίες - Trailer: Διονύσης Κούτσης

Οπτική ταυτότητα παράστασης: Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Μακιγιάζ φωτογράφισης: Όλγα Φαλέι

Γραφείο Τύπου – Media Relations: Μαρία Τσολάκη Digital manager: Ανδρέας Κυριακάκης Διεύθυνση & οργάνωση παραγωγής: Σπύρος Σπεραντζάς Υπεύθυνη παραγωγής: Ιωάννα Συμεωνίδου Παραγωγή: Αειρείτη Με τους: Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές των: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Γιάννη Μποσταντζόγλου, Θανάση Αλευρά, καθώς και του Ηλία Μαμαλάκη

iiiiiiiii2.jpeg

INFO

AUDITORIUM

Σίνα 2-4

Τηλ 2103614216, 2103642334

Μέρες & Ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη 21:00, Σάββατο 15:00, Κυριακή 18:00

Τιμές Εισιτηρίων: 20 ευρώ κανονικό, 16 μειωμένο

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oi-apo-kato/

* Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου (2022)

Η Ζέτη Φίτσιου τιμήθηκε το 2022 με το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για τους «Από Κάτω». Η Επιτροπή βράβευσης ξεχώρισε την πρωτότυπη δραματουργία, τον καθαρό χειρισμό των χαρακτήρων και τη φαντασία του έργου, που συνδέει την ανθρώπινη ιστορία με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:46ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Φωτιά στο Τιτάνιο όρος - Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Ξέχασαν» παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε λεωφορείο για 5 ώρες -Εντοπίστηκαν σε τραγική κατάσταση

14:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η κυβέρνηση στηρίζει τις επιχειρήσεις με βάση τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας

14:34ΥΓΕΙΑ

Ένα παραμύθι για την καρδιά από έναν καθηγητή ιατρικής

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Απογειώθηκαν μαχητικά έπειτα από πλήγματα ρωσικών drones στην Ουκρανία - Ανεστάλη η λειτουργία δύο αεροδρομίων

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης: 15χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες

14:24LIFESTYLE

Το σόι σου: Η μεγάλη πρεμιέρα και το μυστήριο με τον γάμο Μπέλας-Άρη  

14:22ANNOUNCEMENTS

Μια influencer πέφτει στον υπόνομο - και όλα έρχονται πάνω κάτω: Η βραβευμένη κοινωνική κωμωδία της Ζέτης Φίτσιου, για 2η χρονιά στο AUDITORIUM 

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι πρώτες ώρες των δύο γιατρών στη φυλακή - Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος

14:14ANNOUNCEMENTS

Η Wolt συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών για ασφαλέστερους δρόμους στις ευρωπαϊκές πόλεις

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η άρση ασυλίας Αβραμόπουλου και Κωνσταντοπούλου: Καβγάς Ζωής με Καιρίδη - «Πληρώνω το τίμημα που δεν το βουλώνω»

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένη η Τουρκία με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο: «Δεν θα ανεχθούμε δημιουργία de facto καταστάσεων»

13:58ΥΓΕΙΑ

Ρινικό σπρέι από ανθρώπινο πλακούντα προστατεύει από τη νόσο Αλτσχάιμερ

13:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου η υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τράπεζας

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχω υποστεί ανθρωποφαγία- Αναιρέστε τα περί κομπογιαννιτών» λέει ο υπνοθεραπευτής

13:44ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Μαζωνάκης μέχρι και το συμβάν με το Δρομοκαΐτειο δεν είχε κάνει διαθήκη» - Τι αποκαλύπτει φίλος και πρώην δικηγόρος του

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νεκρός εντοπίστηκε 45χρονος χειριστής ταχυπλόου που αγνοούνταν

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Πόρου προειδοποίησε στον αγιασμό - «Η αυλή είναι σε κακό χάλι, τα παιδιά σας κινδυνεύουν»

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι 16χρονοι «Τεκετζήδες» τον αποχαιρετούν με μπουζούκια και το «Ανήκω σε μένα»

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Λεξικό πρόσθεσε 1.400 νέους ορισμούς: Τι σημαίνει «cuffing season» για τις ερωτικές σχέσεις και «glow-up»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη» - Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι πρώτες ώρες των δύο γιατρών στη φυλακή - Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος

08:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννα Γάκα: Πήρε το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου - Στον Ελαιώνα η παιδοκτόνος του Πύργου

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Από το Κολωνάκι στην Ερμιονίδα: Τα σχέδια της Γάκα για πολυτελές κέντρο ευεξίας - Αγόρασε παράκτιο οικόπεδο-φιλέτο 100 στρέμματα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης: 15χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες

13:44ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Μαζωνάκης μέχρι και το συμβάν με το Δρομοκαΐτειο δεν είχε κάνει διαθήκη» - Τι αποκαλύπτει φίλος και πρώην δικηγόρος του

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η παρέα των νεαρών φέρεται να έκανε TikTok live πριν το δυστύχημα - Τι εξετάζει η Τροχαία

10:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα «άγνωστα διαμάντια» του Γιώργου Μαζωνάκη

08:53LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Βοηθούσε οικονομικά τον Σπύρο Φωκά χωρίς εκείνος να το γνωρίζει

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Αστυνομική επιχείρηση στην Πολεοδομία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας

11:33ΕΛΛΑΔΑ

«Κηδεύουμε τον πολυαγαπημένο μας...»: Η μακάβρια φάρσα ενός Κεφαλονίτη για τον αδελφό του, μετά από καβγά, που αναστάτωσε το Αργοστόλι

10:52LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι πρωταγωνιστές της πρωινής ζώνης στην ενημέρωση

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχω υποστεί ανθρωποφαγία- Αναιρέστε τα περί κομπογιαννιτών» λέει ο υπνοθεραπευτής

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Σωρεία πολεοδομικών παραβάσεων στο νησί - «Σηκώνουν» ολόκληρες μονάδες σε Ψαρού, Φτελιά

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Το νέο βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης έγινε viral - Γιαγιά vs ChatGPT - «Ποιο σούσι βρε χαζοgpt;»

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Από το Δομοκό στο Κολωνάκι και από το αγροτικό στα Φάρσαλα στην μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ