Θάνατος Μαζωνάκη: Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος - Οι πρώτες ώρες στο Κορυδαλλό

«Το ιατρείο συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα τον Γιώργο Μαζωνάκη ασθενή. Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι εδώ», φέρεται να είπε σε συγκρατούμενούς του

Κατερίνα Ρίστα

Θάνατος Μαζωνάκη: Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος - Οι πρώτες ώρες στο Κορυδαλλό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι δύο γιατροί κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.
  • Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος τερμάτισε την απεργία πείνας και δίψας αμέσως μετά την άφιξή του στις φυλακές.
  • Ο Θεοδωρόπουλος τοποθετήθηκε σε κελί προστατευόμενων κρατουμένων δίπλα σε προφυλακισμένους αστυνομικούς.
  • Ο γιατρός δήλωσε στους συγκρατούμενούς του ότι δεν είχε αναλάβει ο ίδιος την ιατρική παρακολούθηση του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η σύζυγος του γιατρού, Ιωάννα Γάκα, βρίσκεται επίσης κρατούμενη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.
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Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται από νωρίς το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ολοκληρώθηκαν οι μεταγωγές τους.

Πρώτη μεταφέρθηκε η Ιωάννα Γάκα που είχε πραγματοποιήσει την πλασμαφαίρεση στον τραγουδιστή, ενώ περίπου στις 07:30 το πρωί οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αμέσως μετά την άφιξή του στις φυλακές, ενημέρωσε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι σταματά την απεργία πείνας και δίψας που είχε ξεκινήσει.

Κατά τη μεταγωγή του στον Κορυδαλλό φορούσε το μπλε σακάκι που είχε γίνει χαρακτηριστικό της παρουσίας του τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απέφυγε να κοιτάξει προς τις τηλεοπτικές κάμερες και προχώρησε κατευθείαν προς την είσοδο των φυλακών.

Λίγη ώρα αργότερα, έκανε το πρώτο του μπάνιο μέσα στις φυλακές, ενώ φέρεται να δήλωσε στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι αισθάνεται ασφαλής. Παράλληλα, φέρεται να τους ευχαρίστησε για τη συμπεριφορά τους.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο κελί του, στην πτέρυγα προστατευόμενων κρατουμένων. Πρόκειται για τη Ζ' πτέρυγα, η οποία εντάσσεται στη ΣΤ' πτέρυγα του Κορυδαλλού και εκεί κρατούνται, μεταξύ άλλων, κρατούμενοι που βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τοποθετήθηκε στο ίδιο κελί με προφυλακισμένους αστυνομικούς.

Τι φέρεται να είπε στους συγκρατούμενούς του

Ο γιατρός αναφέρθηκε στους συγκρατούμενούς του και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι δεν είχε αναλάβει ο ίδιος την ιατρική παρακολούθηση του τραγουδιστή.

«Το ιατρείο συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα τον Γιώργο Μαζωνάκη ασθενή. Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι εδώ», φέρεται να είπε.

Η μεταγωγή της συζύγου του

Νωρίτερα είχε μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού και η σύζυγος του γιατρού, Ιωάννα Γάκα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γιατρός έχει ήδη οδηγηθεί στο κελί της. Το συγκεκριμένο κελί είχε προηγουμένως αδειάσει, μετά τη μεταγωγή της Ειρήνης Μούρτζη.

Οι δύο γιατροί παραμένουν πλέον κρατούμενοι στον Κορυδαλλό, ενώ η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

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