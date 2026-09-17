Καρδίτσα: Φωτιά στο Τιτάνιο όρος - Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στο Τιτάνιο όρος του δήμου Παλαμά, Καρδίτσας.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά και δεν απειλεί κατοικίες ή υποδομές.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα.

Εκτελούνται εναέριες ρίψεις νερού με 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 13:15 και συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, στο Τιτάνιο όρος του δήμου Παλαμά, στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με το karditsalive.net, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά και έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Εναέριες ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε κατά τις 13:15 στο σημείο, χωρίς ωστόσο να απειλεί κατοικίες και άλλες υποδομές.

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