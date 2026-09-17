Καρδίτσα: Φωτιά στο Τιτάνιο όρος - Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά
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- Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στο Τιτάνιο όρος του δήμου Παλαμά, Καρδίτσας.
- Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά και δεν απειλεί κατοικίες ή υποδομές.
- Στην επιχείρηση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα.
- Εκτελούνται εναέριες ρίψεις νερού με 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
- Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 13:15 και συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, στο Τιτάνιο όρος του δήμου Παλαμά, στην Καρδίτσα.
Σύμφωνα με το karditsalive.net, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά και έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Εναέριες ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε κατά τις 13:15 στο σημείο, χωρίς ωστόσο να απειλεί κατοικίες και άλλες υποδομές.
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