Σίντνεϊ Σουίνι: Έχασε πάνω από 200.000 followers μετά τη διαφήμιση όπου εμφανίστηκε γυμνή

Η διαφήμιση της ηθοποιού προκάλεσε αντιδράσεις, ενώ η ίδια απάντησε με φωτογραφίες αθλητριών που είχαν ποζάρει γυμνές

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Σίντνεϊ Σουίνι: Έχασε πάνω από 200.000 followers μετά τη διαφήμιση όπου εμφανίστηκε γυμνή
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  • Η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε πάνω από 200.000 followers στο Instagram μέσα σε δύο ημέρες μετά τη γυμνή διαφημιστική καμπάνια για την πλατφόρμα Novig.
  • Η διαφήμιση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για σεξουαλικοποίηση των γυναικών αθλητριών και προσβολή των γυναικών γενικότερα.
  • Η Σουίνι απάντησε στις επικρίσεις μοιράζοντας φωτογραφίες γυμνών γυναικών και ανδρών αθλητών σε Instagram Stories χωρίς να προσθέσει σχόλια.
  • Η ηθοποιός εξήγησε ότι η καμπάνια είχε σκοπό να προσελκύσει την προσοχή στον αθλητισμό με αυτοπεποίθηση και χιούμορ.
  • Η Σίντνεϊ Σουίνι είναι στρατηγική συνεργάτιδα και μέτοχος στην πλατφόρμα αθλητικών prediction markets Novig.
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Πάνω από 200.000 followers έχασε η Σίντνεϊ Σουίνι στο Instagram μέσα σε δύο ημέρες, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η γυμνή εμφάνισή της σε διαφημιστική καμπάνια της πλατφόρμας αθλητικών στοιχημάτων Novig.

Η 29χρονη ηθοποιός του «Euphoria» βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής μετά τη δημοσίευση της διαφήμισης, διάρκειας περίπου 60 δευτερολέπτων, στην οποία εμφανίζεται γυμνή, καλύπτοντας στρατηγικά σημεία του σώματός της με αθλητικό εξοπλισμό.

Η καμπάνια προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αρκετοί υποστήριξαν ότι σεξουαλικοποιεί τις γυναίκες αθλήτριες και προσβάλλει τις γυναίκες γενικότερα.

Έχασε πάνω από 200.000 followers σε δύο ημέρες

Παρά το κύμα αντιδράσεων, τις πρώτες ημέρες μετά τη δημοσίευση της διαφήμισης η Σίντνεϊ Σουίνι είχε καταφέρει να αυξήσει τους followers της στο Instagram.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η εταιρεία αναλύσεων social media Social Blade, η εικόνα άλλαξε. Λίγες ημέρες μετά, χιλιάδες χρήστες άρχισαν να κάνουν unfollow στην ηθοποιό, την ίδια ημέρα που εκείνη φάνηκε να απαντά στις επικρίσεις, χωρίς να γράψει κάποιο σχόλιο.

H Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 136.848 followers την Κυριακή και ακόμη 66.446 τη Δευτέρα. Συνολικά, δηλαδή, έχασε περισσότερους από 200.000 followers μέσα σε δύο ημέρες.

Ο αριθμός αυτός, πάντως, αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% των περισσότερων από 25 εκατομμυρίων followers που έχει στο Instagram.

Μάλιστα, τις ημέρες που ακολούθησαν τη μεγάλη απώλεια, η ηθοποιός κέρδισε ξανά περισσότερους από 116.000 followers.

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Η απάντησή της με γυμνές φωτογραφίες αθλητών

Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν έκανε κάποια ευθεία αναφορά στην κριτική που δέχθηκε. Αντίθετα, σε Instagram Story μοιράστηκε φωτογραφίες από παλαιότερες γυμνές φωτογραφίσεις γυναικών αθλητριών για περιοδικά.

Μεταξύ αυτών ήταν η Σερένα Γουίλιαμς, η Ρόντα Ράουζι, η Σου Μπερντ, η Μέγκαν Ραπίνο και η Καρολάιν Βοζνιάκι.

Παράλληλα, ανέδειξε και άνδρες αθλητές που έχουν ποζάρει γυμνοί, μεταξύ των οποίων οι Μάιλς Γκάρετ, Ρομπ Γκρονκόφσκι, Καρλ-Άντονι Τάουνς και Τζέισον Κέλσι.

Η κίνησή της αυτή θεωρήθηκε ως απάντηση στις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η καμπάνια, χωρίς ωστόσο η ίδια να συνοδεύσει τις αναρτήσεις με κάποιο σχόλιο.

«Η καμπάνια είχε να κάνει με μια διασκεδαστική ιδέα»

Η Σουίνι είχε τοποθετηθεί για τη διαφήμιση την περασμένη εβδομάδα, εξηγώντας τη δική της οπτική για την καμπάνια.

«Η καμπάνια είχε να κάνει με το να αγκαλιάσουμε μια διασκεδαστική ιδέα. Η έννοια είναι απλή. Να ξεπεράσουμε τον θόρυβο και να στρέψουμε την προσοχή αποκλειστικά στον αθλητισμό», ανέφερε σε δήλωσή της.

sweeney

Όπως πρόσθεσε, «η καμπάνια ζωντανεύει αυτή την ιδέα με αυτοπεποίθηση, χιούμορ και μια παιχνιδιάρικη διάθεση».

Η ηθοποιός έχει ενταχθεί στην πλατφόρμα αθλητικών prediction markets Novig ως στρατηγική συνεργάτιδα, ενώ διαθέτει και μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία.

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