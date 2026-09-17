Βασίλης Μάγγος: «Από εξωτερική βία προκλήθηκαν οι κακώσεις» κατέθεσε ορθοπεδικός χειρουργός

Συνεχίζεται η δίκη για τον ξυλοδαρμό του Βασίλειου Μάγγου από 6 αστυνομικούς στα δικαστήρια Καρδίτσας

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Βασίλης Μάγγος: «Από εξωτερική βία προκλήθηκαν οι κακώσεις» κατέθεσε ορθοπεδικός χειρουργός
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ορθοπεδικός χειρούργος κατέθεσε ότι οι κακώσεις του Βασίλη Μάγγου, με έξι σπασμένα πλευρά και θλάσεις στο ήπαρ και στη χοληδόχο κύστη, προκλήθηκαν από εξωτερική σημαντική βία.
  • Τα τραύματα δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από μικρή πτώση, αλλά μόνο από πτώση από μεγάλο ύψος ή χτύπημα σε αμβλύ αντικείμενο.
  • Ο γιατρός χαρακτήρισε αδύνατο να έχει προκληθεί ο πόνος πριν από τον ξυλοδαρμό έξω από τα δικαστήρια, καθώς ο Μάγγος δεν θα μπορούσε να σταθεί όρθιος.
  • Δεν μπορεί να προσδιοριστεί αν οι κακώσεις έγιναν στο αυτοκίνητο μεταφοράς ή στο αστυνομικό τμήμα, καθώς δεν έγιναν απεικονιστικές εξετάσεις μεταξύ των περιστατικών.
  • Ο γιατρός τόνισε ότι μπορεί να πιστοποιήσει μόνο το ιατρικό μέρος και όχι το πότε ή πού ακριβώς προκλήθηκαν οι κακώσεις.
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Συνεχίζεται η δίκη των έξι αστυνομικών Βόλου, που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγγου στις 16 Ιουνίου 2020, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σχεδόν έναν μήνα αργότερα.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο στα δικαστήρια Καρδίτσας, κατέθεσε ορθοπεδικός χειρούργος του Νοσοκομείου Καρδίτσας, ο οποίος ανάγνωσε τα ιατρικά έγγραφα που χορηγήθηκαν στον Βασίλη Μάγγο από το νοσοκομείο Βόλου. Ο γιατρός, αφού διαπίστωσε τα τραύματα που είχε ο Μάγγος, με έξι σπασμένα πλευρά και θλάσεις στο ήπαρ και στη χοληδόχο κύστη, κατέθεσε την εκτίμησή του για το πώς μπορεί να προήλθαν.

Ο γιατρός από την αρχή είπε ότι τα κατάγματα πλευρών και θώρακος αντιμετωπίζονται από τη γενική χειρουργική, ωστόσο από την εμπειρία του στα επείγοντα και ως ιατρός απάντησε σε ερωτήσεις της έδρας και των συνηγόρων υπεράσπισης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ανέγνωσε όλα τα έγγραφα, τους υπέρηχους κοιλίας, τις αξονικές, τις γενικές εξετάσεις αίματος, τη χορήγηση των φαρμάκων, το φύλλο ασθενούς και τις παρατηρήσεις των γιατρών. Στη συνέχεια διαπίστωσε τις κακώσεις και ανέφερε ότι δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από μικρή πτώση, εκτός κι εάν κάποιος έπεφτε από τον πρώτο όροφο ή εάν χτυπούσε σε αμβλύ αντικείμενο.

Όπως δήλωσε, αυτές προκαλούνται από εξωτερική σημαντική βία, το μέγεθος της οποίας δεν μπορεί να απαντηθεί από τον ίδιο.

Ο πόνος θα ήταν αφόρητος

Ο γιατρός χαρακτήρισε «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» τα χτυπήματα να έχουν προέλθει πριν από τον ξυλοδαρμό μου έξω από τα δικαστήρια, καθώς δεν θα μπορούσε να σταθεί όρθιος.

Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν τον χτύπησαν μέσα στο αυτοκίνητο μετακίνησης προς το αστυνομικό τμήμα ή μέσα στο τμήμα. Σημείωσε ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει απεικονιστικές εξετάσεις και διαγνώσεις ανάμεσα στα δύο περιστατικά, για να μπορέσει αυτό να διευκρινιστεί.

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να περπατήσει μετά την κράτησή του στο αστυνομικό τμήμα ο γιατρός ανέφερε ότι θα μπορούσε να βηματίσει μέχρι να του δοθεί κάποια βοήθεια, ανάλογα με το πόσο θα μπορούσε να αντέχει τον οξύ πόνο.

Ερωτηθείς αν τα τραύματα είναι συμβατά με τα όσα συνέβησαν έξω από τα δικαστήρια και αν δεχθούμε ότι χτυπήθηκε και μέσα στο αυτοκίνητο και στο αστυνομικό τμήμα, είπε ότι είναι συμβατά, αλλά δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να πει κάποιος, εκτός ίσως από κάποιον ιατροδικαστή, αν οι κακώσεις έγιναν στο πρώτο ή στο δεύτερο αναφερόμενο επεισόδιο.

Απαντώντας σε ερώτηση συνηγόρου υπεράσπισης είπε ότι οι κακώσεις θα μπορούσαν να έχουν γίνει και στο επεισόδιο έξω από τα δικαστήρια.

Πάντως είπε ότι αν χτυπήθηκε στα ήδη σπασμένα πλευρά ο πόνος που θα βίωνε ήταν αφόρητος. Ερωτηθείς για το αν αυτοί οι πόνοι θα τον έκαναν να ουρλιάζει ο γιατρός ανέφερε ότι θα μπορούσε με βάσει μια ενδεχόμενης κακής ψυχολογίας να τους υπέμενε καρτερικά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υπεράσπισης αν μπορεί να βεβαιώσει πού έγιναν οι κακώσεις, είπε χαρακτηριστικά ότι ο γιατρός πιστοποιεί το ιατρικό μέρος και όχι τα γεγονότα, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι δεν μπορεί να κάνει εικασίες.

Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

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