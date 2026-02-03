Βασίλης Μάγγος: Συγκινεί ο πατέρας του - «Τον βασάνισαν, τον εξευτέλισαν, είχαν ρατσιστικά κίνητρα»

Ξεκινά την Πέμπτη η δίκη για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου που ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς και λίγες ημέρες μετά τον ξυλοδαρμό του πέθανε

Βασίλης Μάγγος: Συγκινεί ο πατέρας του - «Τον βασάνισαν, τον εξευτέλισαν, είχαν ρατσιστικά κίνητρα»
Σε λίγες ημέρες, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ξεκινά η δίκη για την υπόθεση του Βασίλη Μάγγου, του 26χρονου από τον Βόλο, που το καλοκαίρι του 2020 ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου και αργότερα και στην Ασφάλεια της πόλης και μερικές ημέρες μετά τον ξυλοδαρμό του πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Η οικογένειά του, ωστόσο, από την πρώτη στιγμή τόνιζε ότι ο Βασίλης έκανε χρήση ναρκωτικών προκειμένου να διαχειριστεί τις συνέπειες της κακοποίησης, και θεωρούσε την αστυνομία εν μέρει υπεύθυνη για τον θάνατό του.

Ενόψει της έναρξης της δίκης, ο πατέρας του Βασίλη, Γιάννης Μάγγος, σε κείμενό του που φιλοξενείται σήμερα, Τρίτη, στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ανακεφαλαιώνει το χρονικό της υπόθεσης θανάτου του γιου του.

Ο ξυλοδαρμός του Βασίλη Μάγγου

Ο Βασίλης στις 14 Ιουνίου του 2020 χτυπήθηκε αναίτια από αστυνομικούς μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, στη διάρκεια ειρηνικής διαμαρτυρίας για τη σύλληψη αναρχικού. Αφού τον ξυλοκόπησαν και τον τραυμάτισαν, οι αστυνομικοί αντί να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, χωρίς κάποιο λόγο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πατέρας του, ο γιος του «ήταν στοχοποιημένος», καθώς οι αστυνομικοί όπως ομολογούν στο Βιβλίο Συμβάντων εκείνης της ημέρας, γνώριζαν ποιος ήταν.

Κατά την προσαγωγή του, έξι αστυνομικοί που ήταν υπεύθυνοι για τη φύλαξή του, «τον χτύπησαν ξανά, προκαλώντας του βαριές κακώσεις στο ήπαρ και τη χολή, ενώ του έσπασαν τα πλευρά, τον έβρισαν, τον απείλησαν με θάνατο, τον βασάνισαν και τον εξευτέλισαν». Ο Γιάννης Μάγγος καταγγέλλει και «ρατσιστικά κίνητρα», πίσω από τις ενέργειες των αστυνομικών, τα οποία, όπως λέει «δεν διερευνήθηκαν από τον διενεργούντα την ΕΔΕ», γεγονός που το έχει αναφέρει και ο Συνήγορος του Πολίτη.

Αφού τον έβαλαν στο κρατητήριο και τον κράτησαν παράνομα, και παρόλο που ο Βασίλης είχε ανάγκη ιατρικής περίθλαψης λόγω των τραυμάτων που του είχαν επιφέρει, οι αστυνομικοί τον πέταξαν έξω για να αποφύγουν τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο και τη διασύνδεσή τους με τα τραύματα.

Τον Βασίλη εντόπισαν πολίτες, οι οποίοι όπως κατέθεσαν ήταν σε οικτρή σωματική και ψυχική κατάσταση, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τους τραυματιοφορείς και από τις γνωματεύσεις των γιατρών, τις ιατρικές εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση. Από τα σωματικά και ψυχικά βασανιστήρια επηρεάστηκε ραγδαία και η ψυχολογία του, η οποία επιδεινώθηκε όπως αναφέρεται σε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελιοδικών.

Κατήγγειλε την αστυνομική βία

Ένα μήνα σχεδόν πριν τον θάνατό του, στις 16 Ιουνίου 2020, ο Βασίλης νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και ήταν τότε που κατήγγειλε την αστυνομική βία που είχε υποστεί. Η Εισαγγελία όμως, ξεκίνησε να ενδιαφέρεται για την υπόθεση στις 14 Ιουλίου 2020, μία ημέρα μετά τον θάνατο του 26χρονου Βολιώτη, όταν και δημοσιεύτηκε ξανά η καταγγελία του.

Ο ίδος δεν είχε προλάβει να καταθέσει μήνυση κατά των έξι αστυνομικών που τον βασάνισαν, αφενός γιατί οι αστυνομικοί γελούσαν εις βάρος του και τον χλεύαζαν, χτυπώντας τον, αφετέρου γιατί μόλις ξεκίνησε τη διαδικασία μήνυσης πέθανε πριν την υποβάλλει.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας η υπόθεση

Μετά την επιμονή των γονιών του Βασίλη για τη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί παραπέμπονται τώρα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας με τις κατηγορίες:

  • Βασανιστήρια κατά συναυτουργία
  • Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία
  • Έκθεση κατά συναυτουργία
  • Παράνομη κατακράτηση κατά συναυτουργία

Πλέον, αυτό που ζητά ο πατέρας του 26χρονου, είναι να μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας «που απαιτεί δικαιοσύνη για τον Βασίλειο Μάγγο και τιμωρία των βασανιστών αστυνομικών».

