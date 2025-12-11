Καρδίτσα: Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση Μάγγου, μετά από αίτημα των συνήγορων υπεράσπισης

Αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο του 2026 η υπόθεση Μάγγου στο ΜΟΔ Καρδίτσας, μετά από σχετικό αίτημα των δικηγόρων υπεράσπισης των έξι αστυνομικών που βρίσκονται στο εδώλιο ως κατηγορούμενοι.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλλαν αίτημα για αναβολή της δίκης, επικαλούμενοι απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που αναφέρει πως μετά από διακοπή ποινικής δίκης, απαγορεύεται η παράσταση δικηγόρου.

Έξω από το δικαστήριο της Καρδίτσας είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι της οικογένειας και του Βασίλη Μάγγου, όπως και μέλη συλλογικοτήτων, που πραγματοποίησαν πορεία μετά την απόφαση της διακοπής στο κέντρο της Καρδίτσας, ενώ ισχυρή ήταν η αστυνομική δύναμη έξω από το δικαστικό μέγαρο.

Με πληροφορίες από Karditsalive

