Χανιά: Περιπέτεια για 12 μαθητές από την Αθήνα – Στο νοσοκομείο με συμπτώματα δύσπνοιας
Τα παιδιά εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας και μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας Βάμου
Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η εκδρομή 90 μαθητών από σχολείο της Αθήνας στα Χανιά.
Αρκετοί από τους μαθητές, εμφάνισαν το μεσημέρι της Πέμπτης (11/12) και ενώ βρίσκονταν στην περιοχή του Αποκόρωνα, συμπτώματα δύσπνοιας.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, 12 από τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και η χορήγηση μάσκας.
Τα παιδιά παρέμειναν στον χώρο του Κέντρου Υγείας μέχρι τις 6 και μισή το απόγευμα.
