Μαρίσσα Λαιμού: Ένα χρόνο μετά η οικογένειά της ψάχνει απαντήσεις - «Δεν μας λένε από τι πέθανε»

Snapshot Η Μαρίσα Λαιμού πέθανε ξαφνικά έναν χρόνο μετά από τοξικό τσίμπημα εντόμου και λίγες ώρες μετά την έξοδό της από νοσοκομείο του NHS στο Λονδίνο.

Η οικογένεια καταγγέλλει ιατρική αμέλεια, καθώς η Μαρίσα έλαβε εξιτήριο χωρίς να εξεταστεί από γιατρό και χωρίς να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την αιτία θανάτου της.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, η οικογένεια δεν έχει λάβει επίσημα αποτελέσματα της νεκροψίας και των τοξικολογικών εξετάσεων, που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η οικογένεια Λαιμού δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά και ζητά αλλαγές στο σύστημα υγείας για να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά.

Η Μαρίσα είχε ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού και ήταν ενεργή στο θέατρο, ενώ η οικογένειά της πραγματοποίησε μνημόσυνο στην Αθήνα για την πρώτη επέτειο του θανάτου της. Snapshot powered by AI

Η οικογένεια της Ελληνίδας κληρονόμου Λαιμού που βρέθηκε νεκρή λίγες ώρες μετά το εξιτήριό της από νοσοκομείο του NHS, όπου είχε μεταβεί μετά από «τοξικό τσίμπημα εντόμου», ζητά να αποδοθούν ευθύνες, έναν χρόνο μετά τον θάνατό της.

Η 30χρονη Μαρίσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της από την οικιακή βοηθό στο αρχοντικό όπου ζούσε με τον εφοπλιστή πατέρα και τη μητέρα της, στην πολυτελή περιοχή Νάιτσμπριτζ, στο κεντρικό Λονδίνο, στις 11 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους.

Δύο ημέρες νωρίτερα, η Μαρίσα είχε τσιμπηθεί από έντομο και στη συνέχεια μετέβη μόνη της σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην περίφημη Χάρλεϊ Στριτ του Λονδίνου, αφού παρουσίασε συμπτώματα όπως φαγούρα, ζάλη, υψηλό πυρετό και σημάδια λοίμωξης.

Η Μαρίσα, η οποία είχε πρόσφατα ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα Επείγοντα του University College London Hospital (UCLH) στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί σοβαρά.

Ωστόσο, η οικογένειά της υποστηρίζει ότι πήρε εξιτήριο χωρίς να εξεταστεί ποτέ από γιατρό του NHS, καθώς την είχαν αξιολογήσει μόνο εκπαιδευόμενοι γιατροί. Σε ένα από τα τελευταία μηνύματα που έστειλε σε φίλη της έγραψε: «Κανείς δεν με ελέγχει, κανείς δεν έρχεται».

Μετά το εξιτήριο, η Μαρίσα επέστρεψε στο σπίτι της περίπου στις 20:00, πήρε τα αντιβιοτικά της και πήγε για ύπνο. Το επόμενο μεσημέρι, η οικιακή βοηθός της οικογένειας τη βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της.

Η πλούσια οικογένεια Λαιμού– μία από τις γνωστότερες δυναστείες της ελληνικής ναυτιλίας – μίλησε στη Daily Mail για τον έναν χρόνο αγωνίας που έχει βιώσει και δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά για την καταγγελλόμενη ιατρική αμέλεια.

Η μητέρα της Μαρίσα, Μπέσι, και ο εφοπλιστής πατέρας της, Διαμάντης, ενημερώθηκαν ότι η αρχική διάγνωση για τα συμπτώματά της ήταν «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ή τσίμπημα ζώου ή εντόμου».

Ωστόσο, ενώ την περασμένη Παρασκευή η οικογένεια πραγματοποίησε στην Αθήνα συγκινητικό μνημόσυνο για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της κόρης τους, ακόμη δεν έχει λάβει επίσημη αιτία θανάτου ούτε απαντήσεις για το γιατί η Μαρίσα πήρε εξιτήριο ενώ η κατάστασή της ήταν εμφανώς κακή.

Μιλώντας αποκλειστικά στη Daily Mail, η κ. Λαιμού δήλωσε: «Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Είναι σπαρακτικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και κανείς δεν μπορεί να μας πει από τι πέθανε η κόρη μας, ενώ είχε νοσηλευτεί λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της.

»Δεν θα βρούμε ποτέ ηρεμία αν δεν μάθουμε την αιτία του θανάτου της και ποιος ευθύνεται για αυτό το καταστροφικό αποτέλεσμα.

»Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι και το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Ο σύζυγός μου ελπίζει ότι άλλοι άνθρωποι όπως η Μαρίσα μπορούν να σωθούν. Εγώ όμως έχασα το παιδί μου. Μπορώ να το φέρω πίσω; Όχι. Και ακόμη περιμένουμε».

Η κ. Λαιμού δήλωσε ότι η οικογένεια δίνει μάχη για απαντήσεις «από την πρώτη μέρα». Χρειάστηκαν σχεδόν δύο εβδομάδες για να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή στη Μαρίσα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η οικογένεια να αναγκαστεί να καθυστερήσει την κηδεία και την ταφή της κόρης της στην Αθήνα.

Όμως, μετά από έναν χρόνο αναμονής για τα αποτελέσματα της νεκροτομής, ενημερώθηκαν ότι η αιτία θανάτου της Μαρίσα δεν μπορούσε να προσδιοριστεί.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μέσω των δικηγόρων της, δεν έχει λάβει αντίγραφο των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, εξακολουθεί να περιμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την οικογένεια, ολοκληρώθηκαν στις 25 Ιουνίου του 2026.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει ενημερώσει έκτοτε την οικογένεια ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν μικροβιολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα πρέπει να ερμηνευτούν από ειδικό. Στη συνέχεια, ο ιατροδικαστής θα αποφασίσει εάν απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας για τον θάνατο.

«Είμαστε πολύ θυμωμένοι και εξοργισμένοι από την πρώτη μέρα, από τότε που η Μαρίσα έφυγε από τη ζωή», δήλωσε η κ. Λαιμού.

«Είναι εντελώς απαράδεκτο και εξοργιστικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο.

»Έπρεπε να την είχαν κρατήσει εκείνο το βράδυ. Μετά από όλες αυτές τις εξετάσεις, βρισκόμαστε εδώ σήμερα, έναν χρόνο αργότερα, και ακόμη δεν γνωρίζουμε την αιτία του θανάτου της.

»Τι θα είχε συμβεί αν η Μαρίσα είχε παραμείνει εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο; Προφανώς θα είχε σωθεί».

Η οικογένεια τίμησε την πρώτη επέτειο του θανάτου της Μαρίσα με μνημόσυνο στον τόπο όπου έχει ταφεί στην Αθήνα, την περασμένη Παρασκευή.

«Κοιτούσαμε τον τάφο της και σκεφτόμασταν ότι αυτό που έχει συμβεί σε εμάς είναι εντελώς απαράδεκτο και απίστευτο», είπε η κ. Λαιμού.

«Έκανε ό,τι έπρεπε. Δεν έμεινε αβοήθητη στο σπίτι της χωρίς να ζητήσει βοήθεια. Πήγε εκεί ώστε άνθρωποι με την απαραίτητη εξειδίκευση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και δεν έκαναν τίποτα.

»Έκαναν απλώς κάποιες εξετάσεις και την άφησαν να φύγει. Λίγες ώρες αργότερα, πέθανε».

Η Μαρίσα, η οποία ήταν ηθοποιός του θεάτρου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο και ζούσε με τους γονείς της στο αρχοντικό της οικογένειας στο Νάιτσμπριτζ.

H Mαρίσσα με τα δίδυμα αδέρφια και τους γονείς της

Είχε επιστρέψει πρόσφατα στη βρετανική πρωτεύουσα μετά από καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά της στο ελληνικό θέρετρο Πόρτο Χέλι, όπου ήταν «απολύτως καλά».

Ωστόσο, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, παρουσιάζοντας ζάλη, φαγούρα, υψηλό πυρετό και άλλα σημάδια λοίμωξης, τα οποία επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η Μαρίσα κάλεσε ασθενοφόρο και ένας γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39,1 βαθμών Κελσίου. Εκείνη, όμως, αποφάσισε να παραμείνει στο σπίτι και είπε ότι θα αναζητούσε περαιτέρω ιατρική βοήθεια εάν δεν αισθανόταν καλύτερα την επόμενη ημέρα.

Το επόμενο πρωί, ωστόσο, η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί και έτσι πήγε μόνη της στο Leaders in Oncology Care (LOC), στη διάσημη Χάρλεϊ Στριτ του Λονδίνου, όπου ένιωθε «πολύ ασφαλής», καθώς είχε νοσηλευτεί εκεί στο παρελθόν για χημειοθεραπεία.

Οι γιατροί πραγματοποίησαν αιματολογικές εξετάσεις, της χορήγησαν αντιβιοτικά μέσω ορού και αντιισταμινικά φάρμακα. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει στο UCLH.

Εκεί, σύμφωνα με την οικογένειά της, τις αιματολογικές εξετάσεις πραγματοποίησαν εκπαιδευόμενοι γιατροί και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο.

Μετά τις εξετάσεις της, η οικογένεια της Μαρίσα υποστηρίζει ότι πήρε εξιτήριο στις 18:30 και της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά για να πάρει στο σπίτι. Η ίδια, όμως, εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άρρωστη και δεν μπορούσε να φάει τίποτα.

Εκείνο το βράδυ πήγε για ύπνο και τραγικά δεν ξύπνησε ποτέ. Το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου, η οικιακή βοηθός της οικογένειας τη βρήκε νεκρή στο κρεβάτι της.

Η Μαρίσα μεγάλωσε σε ένα αρχοντικό στο Νάιτσμπριτζ μαζί με τους δίδυμους αδελφούς της, οι οποίοι είναι σήμερα 26 ετών.

Οι γονείς της βρίσκονταν στο εξωτερικό όταν πληροφορήθηκαν τον θάνατό της και επέστρεψαν εσπευσμένα στο Λονδίνο μόλις έλαβαν τη συνταρακτική είδηση.

Ο πατέρας της, Διαμάντης, ανήκει στην πλούσια οικογένεια Λαιμού, ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας, με επιχειρηματικές ρίζες που φτάνουν στις αρχές του 20ού αιώνα.

Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε σε μια οικογένεια με τεράστια οικονομική επιφάνεια, η Μαρίσα ήθελε να χαράξει τη δική της πορεία. Εργάστηκε σε παιδικούς σταθμούς και ως υπάλληλος υποδοχής στο Holiday Inn Bloomsbury, ενώ παράλληλα αφοσιωνόταν στη μεγάλη της αγάπη, το θέατρο.

Αν και γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο, σπούδασε μιούζικαλ στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Είχε επιστρέψει στο Λονδίνο το 2018 και είχε αποδώσει στη γιαγιά της και στους φίλους της το γεγονός ότι «πίστευαν πάντα σε εκείνη και στην προσπάθειά της να κυνηγήσει τα όνειρά της».

«Η Μαρίσα ήταν μια ταλαντούχα, όμορφη νεαρή γυναίκα που είχε όνειρα και πάθη τα οποία κουβαλούσε από τότε που ήταν μικρό κορίτσι», δήλωσε η κ. Λαιμού.

«Πάνω απ' όλα, η μεγαλύτερη αγάπη της ήταν το θέατρο».

Είχε πρόσφατα πρωταγωνιστήσει ως Ιουλιέτα σε μια θεατρική παραγωγή του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας στο Λονδίνο και ετοιμαζόταν να σκηνοθετήσει την παράσταση «Oliver!», έχοντας ήδη επιλέξει το καστ.

Πριν από τον ξαφνικό θάνατό της, η Μαρίσα είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Διαγνώστηκε τον Απρίλιο του 2023 και υποβλήθηκε σε έξι μήνες «επιθετικής χημειοθεραπείας».

Μετά από μια χειρουργική επέμβαση, χρειάστηκε να περάσει τέσσερις εβδομάδες σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έχοντας εμφανίσει αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH), μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού δεν λειτουργεί φυσιολογικά.

Με την μητέρα της, Μπέσι

Κατάφερε, κόντρα στις δυσκολίες, να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας της και απολάμβανε ξανά τη ζωή της πριν την χτυπήσει η τραγωδία.

Η συντετριμμένη μητέρα της δήλωσε:

«Μετά από όλα όσα είχε περάσει, συμπεριλαμβανομένης της μάχης της με τον καρκίνο και της δύσκολης θεραπείας που ακολούθησε, η Μαρίσα δεν εγκατέλειψε τα όνειρά της. Το αντίθετο. Αποφάσισε να τα κυνηγήσει με ακόμη μεγαλύτερο πάθος.

»Η Μαρίσα θα μείνει για πάντα στη μνήμη όσων τη γνώρισαν και την αγάπησαν για το εξαιρετικό της πνεύμα, την καλοσύνη, τη δημιουργικότητα και την αποφασιστικότητά της να ακολουθήσει τα πάθη της.

»Είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της. Είχε ακόμη τόσα πολλά να προσφέρει. Και θα έπρεπε να βρίσκεται ακόμη εδώ».

Το Inner West London Coroner's Court κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Σε προηγούμενη δήλωσή του ανέφερε: «Η υπόθεση της δεσποινίδας Λέμος εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση από το γραφείο του ιατροδικαστή».

Εκπρόσωπος του UCLH είχε δηλώσει προηγουμένως: «Λυπηθήκαμε βαθύτατα όταν πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Μαρίσα Λέμος. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους της σε αυτή τη δύσκολη και οδυνηρή στιγμή».

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