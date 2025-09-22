Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο, τα μηνύματα σε φίλη της και τα αναπάντητα ερωτήματα

Τα αναπάντητα ερωτήματα έντεκα ημέρες μετά τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού - Ο ιατρικός φάκελος της 30χρονης από υγειονομικό του UCLH 

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο, τα μηνύματα σε φίλη της και τα αναπάντητα ερωτήματα
Έντεκα ημέρες μετά και τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού παραμένουν αναπάντητα.

Η 30χρονη κόρη της Μπέσσυς και του Διαμαντή Λαιμού πήγε σε δύο νοσοκομεία του Λονδίνου, περιέγραψε όλα τα συμπτώματα και έδειξε το πρησμένο της χέρι στο ιατρικό προσωπικό. Ωστόσο, μείζον ερώτημα παραμένει γιατί πήρε εξιτήριο και κατέληξε να πεθάνει αβοήθητη στο σπίτι της.

Μηνύματα που έφερε στο φως της δημοσιότητας το «Live News» καταδεικνύουν τόσο την προβληματική ιατρική περίθαλψη που έλαβε το νεαρό κορίτσι σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Λονδίνου όσο και την εξόχως ανησυχητική κλινική εικόνα που είχε, με τους γιατρούς να αποφασίζουν να της δώσουν εξιτήριο.

Η υγειονομικός που εξέτασε την 30χρονη γυναίκα στα επείγοντα του UCLH έγραψε στον ιατρικό φάκελο:

«Το πρωί της Δευτέρας (09/09/2025) παρατήρησε ένα τσίμπημα εντόμου στο δεξί της χέρι. Η περιοχή είναι κόκκινη, ζεστή στην αφή. Υπάρχουν δύο λευκές κηλίδες (σαν τσίμπημα). Έχει έντονη φαγούρα, πόνο, αίσθημα καύσου και αδυναμία. Στο σπίτι ανέβασε έως και 39 πυρετό, έχει ρίγη και μειωμένη όρεξη τις τελευταίες δύο μέρες. Αναφέρει πως έχει δυσφορία όταν ο πόνος φτάνει στον λαιμό της. Επίσης, αναφέρεται πόνος στην κάτω κοιλιακή χώρα με κάποια δυσφορία κατά την ούρηση που εμφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με το δάγκωμα».

Για να φτάσουν όμως σε αυτό το σημείο, η Μαρίσσα Λαιμού πέρασε αρκετή ώρα στα επείγοντα περιμένοντας κάποιος να την εξετάσει, κάτι που αποδεικνύεται από τα μηνύματα που έστελνε σε φίλη της εκείνες τις κρίσιμες ώρες.

- 16.17: Είμαι χάλια, πραγματικά πολύ άσχημα. Είμαι σε ορούς τώρα, σε ενδοφλέβιο ορό, ακόμα στο τμήμα επειγόντων του UCLH. Έδωσα δείγμα ούρων.

– 16.18: Θα σε ενημερώσω, ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι.

– 16.20: Μάλλον θα είμαι εδώ για αρκετή ώρα.

Το χρονικό

Η Μαρίσσα έφτασε με ασθενοφόρο στα επείγοντα στις 14.30 το μεσημέρι. Στις 15.20, δηλαδή 50 λεπτά αργότερα, την ανέλαβε ένας κλινικός επαγγελματίας υγείας και όχι γιατρός, που έλαβε το ιστορικό της.

Πρόκειται για Advanced Clinical Practitioner (ACP). Στο βρετανικό σύστημα υγείας, η συγκεκριμένη ειδικότητα αντιστοιχεί σε νοσηλευτή, φαρμακοποιό ή φυσιοθεραπευτή με επιπλέον σπουδές.

Οι υγειονομικοί που εξέτασαν την Μαρίσσα περιέγραψαν το σημάδι στο χέρι της ως εξής: «Δύο λευκά σημάδια/φουσκάλες που μοιάζουν με δάγκωμα στο δεξί μπράτσο, σε απόσταση 2,5 εκατοστών μεταξύ τους. Περιβάλλονται από μία κόκκινη (ερεθισμένη) περιοχή 6 εκατοστών, ζεστή στην αφή. Η ασθενής βρισκόταν στην Ελλάδα πριν δύο εβδομάδες. Αισθανόταν καλά όταν επέστρεψε στην Αγγλία. Κάποιο είδος δαγκώματος εμφανίστηκε όταν ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου. Φαίνεται αδιάθετη και ληθαργική. Νιώθει ζάλη όταν στέκεται όρθια. Δεν έχει καταφέρει να καταναλώσει στερεά από το βράδυ της Δευτέρας. Έχει καταναλώσει σούπα και υγρά».

Από τις 14.30 το μεσημέρι μέχρι τις 16.40 το απόγευμα, κανένας γιατρός του νοσοκομείου δεν πήγε να την ελέγξει, όπως προκύπτει από τα SMS που έστελνε σε φίλη της μέσα από τα επείγοντα.

«Κανείς δεν με έχει τσεκάρει καν. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη.», είχε γράψει η 30χρονη σε φίλη της.

«Εκεί, οι νοσοκόμες, αντί για τους γιατρούς, της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο.

Συγγενής της 28χρονης ανέφερε στην Daily Mail πως: «Εκεί, οι νοσοκόμες, αντί για τους γιατρούς, της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο.

Μετά από σχεδόν 4 ώρες στα επείγοντα του δημόσιου νοσοκομείου, η Μαρίσσα παίρνει εξιτήριο στις 18.20 το απόγευμα αφού οι γιατροί έκριναν πως δεν χρήζει νοσηλείας. Αποτέλεσμα, να επιστρέψει στο σπίτι της και να πεθάνει στον ύπνο της.

Τι ανέφερε εκπρόσωπος του νοσοκομείου UCLH

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου στο Λονδίνο μίλησε στο Live News επιβεβαιώνοντας πως ήδη έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα: «Έχουμε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, όπως είναι η συνήθης διαδικασία σε μία απροσδόκητη περίπτωση θανάτου. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας και θα παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται από το γραφείο του ιατροδικαστή».

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με την οικογένεια πάντως να περιμένει ακόμα τα αποτελέσματα της νεκροψίας, 11 μέρες μετά τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας.

