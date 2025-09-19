Σίλια Κριθαριώτη για Μαρίσσα Λαιμού: «Δεν έπρεπε να φύγει από το νοσοκομείο με τόσο υψηλό διοξείδιο»

Το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, η Σίλια Κριθαριώτη μίλησε στο Mega με τον Νίκο Ευαγγελάτο για τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού. Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας ήταν μαζί με τη μητέρα της, η οποία είναι βαθιά συγκλονισμένη από την απώλεια της 28χρονης κόρης της.

«Είναι πολύ άδικος ο χαμός αυτού του κοριτσιού, που όλα τα έκανε πολύ σωστά γιατί οι γονείς της έλειπαν. Δεν αισθανόταν καλά, είχε ένα απλό τσίμπημα στο χέρι. Πήγε στον θεράποντα γιατρό της γιατί είχε περάσει καρκίνο στο στήθος -ήταν εντελώς καλά- κι εκείνος την έστειλε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο στείλαμε τις εξετάσεις στην κα Κοτανίδου(πρώην υπουργός υγείας), γιατί δεν είμαστε γιατροί και τη ρώτησα: είναι φυσιολογικό να αφήσουν το παιδί να φύγει και μου είπε όχι. Δεν έπρεπε να φύγει με τόσο υψηλό διοξείδιο που της βρήκαν. Σε κανένα νοσοκομείο του κόσμου δεν θα άφηναν έναν άνθρωπο να φύγει», ανέφερε η Σίλια Κριθαριώτη.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Ακόμα ο ιατροδικαστής δεν έχει δώσει το πόρισμά του αλλά προφανώς, όπως είπε και η Αναστασία Κοτανίδου, έπεσε το οξυγόνο και σταματάει σιγά σιγά η καρδιά. Έγινε μέσα στον ύπνο της. Πέθανε στον ύπνο της. Όταν μου το είπαν, δεν το πίστευα».

