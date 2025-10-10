Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/10) σε κλειστό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι δύο δίδυμοι αδελφοί της άτυχης 30χρονης που έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του τσιμπήματος ενός εντόμου κρατούν από το χέρι τους γονείς τους, προχωρώντας μαζί πίσω από τη σορό της 30χρονης. Όλη η οικογένεια τη συνοδεύει με δάκρυα στην τελευταία της κατοικία.

Ο επικήδειος λόγος του πατέρα της ήταν βαθιά συγκινητικός.

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με τη βαρύτερη καρδιά που μπορεί να έχει ένας γονιός. Κανείς δεν είναι έτοιμος να αποχαιρετήσει το παιδί του, γιατί το παιδί είναι το αύριο, η συνέχειά μας. Από μικρή είχε ένα πάθος, το θέατρο. Ήταν ο κόσμος της, η χαρά και η ίδια της η ζωή».

Στη συνέχεια μίλησε ο αδελφός της, που αποχαιρέτησε τη Μαρίσσα με δάκρυα στα μάτια.

«Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σήμερα να τιμήσετε τη ζωή της αγαπημένης μας αδελφής. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον πόνο που νιώθουμε. Είναι μια πληγή που δεν θα κλείσει ποτέ. Η Μαρίσσα είχε την πιο αγνή καρδιά και ψυχή. Ήταν ο πιο γλυκός και ευγενικός άνθρωπος που γνώρισα ποτέ. Αγαπούσε τους ανθρώπους και πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει όπου μπορούσε».

Πολλοί φίλοι της οικογένειας, άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου, έδωσαν το «παρών» στην τελετή. Η θεία της, Χρυσάνθη Λαιμού, μίλησε στο Mega συγκινημένη για την ανιψιά της, λέγοντας πως «ήταν η χαρά της ζωής, πάντα με ενέργεια και διάθεση να διοργανώνει φιλανθρωπικές δράσεις».

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το στεφάνι των παππούδων της, στο οποίο έγραφαν:

«Εγγονούλα μας, λατρεμένο Μαρισσάκι, το χαμόγελό σου θα φωτίζει για πάντα τις πληγωμένες μας ψυχές. Ο παππούς Άγγελος και η γιαγιά Καιτούλα».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε τελεστεί στο Λονδίνο, στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας όπου είχε βαφτιστεί η Μαρίσσα μια επιμνημόσυνη δέηση προς τιμήν της.

Η οικογένεια έχει ήδη ξεκινήσει νομικές διαδικασίες προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια, καθώς η 30χρονη ακολούθησε όλες τις σωστές ενέργειες: όταν ένιωσε αδιαθεσία, επισκέφθηκε δύο νοσοκομεία. Παρότι ανήκε σε ευπαθή ομάδα και είχε εντοπιστεί η αλλεργική της αντίδραση, οι γιατροί τής συνέστησαν να επιστρέψει στο σπίτι.

Η Μαρίσσα, που είχε νικήσει τον καρκίνο λίγα χρόνια πριν, έχασε τελικά τη ζωή της με τραγικό τρόπο από ένα τσίμπημα εντόμου. Η έρευνα για πιθανή ιατρική αμέλεια συνεχίζεται στην Αγγλία.

