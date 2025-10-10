Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της

Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία της 30χρονης  στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/10) σε κλειστό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι δύο δίδυμοι αδελφοί της άτυχης 30χρονης που έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του τσιμπήματος ενός εντόμου κρατούν από το χέρι τους γονείς τους, προχωρώντας μαζί πίσω από τη σορό της 30χρονης. Όλη η οικογένεια τη συνοδεύει με δάκρυα στην τελευταία της κατοικία.

kideia-lemoy-3.jpg

Ο επικήδειος λόγος του πατέρα της ήταν βαθιά συγκινητικός.

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με τη βαρύτερη καρδιά που μπορεί να έχει ένας γονιός. Κανείς δεν είναι έτοιμος να αποχαιρετήσει το παιδί του, γιατί το παιδί είναι το αύριο, η συνέχειά μας. Από μικρή είχε ένα πάθος, το θέατρο. Ήταν ο κόσμος της, η χαρά και η ίδια της η ζωή».

Στη συνέχεια μίλησε ο αδελφός της, που αποχαιρέτησε τη Μαρίσσα με δάκρυα στα μάτια.

«Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σήμερα να τιμήσετε τη ζωή της αγαπημένης μας αδελφής. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον πόνο που νιώθουμε. Είναι μια πληγή που δεν θα κλείσει ποτέ. Η Μαρίσσα είχε την πιο αγνή καρδιά και ψυχή. Ήταν ο πιο γλυκός και ευγενικός άνθρωπος που γνώρισα ποτέ. Αγαπούσε τους ανθρώπους και πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει όπου μπορούσε».

laimou-kideia.jpg

Πολλοί φίλοι της οικογένειας, άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου, έδωσαν το «παρών» στην τελετή. Η θεία της, Χρυσάνθη Λαιμού, μίλησε στο Mega συγκινημένη για την ανιψιά της, λέγοντας πως «ήταν η χαρά της ζωής, πάντα με ενέργεια και διάθεση να διοργανώνει φιλανθρωπικές δράσεις».

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το στεφάνι των παππούδων της, στο οποίο έγραφαν:
«Εγγονούλα μας, λατρεμένο Μαρισσάκι, το χαμόγελό σου θα φωτίζει για πάντα τις πληγωμένες μας ψυχές. Ο παππούς Άγγελος και η γιαγιά Καιτούλα».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε τελεστεί στο Λονδίνο, στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας όπου είχε βαφτιστεί η Μαρίσσα μια επιμνημόσυνη δέηση προς τιμήν της.

Η οικογένεια έχει ήδη ξεκινήσει νομικές διαδικασίες προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια, καθώς η 30χρονη ακολούθησε όλες τις σωστές ενέργειες: όταν ένιωσε αδιαθεσία, επισκέφθηκε δύο νοσοκομεία. Παρότι ανήκε σε ευπαθή ομάδα και είχε εντοπιστεί η αλλεργική της αντίδραση, οι γιατροί τής συνέστησαν να επιστρέψει στο σπίτι.

Η Μαρίσσα, που είχε νικήσει τον καρκίνο λίγα χρόνια πριν, έχασε τελικά τη ζωή της με τραγικό τρόπο από ένα τσίμπημα εντόμου. Η έρευνα για πιθανή ιατρική αμέλεια συνεχίζεται στην Αγγλία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο δράστης έφτασε στην Κόρινθο με λευκό σκούτερ - Σταμάτησε για βενζίνη στην Κυπαρισσία - Τον ψάχνουν στην Αθήνα

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο Μακρόν θα ανακοινώσει όνομα του πρωθυπουργού τις επόμενες ώρες - Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αρχηγών των κομμάτων

18:19LIFESTYLE

Εντίθ Πιάφ: Από την άνθιση του «μικρού σπουργιτιού» στην αιώνια δόξα - Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την ζωή της

18:19LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αναβάλλεται η απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Νέες εξελίξεις

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Τον βρήκαν με tie wrap στα χέρια

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της

18:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Τσαρλς Μπάρκλεϊ: «Θέλω κάποιος να με αγαπήσει όπως οι Μπακς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

18:02LIFESTYLE

Τι είδε το κοινό την Πέμπτη - Τα 10 προγράμματα με την υψηλότερη τηλεθέαση

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ - «Hasta el final»

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Τι αλλάζει στο νέο σύστημα εισόδου στις χώρες της ζώνης Σένγκεν – Ποιοι «γλυτώνουν» τον έλεγχο

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινη χελώνα: Σώζεται από την εξαφάνιση και επιστρέφει στη ζωή έπειτα από δεκαετίες προσπαθειών

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επέκταση συμβολαίου στον Ζίνι μέχρι το 2029

17:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με Μεγάλο Χορηγό τον ΟΠΑΠ

17:31ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε μικρούς και μεγάλους για την Ψυχική Υγεία στην Πλατεία Συντάγματος

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Από πρωθυπουργός… σύμβουλος! Ο Ρίσι Σούνακ προσελήφθη από τη Microsoft

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το Ανθρωποκτονιών εξετάζει στοιχεία για τον δράστη - Πού στρέφονται οι έρευνες

17:13ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι πληρωμές στους αγρότες

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Ο Τραμπ κάνει πολλά για την ειρήνη»

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς που θα ανταλλαγούν με 250 Παλαιστίνιους κρατουμένους

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος επιτίθεται στην Επιτροπή Νόμπελ: «Έβαλαν την πολιτική πάνω από την ειρήνη» - Αιχμηρή απάντηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα – Τον βρήκαν με tie wrap στα χέρια

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο - Ο συγκινητικός επικήδειος από τα αδέλφια της

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο δράστης έφτασε στην Κόρινθο με λευκό σκούτερ - Σταμάτησε για βενζίνη στην Κυπαρισσία - Τον ψάχνουν στην Αθήνα

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Σε ισχύ η συμφωνία ειρήνευσης στη Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν κατά χιλιάδες, ο ισραηλινός στρατός αποσύρεται και ο Νετανιάχου προειδοποιεί

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Το βίαιο παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε 100 φορές με το πιρούνι την έγκυο σύντροφό του και η 14χρονη κόρη που το έσκασε

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου – Ξεκινά σήμερα η δίκη

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το Ανθρωποκτονιών εξετάζει στοιχεία για τον δράστη - Πού στρέφονται οι έρευνες

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ομαδικός ο βιασμός του 6χρονου από τρεις Αφγανούς σε δομή φιλοξενίας - Ο ένας τον ακινητοποίησε - Συνελήφθησαν και τους ασκήθηκε δίωξη

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τον αιφνίδιο θάνατό μου» - Αυτή είναι η διαθήκη του 68χρονου

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό: Οδηγός βυτιοφόρου έκλεβε καύσιμα και τα πουλούσε κρυφά - Τον «τσάκωσε» το Εσωτερικών Υποθέσεων

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός αποκαλύπτει τα μοναδικά 5 επαγγέλματα που θα εξακολουθούν να υπάρχουν το 2030

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο: Άσκηση με σενάριο «κατάληψης εχθρικού νησιού» - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν Μετρό, Τραμ και Ηλεκτρικός

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2025: Ποια είναι η «σιδηρά κυρία» της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η ιστορία ενός αμφιλεγόμενου βραβείου

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό έως 10.000 ευρώ και άριστη ποιότητα ζωής

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Συγκλονίζει για τον γιο της Βασίλη με νέα αινιγματική ανάρτηση: «Με το ίδιο μπουφάν καρδούλα μου – Φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ