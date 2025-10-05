Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

Η ταφή της 30χρονης θα γίνει σε λίγες ημέρες στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών

Newsbomb

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

Η Μαρίσσα Λαιμού

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τελευταίο αντίο είπαν χθες οικογένεια και φίλοι στην 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού, η οποία βρέθηκε νεκρή στην έπαυλή της στο Λονδίνο, λίγες ώρες αφότου είχε πάρει εξιτήριο.

Η κηδεία της 30χρονης έγινε στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο με τους συγγενείς και τους φίλους να λένε το «ύστατο χαίρε». Η ταφή της 30χρονης θα γίνει σε λίγες ημέρες στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Μαρίσσα Λαιμού: Πέθανε λίγες ώρες μετά το εξιτήριο από νοσοκομείο του Λονδίνου

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού είχε εμφανίσει έντονα συμπτώματα -ζάλη, φαγούρα, υψηλό πυρετό- και αρχικά κατέφυγε στο ιδιωτικό κέντρο Leaders in Oncology Care. Εκεί, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στο University College London Hospital (UCLH). Ωστόσο, σύμφωνα με την οικογένεια, εξετάστηκε μόνο από νοσηλευτές, ενώ οι γιατροί έλαβαν γνώση των αιματολογικών της εξετάσεων χωρίς να την εξετάσουν οι ίδιοι. Παρά τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου και πίεσης, έλαβε εξιτήριο το ίδιο απόγευμα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, σύμφωνα με τη νεκροψία, που καθυστέρησε πάνω από δύο εβδομάδες, ο θάνατός της οφείλεται σε σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, σε συνδυασμό με την «ευαλωτότητά» της λόγω πρόσφατης μάχης της με τον καρκίνο του μαστού, ενώ το 2023 είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH).

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κρίσιμη στροφή» στη Super League - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ: Σε αγώνα δρόμου για τις προσλήψεις του 2026

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

09:24LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Καλλονή και στην καστανή «version» της - Το νέο look που θύμισε Ντακότα Τζόνσον

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πυρετός» υπολογισμών στο Taxcalc2025: Πάνω από 160.000 πολίτες «μέτρησαν» το όφελός τους από τα νέα φορολογικά μέτρα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο του lockdown», λέει ο Χρήστος Κέλλας

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Μία ανάσα ξεκούρασης: Οι κατασκηνώσεις του υπουργείου Παιδείας υποδέχονται πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

08:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με τον εαυτό σου»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Αναπνέει καλύτερα το Λονδίνο - Ιστορική νίκη στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Xiaomi: Μαθαίνει από τους κορυφαίους και το παραδέχεται

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Πατέρας και γιος Sainz οδηγούν το θηριώδες Ford Raptor T1+

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πράσινη» στροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και η «γραμμή Δούκα»

07:19LIFESTYLE

Μίμης Πλέσσας: «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες» - Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ