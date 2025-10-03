Μαρίσσα Λαιμού: Μέσα στις επόμενες ημέρες η κηδεία της - «Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα»

Μέσα στις επόμενες ημέρες, σε μία λιτή τελετή στο Λονδίνο, θα γίνει η κηδεία της αδικοχαμένης Μαρίσσας Λαιμού, με τη σορό της άτυχης 30χρονης να μεταφέρεται στη συνέχεια στην Ελλάδα και το Α' νεκροταφείο Αθηνών.

Ένας συγγενής της οικογενείας της Μαρίσσας Λαιμού, μιλώντας στο Live News του MEGA, είπε: «Η κηδεία θα γίνει στο Λονδίνο και μετά θα έρθουμε στην Αθήνα για την ταφή. Θα είναι σύντομα. Είναι μία πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για εμάς. Η οικογένεια είναι τρομερά φορτισμένη και θέλει να το ζήσει τελείως μόνη της και με κάποιους στενούς τους φίλους που τους αγαπούν και τους συμπαραστέκονται στην τόσο δύσκολη και άδικη στιγμή της ζωής τους».

Ο Βρετανός ιατροδικαστής που έκανε τη νεκροψία, εντόπισε σήψη ως συνέπεια του τσιμπήματος στο χέρι. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιο έντομο ήταν εκείνο που τσίμπησε την 30χρονο, με έναν κύκλο πιο εξειδικευμένων εξετάσεων να αρχίζει σήμερα για να βρεθεί ο μηχανισμός θανάτου.

«Της πήραν αίμα και θα κάνουν όλες τις εξετάσεις που κάνουν συνήθως, θα πάρουν καιρό όμως για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Στην οικογένεια είπαν ότι η Μαρίσσα πέθανε από σήψη και ότι προήλθε από το τσίμπημα εντόμου. Ίσως επειδή το ανοσοποιητικό της Μαρίσσας δεν ήταν δυνατό, μάλλον αυτό της δημιούργησε την σήψη», τόνισε ο συγγενής.

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης είπε στο Live News: «Το μόνο που μπορούμε να αντιληφθούμε είναι ότι ο θάνατος της (σ.σ. Μαρίσσας) επήλθε από σοκ, από σήψη δηλαδή. Πρέπει όμως να διερευνηθεί τι ξεκίνησε αυτήν την διαταραχή».

Τα ερωτήματα που προκύπτουν

Προκύπτουν, όμως, σοβαρά ερωτήματα ως προς την αντιμετώπιση που έλαβε η Μαρίσσα στα επείγοντα του νοσοκομείου. Παρότι και οι ίδιοι οι γιατροί στο UCLA είχαν εντοπίσει συμπτώματα σήψης, έκριναν σωστό να της δώσουν εξιτήριο παρά το βεβαρυμμένο ιστορικό της.

Ο συγγενής της οικογενείας της Λαιμού, τονίζει ότι οι γιατροί δεν έπρεπε να αφήσουν την Μαρίσσα να φύγει από το νοσοκομείο, λέγοντας: «Στο πρώτο νοσοκομείο, της είχαν κάνει τεστ για σήψη και απάντηση του ογκολόγου της ήταν πως η Μαρίσσα δεν είχε. Όμως αυτό θα σας το πει και γιατρός, αυτό δημιουργείται πάρα πολύ γρήγορα και γι’ αυτό δεν έπρεπε να αφήσουν το παιδί να φύγει. Είναι έγκλημα να την αφήσεις να φύγει από το νοσοκομείο. Εφόσον έγραψαν και στο πρώτο χαρτί ότι πήρε εξιτήριο η Μαρίσσα, ότι η διάγνωση ήταν "τοξική επίδραση από δηλητήριο", την είχαν μπροστά τους την διάγνωση, πώς άφησαν το παιδί να φύγει με οποιοδήποτε τεστ και να είχε κάνει; Αυτά θα τα απαντήσουν βέβαια οι ειδικοί».

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια, σύμφωνα με το MEGA.

Καταλήγοντας, ο συγγενής της οικογενείας της Μαρίσσας Λαιμού, είπε: «Εάν το παιδί είχε μείνει στο νοσοκομείο, σήμερα θα ζούσε, θα της έκαναν κι άλλα τεστ, θα έβλεπαν ότι το παιδί χειροτερεύει και θα το σώζανε. Γι’ αυτό ο ογκολόγος της την έστειλε εκεί. Έχουν γίνει τρομερά λάθη και εγκλήματα, είναι πολλοί οι υπεύθυνοι πιστεύω. Όλα αυτά τα άτομα που ανέλαβαν την Μαρίσσα έχουν τρομερή ευθύνη και βεβαίως ο γιατρός ο οποίος είδε τις εξετάσεις της και υπέγραψε το εξιτήριο».

Ειδικοί εξηγούν στο Live News πως η σήψη, ιδιαίτερα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, μπορεί να έχει ραγδαία επιδείνωση και να οδηγήσει στον θάνατο σε λιγότερο από 48 ώρες. Για αυτό και είναι εξαιρετικά κρίσιμο να απαντηθεί γιατί άφησαν την Μαρίσσα να φύγει από το νοσοκομείο και έτσι πέθανε λίγες ώρες μετά στο διαμέρισμά της.

