Μαρίσσα Λαιμού: Ξεσπά η οικογένεια της 30χρονης για την καθυστέρηση των βρετανικών αρχών

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, η νεκροψία της 30χρονης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή του σώματος της Μαρίσσα στην οικογένειά της

Newsbomb

Μαρίσσα Λαιμού: Ξεσπά η οικογένεια της 30χρονης για την καθυστέρηση των βρετανικών αρχών

Η Μαρίσσα Λαιμού

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της Μαρίσσα Λαιμού, η οποία βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της από μια οικονόμο στο αρχοντικό όπου ζούσε στο πολυτελές Knightsbridge, στο κεντρικό Λονδίνο, η οικογένειά της ζητά απαντήσεις από τις βρετανικές Αρχές.

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και ανήκουστο. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν απολύτως φρικτό. Ζήσαμε την τραγωδία μας, χάσαμε τη Μαρίσσα και έχει πάρει πολύ χρόνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτό», είπε στην Daily Mail, ένας στενός συγγενής της οικογένειας.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, τις ημέρες πριν από το θάνατό της, η 30χρονη κόρη της Μπέσσυς και του Διαμαντή Λαιμού πήγε σε δύο νοσοκομεία του Λονδίνου, περιέγραψε όλα τα συμπτώματα και έδειξε το πρησμένο της χέρι στο ιατρικό προσωπικό, αλλά τελικά της δόθηκε εξιτήριο και πέθανε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η κα Λαιμού είχε ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού και μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια του αίματος μήνες πριν από τον θάνατό της, αλλά η οικογένειά της λέει ότι είχε επιστρέψει σε «απόλυτα υγιή» κατάσταση.

Η οικογένεια Λαιμού «σχεδιάζει τώρα να κινηθεί νομικά» εναντίον του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) για ιατρική αμέλεια, με τον συγγενή να δήλωσε: «Πρέπει να βρουν τι σκότωσε τη Μαρίσσα... όλοι την απογοήτευσαν».

Η οικογένεια ισχυρίζεται επίσης ότι η επίσημη διάγνωση των συμπτωμάτων της ήταν «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου», αλλά δεν έχει γίνει νεκροψία από τότε.

«Μιλήσαμε με έναν Έλληνα ιατροδικαστή και παθολόγο και η διαδικασία διαρκεί δύο ώρες στην Αθήνα», είπε ο συγγενής. «Παίρνουν το σώμα, το εξετάζουν πολύ καλά και αυτό είναι όλο».

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, η νεκροψία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή του σώματος της 30χρονης στην οικογένειά της, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την κηδεία της στην Αθήνα.

Η οικογένεια Λαιμού δηλώνει, επίσης, ότι θα κάνει τα πάντα για να «ανακαλύψει ποιος ασχολήθηκε με τη Μαρίσσα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπήρχε γιατρός που να την εξέτασε, που να την είδε πραγματικά. Αυτό είπαν στη μητέρα της όταν πήγε στο University College London Hospital (UCLH) την πρώτη μέρα. Τους είπε ότι ήθελε να μάθει τι συνέβη λεπτό προς λεπτό στο παιδί της από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο».

«Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν και έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο, αυτό είναι όλο. Η μητέρα της Μαρίσσα, Μπέσσυ, πιστεύει ότι η κόρη της πέθανε εξαιτίας τους. Δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε. Δεν ξέρω πώς την άφησαν. Η Μαρίσα έχασε την ζωή της για το τίποτα, χωρίς λόγο. Μερικές ώρες, είναι συγκλονιστικό και εξωφρενικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε μέρα, κάτι συμβαίνει με το NHS. Πού βρισκόμαστε; Είμαστε στην Αφρική;» κατέληξε ο συγγενής της οικογένειας Λαιμού.

oikogeneia-laimou.jpg

H Mαρίσσα με τα δίδυμα αδέρφια και τους γονείς της

Το χρονικό των τελευταίων ωρών της Μαρίσσα

Η Μαρίσσα έφτασε με ασθενοφόρο στα επείγοντα στις 14.30 το μεσημέρι. Στις 15.20, δηλαδή 50 λεπτά αργότερα, την ανέλαβε ένας κλινικός επαγγελματίας υγείας και όχι γιατρός, που έλαβε το ιστορικό της.

Πρόκειται για Advanced Clinical Practitioner (ACP). Στο βρετανικό σύστημα υγείας, η συγκεκριμένη ειδικότητα αντιστοιχεί σε νοσηλευτή, φαρμακοποιό ή φυσιοθεραπευτή με επιπλέον σπουδές.

Οι υγειονομικοί που εξέτασαν την Μαρίσσα περιέγραψαν το σημάδι στο χέρι της ως εξής: «Δύο λευκά σημάδια/φουσκάλες που μοιάζουν με δάγκωμα στο δεξί μπράτσο, σε απόσταση 2,5 εκατοστών μεταξύ τους. Περιβάλλονται από μία κόκκινη (ερεθισμένη) περιοχή 6 εκατοστών, ζεστή στην αφή. Η ασθενής βρισκόταν στην Ελλάδα πριν δύο εβδομάδες. Αισθανόταν καλά όταν επέστρεψε στην Αγγλία. Κάποιο είδος δαγκώματος εμφανίστηκε όταν ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου. Φαίνεται αδιάθετη και ληθαργική. Νιώθει ζάλη όταν στέκεται όρθια. Δεν έχει καταφέρει να καταναλώσει στερεά από το βράδυ της Δευτέρας. Έχει καταναλώσει σούπα και υγρά».

Από τις 14.30 το μεσημέρι μέχρι τις 16.40 το απόγευμα, κανένας γιατρός του νοσοκομείου δεν πήγε να την ελέγξει, όπως προκύπτει από τα SMS που έστελνε σε φίλη της μέσα από τα επείγοντα.

«Κανείς δεν με έχει τσεκάρει καν. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη.», είχε γράψει η 30χρονη σε φίλη της.

Συγγενής της 28χρονης ανέφερε στην Daily Mail πως: «Εκεί, οι νοσοκόμες, αντί για τους γιατρούς, της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο.

Μετά από σχεδόν 4 ώρες στα επείγοντα του δημόσιου νοσοκομείου, η Μαρίσσα παίρνει εξιτήριο στις 18.20 το απόγευμα αφού οι γιατροί έκριναν πως δεν χρήζει νοσηλείας. Αποτέλεσμα, να επιστρέψει στο σπίτι της και να πεθάνει στον ύπνο της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

08:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την «πράσινη» πρεμιέρα στο Europa League | Οι μεταδόσεις της ημέρας (25/09)

08:39ΚΟΣΜΟΣ

«Παίζουν με τον πόνο μας»: Ξεσπά η οικογένεια της Μαρίσσα Λαιμού για την καθυστέρηση των βρετανικών αρχών

08:34ΕΘΝΙΚΑ

«Όχι» Μητσοτάκη σε τεχνητή ένταση - Η Αθήνα επιδιώκει την αποσυμπίεση της κατάστασης χωρίς υποχωρήσεις

08:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Νέες μαρτυρίες, «φαντάσματα» στις καταθέσεις, συνταγογραφήσεις στο όνομα της νεκρής μητέρας και το χαμένο δάνειο της Αλεξανδρούπολης

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Rihanna: Γέννησε το πρώτο της κοριτσάκι

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Νέος συναγερμός από πτήσεις drones σε αεροδρόμια – Στο επίκεντρο και η στρατιωτική βάση του Σκρίντστρουπ

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το «σχέδιο 21 σημείων» του Τραμπ για την ειρήνη - 85 νεκροί σε 24 ώρες, χτύπησαν στάδιο που στέγαζε εκτοπισμένους

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota φέρνει εφαρμογή που παροτρύνει τους οδηγούς PHEV να φορτίζουν πιο συχνά

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Σε ποια περίπτωση μπαίνει «κόφτης» - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Άνδρο: Αγνοείται 54χρονος ψαράς στην περιοχή Ακρωτήρι Καμπανούς

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Κολομβίας: «Πράξη τυραννίας οι αμερικανικές επιθέσεις σε υποτιθέμανα ναρκόπλοια»

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Είχαν προηγηθεί 6,2 Ρίχτερ

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 58 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 8μηνο: Κατακόρυφη αύξηση κίνησης σε Ηράκλειο, Ρόδο, Χανιά, Κέρκυρα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές - Ποιοι δικαιούνται αφορολόγητο

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Chios: Ετοιμαζόταν για τη βάρδιά του ο 20χρονος όταν τον συνέθλιψε η υδατοστεγής πόρτα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η σφοδρή κακοκαιρία – «Καμπανάκι» από μετεωρολόγους για πλημμυρικά φαινόμενα

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

08:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Νέες μαρτυρίες, «φαντάσματα» στις καταθέσεις, συνταγογραφήσεις στο όνομα της νεκρής μητέρας και το χαμένο δάνειο της Αλεξανδρούπολης

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Τέξας: Ξεσπά η δασκάλα για τις κατηγορίες ότι δεν ακολούθησε το πρωτόκολλο – «Δεν ήμουν δειλή»

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

08:39ΚΟΣΜΟΣ

«Παίζουν με τον πόνο μας»: Ξεσπά η οικογένεια της Μαρίσσα Λαιμού για την καθυστέρηση των βρετανικών αρχών

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Σε ποια περίπτωση μπαίνει «κόφτης» - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Ένα αδάμαστο πνεύμα που πάλεψε για την ελευθερία στη ζωή

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

08:34ΕΘΝΙΚΑ

«Όχι» Μητσοτάκη σε τεχνητή ένταση - Η Αθήνα επιδιώκει την αποσυμπίεση της κατάστασης χωρίς υποχωρήσεις

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τον Ιανουάριο του 2021 είδε για τελευταία φορά νοσηλευτής τη μητέρα της 62χρονης - Το θρίλερ με τον θάνατό της και τα νέα στοιχεία

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ