Μαρίσσα Λαιμού: Ξεσπά η οικογένεια της 30χρονης για την καθυστέρηση των βρετανικών αρχών

Δύο εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της Μαρίσσα Λαιμού, η οποία βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της από μια οικονόμο στο αρχοντικό όπου ζούσε στο πολυτελές Knightsbridge, στο κεντρικό Λονδίνο, η οικογένειά της ζητά απαντήσεις από τις βρετανικές Αρχές.

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και ανήκουστο. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν απολύτως φρικτό. Ζήσαμε την τραγωδία μας, χάσαμε τη Μαρίσσα και έχει πάρει πολύ χρόνο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτό», είπε στην Daily Mail, ένας στενός συγγενής της οικογένειας.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, τις ημέρες πριν από το θάνατό της, η 30χρονη κόρη της Μπέσσυς και του Διαμαντή Λαιμού πήγε σε δύο νοσοκομεία του Λονδίνου, περιέγραψε όλα τα συμπτώματα και έδειξε το πρησμένο της χέρι στο ιατρικό προσωπικό, αλλά τελικά της δόθηκε εξιτήριο και πέθανε στο σπίτι της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η κα Λαιμού είχε ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού και μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια του αίματος μήνες πριν από τον θάνατό της, αλλά η οικογένειά της λέει ότι είχε επιστρέψει σε «απόλυτα υγιή» κατάσταση.

Η οικογένεια Λαιμού «σχεδιάζει τώρα να κινηθεί νομικά» εναντίον του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) για ιατρική αμέλεια, με τον συγγενή να δήλωσε: «Πρέπει να βρουν τι σκότωσε τη Μαρίσσα... όλοι την απογοήτευσαν».

Η οικογένεια ισχυρίζεται επίσης ότι η επίσημη διάγνωση των συμπτωμάτων της ήταν «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου», αλλά δεν έχει γίνει νεκροψία από τότε.

«Μιλήσαμε με έναν Έλληνα ιατροδικαστή και παθολόγο και η διαδικασία διαρκεί δύο ώρες στην Αθήνα», είπε ο συγγενής. «Παίρνουν το σώμα, το εξετάζουν πολύ καλά και αυτό είναι όλο».

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, η νεκροψία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τελικά σήμερα, ανοίγοντας το δρόμο για την επιστροφή του σώματος της 30χρονης στην οικογένειά της, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την κηδεία της στην Αθήνα.

Η οικογένεια Λαιμού δηλώνει, επίσης, ότι θα κάνει τα πάντα για να «ανακαλύψει ποιος ασχολήθηκε με τη Μαρίσσα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπήρχε γιατρός που να την εξέτασε, που να την είδε πραγματικά. Αυτό είπαν στη μητέρα της όταν πήγε στο University College London Hospital (UCLH) την πρώτη μέρα. Τους είπε ότι ήθελε να μάθει τι συνέβη λεπτό προς λεπτό στο παιδί της από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο».

«Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν και έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο, αυτό είναι όλο. Η μητέρα της Μαρίσσα, Μπέσσυ, πιστεύει ότι η κόρη της πέθανε εξαιτίας τους. Δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε. Δεν ξέρω πώς την άφησαν. Η Μαρίσα έχασε την ζωή της για το τίποτα, χωρίς λόγο. Μερικές ώρες, είναι συγκλονιστικό και εξωφρενικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε μέρα, κάτι συμβαίνει με το NHS. Πού βρισκόμαστε; Είμαστε στην Αφρική;» κατέληξε ο συγγενής της οικογένειας Λαιμού.

H Mαρίσσα με τα δίδυμα αδέρφια και τους γονείς της

Το χρονικό των τελευταίων ωρών της Μαρίσσα

Η Μαρίσσα έφτασε με ασθενοφόρο στα επείγοντα στις 14.30 το μεσημέρι. Στις 15.20, δηλαδή 50 λεπτά αργότερα, την ανέλαβε ένας κλινικός επαγγελματίας υγείας και όχι γιατρός, που έλαβε το ιστορικό της.

Πρόκειται για Advanced Clinical Practitioner (ACP). Στο βρετανικό σύστημα υγείας, η συγκεκριμένη ειδικότητα αντιστοιχεί σε νοσηλευτή, φαρμακοποιό ή φυσιοθεραπευτή με επιπλέον σπουδές.

Οι υγειονομικοί που εξέτασαν την Μαρίσσα περιέγραψαν το σημάδι στο χέρι της ως εξής: «Δύο λευκά σημάδια/φουσκάλες που μοιάζουν με δάγκωμα στο δεξί μπράτσο, σε απόσταση 2,5 εκατοστών μεταξύ τους. Περιβάλλονται από μία κόκκινη (ερεθισμένη) περιοχή 6 εκατοστών, ζεστή στην αφή. Η ασθενής βρισκόταν στην Ελλάδα πριν δύο εβδομάδες. Αισθανόταν καλά όταν επέστρεψε στην Αγγλία. Κάποιο είδος δαγκώματος εμφανίστηκε όταν ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου. Φαίνεται αδιάθετη και ληθαργική. Νιώθει ζάλη όταν στέκεται όρθια. Δεν έχει καταφέρει να καταναλώσει στερεά από το βράδυ της Δευτέρας. Έχει καταναλώσει σούπα και υγρά».

Από τις 14.30 το μεσημέρι μέχρι τις 16.40 το απόγευμα, κανένας γιατρός του νοσοκομείου δεν πήγε να την ελέγξει, όπως προκύπτει από τα SMS που έστελνε σε φίλη της μέσα από τα επείγοντα.

«Κανείς δεν με έχει τσεκάρει καν. Είμαι πάρα πολύ λυπημένη.», είχε γράψει η 30χρονη σε φίλη της.

Συγγενής της 28χρονης ανέφερε στην Daily Mail πως: «Εκεί, οι νοσοκόμες, αντί για τους γιατρούς, της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο.

Μετά από σχεδόν 4 ώρες στα επείγοντα του δημόσιου νοσοκομείου, η Μαρίσσα παίρνει εξιτήριο στις 18.20 το απόγευμα αφού οι γιατροί έκριναν πως δεν χρήζει νοσηλείας. Αποτέλεσμα, να επιστρέψει στο σπίτι της και να πεθάνει στον ύπνο της.

