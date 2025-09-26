Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

Η νεαρή γυναίκα «έσβησε» σε ηλικία μόλις 30 ετών

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»
Από σήψη μετά το τσίμπημα εντόμου επήλθε ο θάνατος της Μαρίσσας Λαιμού, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, όπως μεταδίδει το MEGA.

Η νεαρή γυναίκα, που «έσβησε» σε ηλικία μόλις 30 ετών, κάλεσε γιατρό στο σπίτι, πήγε σε δύο νοσοκομεία, περιέγραψε όλα τα συμπτώματα και έδειξε το πρησμένο της χέρι στο ιατρικό προσωπικό.

Τα μηνύματα που αντάλλαξε με φίλη της, ενόσω βρισκόταν στα Επείγοντα του UCLH, καταδεικνύουν δύο πράγματα: Την προβληματική ιατρική περίθαλψη που έλαβε το νεαρό κορίτσι σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Λονδίνου, αλλά και την εξόχως ανησυχητική κλινική εικόνα που είχε, με τους γιατρούς, άγνωστο γιατί, να αποφασίζουν να της δώσουν εξιτήριο.

– 16:17: «Είμαι χάλια, πραγματικά πολύ άσχημα. Είμαι σε ορούς τώρα, σε ενδοφλέβιο ορό, ακόμα στο τμήμα επειγόντων του UCLH. Έδωσα δείγμα ούρων».

– 16:18: «Θα σε ενημερώσω, ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι».

– 16:20: «Μάλλον θα είμαι εδώ για αρκετή ώρα».

Το χρονικό του τραγικού περιστατικού

Η Μαρίσσα Λαιμού, κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού, έφτασε με ασθενοφόρο στα επείγοντα στις 14:30 το μεσημέρι, σύμφωνα με πληροφορίες. Στις 15:20, δηλαδή 50 λεπτά αργότερα, την ανέλαβε ένας κλινικός επαγγελματίας υγείας και όχι γιατρός, που έλαβε το ιστορικό της.

Πρόκειται για Advanced Clinical Practitioner (ACP). Στο βρετανικό σύστημα υγείας, η συγκεκριμένη ειδικότητα αντιστοιχεί σε νοσηλευτή, φαρμακοποιό ή φυσιοθεραπευτή με επιπλέον σπουδές.

Οι υγειονομικοί που εξέτασαν την Μαρίσσα περιέγραψαν το σημάδι στο χέρι της ως εξής: «Δύο λευκά σημάδια / φουσκάλες που μοιάζουν με δάγκωμα στο δεξί μπράτσο, σε απόσταση 2,5 εκατοστών μεταξύ τους. Περιβάλλονται από μία κόκκινη (ερεθισμένη) περιοχή 6 εκατοστών, ζεστή στην αφή».

«Η ασθενής βρισκόταν στην Ελλάδα πριν από δύο εβδομάδες. Αισθανόταν καλά όταν επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία. Κάποιο είδος δαγκώματος εμφανίστηκε όταν ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας 09 Σεπτεμβρίου. Φαινόταν αδιάθετη και ληθαργική, ένιωθε ζάλη όταν στέκεται όρθια. Δεν έχει καταφέρει να καταναλώσει στερεά από το βράδυ της Δευτέρας. Έχει καταναλώσει σούπα και υγρά», σημειώνεται ακόμη.

Από τις 14:30 το μεσημέρι μέχρι τις 16:40 το απόγευμα, κανένας γιατρός του νοσοκομείου δεν πήγε να την ελέγξει, όπως προκύπτει από τα SMS που έστελνε σε φίλη της μέσα από τα Επείγοντα.

– 16:40: «Κανείς δεν με έχει τσεκάρει καν, είμαι πάρα πολύ λυπημένη».

«Οι νοσοκόμες εκεί, αντί για τους γιατρούς, της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να παραμείνει στο νοσοκομείο. Συγγενής αναφέρει πως “είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν, έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορείς να πάρεις εξιτήριο, αυτό είναι όλο”», γράφει η Daily Mail.

Ύστερα από σχεδόν 4 ώρες στα επείγοντα του δημόσιου νοσοκομείου, η Μαρίσσα παίρνει εξιτήριο στις 18:20 το απόγευμα, αφού οι γιατροί έκριναν πως δεν χρήζει νοσηλείας. Αποτέλεσμα ήταν να επιστρέψει στο σπίτι της και να πεθάνει στον ύπνο της.

Τι ανέφερε εκπρόσωπος του νοσοκομείου UCLH

Μία εκπρόσωπος του νοσοκομείου στο Λονδίνο επιβεβαίωσε πως ήδη έχει διαταχθεί εσωτερική έρευνα.

«Αυτή είναι η συνήθης διαδικασία σε μία απροσδόκητη περίπτωση θανάτου. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της νεκροψίας και θα παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται από το γραφείο του ιατροδικαστή», προσέθεσε, μιλώντας στο MEGA.

