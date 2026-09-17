Σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου

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Σαν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου.

  • 1176 – Ο βυζαντινός στρατός ηττάται από τους Σελτζούκους Τούρκους στη μάχη του Μυριοκέφαλου.
  • 1787 – Υπογράφεται στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • 1939 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Σοβιετική εισβολή στην Πολωνία.
  • 1940 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μετά την ήττα των Γερμανών στη μάχη της Αγγλίας, ο Αδόλφος Χίτλερ αναβάλει επ' αόριστον την Επιχείρηση Θαλάσσιος Λέων.
  • 1941 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Οι σοβιετικές δυνάμεις εισέρχονται στην Τεχεράνη, σηματοδοτώντας το τέλος της αγγλοσοβιετικής εισβολής στο Ιράν.
  • 1948 – Δολοφονείται ο κόμης Φόλκε Μπερναντόττε, ο οποίος διορίστηκε από τον ΟΗΕ για να μεσολαβήσει μεταξύ των αραβικών εθνών και του Ισραήλ.
  • 1965 – Ορκίζεται η τέταρτη «κυβέρνηση εθνικής ανάγκης» υπό τον Στέφανο Στεφανόπουλο, 63 μέρες από την έναρξη της πολιτικής κρίσης. Αντιπρόεδροι οι Ηλίας Τσιριμώκος και Γεώργιος Αθανασιάδης - Νόβας, υπουργός Συντονισμού ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Εθνικής Άμυνας ο Σταύρος Κωστόπουλος.
  • 1976 – Η NASA παρουσιάζει το πρώτο διαστημικό λεωφορείο, το «Enterprise».
  • 1981 – Αναλαμβάνει Πρωθυπουργός της Ελλάδας (προσωρινά) ο Γεώργιος Ράλλης.
  • 1982 – Πεθαίνει ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης, Μάνος Λοΐζoς
  • 1988 – Ξεκινούν οι 24οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Σεούλ και ολοκληρώνονται στις 2 Οκτωβρίου. Μετέχουν πάνω από 9.500 αθλητές και αθλήτριες από 160 χώρες σε 23 αθλήματα ενώ 14.000 είναι οι εκπρόσωποι του Τύπου. Οι μόνες χώρες που απουσιάζουν είναι η Βόρεια Κορέα και η Κούβα. Μορφή των αγώνων αναδεικνύεται ο αθλητής των καταδύσεων Κρεγκ Λουγκάνις. Στην κολύμβηση η Κριστίν Ότο κερδίζει 6 χρυσά και ο Ματ Μπιόντι 5.
  • 1991 – Τα Σκόπια κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους από τη Γιουγκοσλαβία.
  • 2004 – Αρχίζουν στην Αθήνα οι 12οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, με 19 συνολικά αθλήματα.
  • 2007 – Εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης λαμβάνει ο Κώστας Καραμανλής, νικητής των βουλευτικών εκλογών.
  • 2013 – Δολοφονείται στην Αμφιάλη ο Παύλος Φύσσας, γνωστός και με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Killah P.
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