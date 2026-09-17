Πόλεμος στην Ουκρανία: Μπαράζ εκρήξεων στο Κίεβο μετά από συναγερμό για πυραυλική επίθεση
Περίπου δέκα ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα, λίγο μετά την προειδοποίηση των στρατιωτικών αρχών για απειλή πυραυλικής επίθεσης.
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- Περίπου δέκα ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες.
- Οι εκρήξεις σημειώθηκαν μετά από προειδοποίηση για πιθανή ρωσική πυραυλική επίθεση.
- Η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου κήρυξε «κόκκινο συναγερμό» και κάλεσε τους κατοίκους να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία.
- Η ανακοίνωση έκανε λόγο για απειλή χρήσης βαλλιστικών πυραύλων.
- Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε καταφύγια για την προστασία τους.
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (17/9) στο Κίεβο, λίγο μετά την κήρυξη συναγερμού για πιθανή ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.
Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα μετέδωσε ότι άκουσε περίπου 10 ισχυρές εκρήξεις.
Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου είχε κηρύξει «κόκκινο συναγερμό», καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν άμεσα στα πλησιέστερα καταφύγια.
Στην ανακοίνωσή της έκανε λόγο για «απειλή χρήσης πυραύλων» και ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους.
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