Κτίριο 19 ορόφων χτίστηκε πριν από 2.800 χρόνια; Οι επιστήμονες αναβιώνουν παλάτι από την Αιθιοπία

Πριν από περίπου 2.800 χρόνια, στα υψίπεδα της βόρειας Αιθιοπίας, πάνω από την αρχαία πόλη Yeha, δέσποζε ένα εντυπωσιακό παλάτι, το Grat Be'al Gibri, από το οποίο σήμερα έχουν απομείνει ερείπια, πέτρινα σκαλοπάτια και τμήματα κιόνων.

Μια νέα μελέτη αρχαιoλόγων και πολιτικών μηχανικών από την Γερμανία, προσπαθεί να ανασυνθέσει το κτίριο και καταλήγει σε ένα εντυπωσιακό θεωρητικό συμπέρασμα. Ανάλογα με το τι υλικά χρησιμοποιήθηκαν, το παλάτι θα μπορούσε να είχε φτάσει ακόμα και τους 19 ορόφους.

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