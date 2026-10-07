Δορυφορικές εικόνες με επιθετικά αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα στη νέα βάση Κίνας-Λάος

Οι εικόνες δείχνουν οκτώ ελαφρά μαχητικά αεροσκάφη τύπου K-8 και περισσότερα από δύο δωδεκάδες οχήματα υποστήριξης σε έναν διάδρομο προσγείωσης

Μάνος Χατζηγιάννης

Δορυφορικές εικόνες με επιθετικά αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα στη νέα βάση Κίνας-Λάος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δορυφορικές εικόνες δείχνουν οκτώ ελαφρά μαχητικά αεροσκάφη K-8 και πάνω από δύο δωδεκάδες οχήματα υποστήριξης στη νέα βάση Κίνας-Λάος στο Μπαν Κουν, έξω από τη Βιεντιάν.
  • Η βάση αποτελεί πιθανώς την πρώτη πλήρως λειτουργική στρατιωτική εγκατάσταση της Κίνας στο εξωτερικό στη Νοτιοανατολική Ασία, ενισχύοντας τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή.
  • Το Λάος διαθέτει ήδη τέσσερα K-8, τα οποία θεωρούνται αμφίβολης λειτουργικότητας, ενώ η νέα βάση βρίσκεται υπό κατασκευή και παρακολουθείται για πιθανή παρουσία συστημάτων αεροπορικής άμυνας και εγκαταστάσεων επιτήρησης.
  • Η εγκατάσταση στο Μπαν Κουν μπορεί στο μέλλον να υποστηρίξει μεγαλύτερα αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών και ηλεκτρονικής επιτήρησης, επεκτείνοντας την επιρροή της Κίνας στη Νοτιοανατολική Ασία.
  • Η επιλογή της τοποθεσίας φαίνεται να είναι περισσότερο ευκαιριακή παρά αποτέλεσμα άμεσης επιχειρησιακής ανάγκης, αλλά το Λάος έχει γεωστρατηγική αξία λόγω των συνόρων του με την Κίνα και των υποδομών σύνδεσης.
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Ελαφρά επιθετικά αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα έχουν φτάσει στη νέα κοινή εκπαιδευτική εγκατάσταση Κίνας-Λάος που ανακοινώθηκε την περασμένη Τρίτη, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Reuters.

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν από τον εμπορικό πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών Vantor, δείχνουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών ασφαλείας, οκτώ ελαφρά μαχητικά αεροσκάφη τύπου K-8 και περισσότερα από δύο δωδεκάδες οχήματα υποστήριξης σε έναν διάδρομο προσγείωσης που βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή.

Οι εικόνες, που τραβήχτηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου, την επομένη της ανακοίνωσης του κινεζικού υπουργείου Άμυνας ότι είχε δημιουργήσει την εγκατάσταση στο Μπαν Κουν, έξω από την πρωτεύουσα του Λάος, Βιεντιάν, δείχνουν επίσης εκτεταμένες κατασκευαστικές εργασίες γύρω από τον διάδρομο προσγείωσης.

Η ταχεία ανάπτυξη της νέας εγκατάστασης παρακολουθείται στενά από περιφερειακούς στρατιωτικούς ακόλουθους και μελετητές θεμάτων ασφάλειας, ορισμένοι από τους οποίους υποστηρίζουν ότι η κατασκευή της ενδέχεται να σηματοδοτεί την πρώτη πλήρως λειτουργική στρατιωτική βάση της Κίνας στο εξωτερικό, στη Νοτιοανατολική Ασία.

Παρά την έντονη στρατιωτική εκσυγχρονιστική πορεία που διανύει εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, η Κίνα θεωρείται ευρέως ότι στερείται ενός ισχυρού δικτύου εγκαταστάσεων στο εξωτερικό, πέρα από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, την πρόσβαση στο λιμάνι του Ριέμ στην Καμπότζη και τη βάση εφοδιαστικής στο Τζιμπουτί.

Η Ρέιτσελ Βαντενμπρίνκ, ανώτερη αναλύτρια στο Αυστραλιανό Ινστιτούτο Στρατηγικής Πολιτικής, δήλωσε ότι η επιλογή του Μπαν Κουν για μια εγκατάσταση στην οποία θα έχει πρόσβαση ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός «πιθανότατα αφορά περισσότερο μια ευκαιριακή επιλογή παρά την κάλυψη μιας προφανούς επιχειρησιακής ανάγκης».

«Το Λάος έχει πράγματι κάποια γεωστρατηγική αξία ως προσιτό ορμητήριο στην ηπειρωτική Νοτιοανατολική Ασία, δεδομένου του κοινού συνόρου του με την Κίνα και των υποδομών σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του σιδηροδρόμου του», ανέφερε η Βάντενμπρινκ.

Το κινεζικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Η πρεσβεία του Λάος στη Μπανγκόκ και το υπουργείο Εξωτερικών του Λάος δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλιο.

Μυστικό αεροδρόμιο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ

Οι αναλυτές ασφαλείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, Κόλιν Κοχ και Αλεξάντερ Νιλ, καθώς και ειδικοί της Vantor, δήλωσαν ότι τα αεροσκάφη φαίνεται να είναι του τύπου Hongdu JL-8, τα οποία χρησιμοποιούν τόσο η κινεζική όσο και η λαοτική πολεμική αεροπορία. Γνωστό και ως K-8, το διθέσιο αεροσκάφος χρησιμοποιείται ευρέως για εκπαίδευση, ενώ διαθέτει και δυνατότητες ελαφριάς επίθεσης. Αναπτύχθηκε από κοινού από την Κίνα και το Πακιστάν και εξάγεται σε άλλους στρατούς.

Το Λάος διαθέτει επί του παρόντος τέσσερα από αυτά τα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση των στρατών παγκοσμίως που εκπονεί το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών με έδρα το Λονδίνο. Ο Κοχ, ερευνητής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών «S. Rajaratnam», χαρακτήρισε τα αεροσκάφη του Λάος ως «αμφίβολης λειτουργικότητας».

Καθώς οι εργασίες κατασκευής συνεχίζονται, διπλωμάτες και αναλυτές παρακολουθούν προσεκτικά κάθε ένδειξη ύπαρξης συστημάτων αεροπορικής άμυνας, αποθηκών πυρομαχικών και καυσίμων, καθώς και εγκαταστάσεων επιτήρησης — στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ότι η βάση εξυπηρετεί ευρύτερες στρατιωτικές λειτουργίες πέραν της εκπαίδευσης.

Ο Νιλ ανέφερε ότι, ενώ το αεροδρόμιο φαίνεται σχετικά μικρό και αβλαβές προς το παρόν, στο μέλλον θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μεγαλύτερα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών συλλογής πληροφοριών σημάτων και ηλεκτρονικής επιτήρησης, με σκοπό την επέκταση της επιρροής της Κίνας στη Νοτιοανατολική Ασία.

Πηγή: Reuters

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