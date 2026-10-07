Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο - Εννιά σεισμικές δονήσεις στο νησί από τα μεσάνυχτα

Στα 4,1 Ρίχτερ η ισχυρότερη δόνηση που έχει σημειωθεί σήμερα στην Κάσο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο - Εννιά σεισμικές δονήσεις στο νησί από τα μεσάνυχτα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:16 π.μ. στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κάσου με εστιακό βάθος 7,6 χιλιόμετρα.
  • Από τα μεσάνυχτα έως τις 10:27 καταγράφηκαν συνολικά εννιά σεισμικές δονήσεις στην περιοχή, με μεγέθη από 2,4 έως 4,1 Ρίχτερ.
  • Η ισχυρότερη δόνηση των 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:43 με επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.
  • Οι σεισμοί έγιναν ελάχιστα αισθητοί στους κατοίκους και δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή ανησυχία.
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Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:16 το πρωί της Τετάρτης, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κάσου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 7,6 χιλιόμετρα, ενώ το ακριβές επίκεντρο εντοπίστηκε 30 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.

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Ακόμα οκτώ δονήσεις στο νησί από τα μεσάνυχτα

Οκτώ σεισμικές δονήσεις, μεγέθους από 2,4 έως 4,1 Ρίχτερ, καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις 10:27 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 00:05, με μέγεθος 3,1 Ρίχτερ. Η ισχυρότερη καταγράφηκε στις 02:43, με μέγεθος 4,1 Ρίχτερ και επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου. Επτά λεπτά αργότερα ακολούθησε δόνηση 3,9 Ρίχτερ, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων δυτικά του νησιού.

Ακολούθησαν τέσσερις ασθενέστερες δονήσεις, μεγέθους 2,4 έως 2,7 Ρίχτερ. Στις 10:27 καταγράφηκε ακόμα μία δόνηση, με μέγεθος 3,2 Ρίχτερ και επίκεντρο 22 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Κάσου.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία.

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