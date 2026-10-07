Qualco Foundation: Πρώτη συναυλία στον Εθνικό Κήπο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MERITAcub

Μια ξεχωριστή συνάντηση της μουσικής με την πολιτιστική κληρονομιά φέρνει το Qualco Foundation στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, παρουσιάζοντας το Νέο Κρητικό Κουαρτέτο, ένα ελληνικό μουσικό σύνολο που διακρίθηκε κατά την πρώτη περίοδο του ευρωπαϊκού προγράμματος MERITA.

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στις 17:30, στην Πλατεία Αστέρι, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κουαρτέτο στην πρώτη συναυλία που διοργανώνει το Qualco Foundation στο πλαίσιο του MERITAcubed, της δεύτερης περιόδου της ευρωπαϊκής πλατφόρμας MERITA.

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος του προγράμματος της Διεθνούς Συνάντησης Ιστορικών Ευρωπαϊκών Κήπων, όπου το Νέο Κρητικό Κουαρτέτο θα ερμηνεύσει έργα των Μίκη Θεοδωράκη, Νίκου Σκαλκώτα, Αντονίν Ντβόρζακ, Αλεξάντρ Μποροντίν, Φραντς Σούμπερτ και Μορίς Ραβέλ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η συμμετοχή του Qualco Foundation στο MERITAcubed εντάσσεται στον στρατηγικό πυλώνα δράσης του για τον Πολιτισμό, εκφράζοντας τη δέσμευσή του στην ανάδειξη της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης και στην υποστήριξη της νέας γενιάς καλλιτεχνών. Μέσα από τη συμμετοχή του στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα, το Qualco Foundation συμβάλλει στη δημιουργία ευκαιριών για νέους μουσικούς και στη σύνδεση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με χώρους και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

O Ορέστης Τσακαλώτος, πρόεδρος του Ομίλου Qualco και του Qualco Foundation, αναφέρει: «Το Qualco Foundation, σε συνεργασία με οργανισμούς από 16 ευρωπαϊκές χώρες, στηρίζει την ανάδειξη και ανάπτυξη νέων άξιων καλλιτεχνών, προσφέροντας ταυτόχρονα στο ευρύ κοινό πρόσβαση σε ποιοτικές μουσικές εκδηλώσεις. Ανάδειξη του ταλέντου και πρόσβαση στην ποιότητα, δύο αξίες που έχουν υψηλή σημασία για μας.»

Ο Φώτης Παπαθανασίου, γενικός διευθυντής του Qualco Foundation, σημειώνει: «Η μουσική δωματίου είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό είδος τέχνης που ιστορικά λειτούργησε ως εκδημοκρατισμός της κλασικής μουσικής, αφού την έφερε από τα Μέγαρα των ευγενών στα αστικά σπίτια. Είναι όμως και απαιτητικό είδος για τους μουσικούς, οι οποίοι χρειάζονται υποστήριξη. Αυτός είναι ο ρόλος του MERITA Cubed και των θεσμών που το υπηρετούν.»

Το MERITAcubed συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Creative Europe, και συντονίζεται από τον ιταλικό οργανισμό Le Dimore del Quartetto. Η πλατφόρμα φέρνει σε συνεργασία πολιτιστικούς φορείς και μουσικά σύνολα από ολόκληρη την Ευρώπη, μέσα από συναυλίες, καλλιτεχνικές φιλοξενίες και εκπαιδευτικές δράσεις, ενισχύοντας την επαγγελματική εξέλιξη και τη διεθνή κινητικότητα νέων μουσικών.

Συναυλία Νέου Κρητικού Κουαρτέτου

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 | 17:30

Πλατεία Αστέρι, Εθνικός Κήπος

Ελεύθερη είσοδος