Τα ηλεκτρικά αντέχουν περισσότερο όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα;
Μια τεράστια ανάλυση από τη Βρετανία έρχεται να αμφισβητήσει μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες γύρω από τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά: ότι τα πολλά χιλιόμετρα σημαίνουν αυτομάτως και περισσότερα προβλήματα.
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Μια τεράστια ανάλυση από τη Βρετανία έρχεται να αμφισβητήσει μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες γύρω από τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά: ότι τα πολλά χιλιόμετρα σημαίνουν αυτομάτως και περισσότερα προβλήματα.
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