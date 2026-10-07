Τα ηλεκτρικά αντέχουν περισσότερο όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα;

Μια τεράστια ανάλυση από τη Βρετανία έρχεται να αμφισβητήσει μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες γύρω από τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά: ότι τα πολλά χιλιόμετρα σημαίνουν αυτομάτως και περισσότερα προβλήματα.

Newsroom

Τα ηλεκτρικά αντέχουν περισσότερο όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια τεράστια ανάλυση από τη Βρετανία έρχεται να αμφισβητήσει μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες γύρω από τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά: ότι τα πολλά χιλιόμετρα σημαίνουν αυτομάτως και περισσότερα προβλήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 11 κοινότητες του Δήμου Πλατανιά Χανίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Καταδικάζει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών των ΗΠΑ στην Ταϊβάν - Ο Κιμ Γιονκ Ουν έδειξε την πλήρη υποστήριξη του προς την Κίνα

11:48ANNOUNCEMENTS

Νέα διεθνής συνεργασία της Kaizen Gaming με την UEFA για το UEFA EURO 2028™

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: «Έπαιρνα 7.200 τον χρόνο και μου δήλωσαν 19.000 ευρώ», λέει η γυναίκα που τον κατήγγειλε

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 100.000 δολαρίων, μπόνους 50.000 δολαρίων: Ο κίνδυνος για το Ορμούζ εκτοξεύει τους μισθούς των καπετάνιων των δεξαμενόπλοιων σε νέα υψηλά

11:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο - Εννιά σεισμικές δονήσεις στο νησί από τα μεσάνυχτα

11:23ANNOUNCEMENTS

Qualco Foundation: Πρώτη συναυλία στον Εθνικό Κήπο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MERITAcub

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ένα Togg, το πρώτο τουρκικής κατασκευής ηλεκτρικό αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες - Βίντεο

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:05ANNOUNCEMENTS

«Τραγουδάμε Μαζί»: Kορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για τους ανθρώπους της μουσικής

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες με επιθετικά αεροσκάφη και στρατιωτικά οχήματα στη νέα βάση Κίνας-Λάος

10:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυμνόστηθος άνδρας σκαρφάλωσε στην ψευδοροφή καταστήματος και άρχισε να σέρνεται πάνω από τα κεφάλια πελατών - Δείτε βίντεο

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος μετά τις δύο επιθέσεις – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκτός Ελλάδας ο Αλκέτ Ριζάι: Διέφυγε με «περιπολικό» σαν αστυνομικός

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα ηλεκτρικά αντέχουν περισσότερο όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα;

10:39LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση: Την επιστολή την έγραψε μόνη της, μου την έστειλε στις 3:20 τα ξημερώματα

10:38LIFESTYLE

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ταξίδεψε και στην Ελλάδα - Η μυκονιάτικη παρωδία με τις Σειρήνες - Βίντεο

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 46χρονος «ξάφρισε» 84χρονη - Ήταν φίλοι και της απέσπασε πάνω από 175.000 ευρώ

10:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη - Ποιος κέρδισε σε ενημέρωση και ψυχαγωγία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκτός Ελλάδας ο Αλκέτ Ριζάι: Διέφυγε με «περιπολικό» σαν αστυνομικός

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

10:39LIFESTYLE

Δημητρακόπουλος για Βίσση: Την επιστολή την έγραψε μόνη της, μου την έστειλε στις 3:20 τα ξημερώματα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος μετά τις δύο επιθέσεις – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Yπόθεση Καμπούρη: «Ενημερωθήκαμε από την τηλεόραση», λέει ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ για το κύκλωμα

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το συγκινητικό «αντίο» του Δελμούζιου Γυμνασίου στη διευθύντρια - «Ήρθε στο σχολείο ως Τζούβελη φεύγει ως η δική μας Κική»

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη - Ποιος κέρδισε σε ενημέρωση και ψυχαγωγία

07:12LIFESTYLE

«Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή»: Η σκληρή απάντηση Βίσση σε Καρβέλα - «Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει» - «Ζήτησε €1,5 εκατ, απειλούσε ότι θα με κατέστρεφε»

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας και η σύζυγός του, καταβροχθίστηκαν από ζώα μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου τους - Ακέφαλες οι σοροί τους

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Φίλιππος Καμπούρης: Είναι σκευωρία, φώναζε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ ενώ αναχωρούσε από ΓΑΔΑ για Ευελπίδων

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVEBLOG - Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα: Στο υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη

09:21LIFESTYLE

Φάνης Μουρατίδης: «Έχει τύχει να ξεχάσω τα παιδιά μου, πήγα στο σχολείο χωρίς εκείνα με τις τσάντες»

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, Μπάλι Μπαγκαγιόκο, έγινε «ασπίδα» για μαθητές ενάντια στις αστυνομικές δυνάμεις - Δείτε βίντεο

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Βινίσιους σκοτώθηκε σε αεροπορικό και παίζει σωσίας του» - Η τρελή θεωρία συνωμοσίας για τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ

11:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μισθός 100.000 δολαρίων, μπόνους 50.000 δολαρίων: Ο κίνδυνος για το Ορμούζ εκτοξεύει τους μισθούς των καπετάνιων των δεξαμενόπλοιων σε νέα υψηλά

10:26LIFESTYLE

«Είναι το άλλο μου μισό στη μουσική» -Τι είπε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ για τον Καρβέλα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος

09:23LIFESTYLE

Μισός αιώνας Βίσση - Καρβέλας: Έρωτες, καβγάδες, ρήξεις και ένα «Δώδεκα» που έμεινε στην ιστορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ