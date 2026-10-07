Τα ηλεκτρικά αντέχουν περισσότερο όσο ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα;

Μια τεράστια ανάλυση από τη Βρετανία έρχεται να αμφισβητήσει μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες γύρω από τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά: ότι τα πολλά χιλιόμετρα σημαίνουν αυτομάτως και περισσότερα προβλήματα.

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