Το MIT εκτόξευσε 480 εκατ. χάλκινες βελόνες σε τροχιά γύρω από τη Γη: 63 χρόνια μετά, ακόμα εκεί!
Το 1963 το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) έθεσε σε τροχιά γύρω από τη Γη περίπου 480 εκατομμύρια χάλκινες βελόνες
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Οι άνθρωποι ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένα με το ενδιαφέρον τους για όσα τα περιβάλλουν και, εδώ και δεκαετίες, δείχνουν μια ιδιαίτερη περιέργεια για το διάστημα.
Το 1963, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) ξεκίνησε ένα πολύ παράξενο εγχείρημα: έναν δακτύλιο από χάλκινα σύρματα γύρω από τη Γη με στόχο να βοηθήσει τις ραδιοεπικοινωνίες.
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