Οι άνθρωποι ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένα με το ενδιαφέρον τους για όσα τα περιβάλλουν και, εδώ και δεκαετίες, δείχνουν μια ιδιαίτερη περιέργεια για το διάστημα.

Το 1963, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) ξεκίνησε ένα πολύ παράξενο εγχείρημα: έναν δακτύλιο από χάλκινα σύρματα γύρω από τη Γη με στόχο να βοηθήσει τις ραδιοεπικοινωνίες.

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