Η στιγμή που ένα Togg, το πρώτο τουρκικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες - Βίντεο

Snapshot πρώτο τουρκικό ηλεκτρικό SUV, το Togg T10X, καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά ενώ ήταν σταθμευμένο σε σταθμό φόρτισης στην Καισάρεια.

Η φωτιά ξέσπασε ενώ το όχημα δεν ήταν σε διαδικασία φόρτισης, καθώς η φόρτιση είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός από το περιστατικό.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη και διερευνάται.

Το Togg T10X αναγνωρίζεται ως το πρώτο εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικό SUV της Τουρκίας. Snapshot powered by AI

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα Togg T10X, το πρώτο ηλεκτρικό SUV εγχώριας παραγωγής της Τουρκίας, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο σε σταθμό φόρτισης στην περιοχή Μελικγκαζί της Καισάρειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Κιοσκ Μαχαλεσί, όπου το όχημα είχε αφεθεί στον σταθμό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί, το Togg άρχισε ξαφνικά να βγάζει καπνούς και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η στιγμή της φωτιάς καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το βίντεο να δείχνει το όχημα να παίρνει φωτιά ενώ βρίσκεται σταθμευμένο, πριν οι φλόγες επεκταθούν σε ολόκληρο το αυτοκίνητο.

Το Togg T10X καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Δεν φόρτιζε όταν ξέσπασε η φωτιά

Το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο η φωτιά να συνδέεται με τη διαδικασία φόρτισης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία που διαχειρίζεται τον συγκεκριμένο σταθμό, τα στοιχεία λειτουργίας δείχνουν ότι η φόρτιση του οχήματος είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα και τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά δεν υπήρχε ενεργή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας προς το αυτοκίνητο.

Η ακριβής αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει γνωστή και βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Το T10X αποτελεί το πρώτο ηλεκτρικό SUV της Togg, της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας που παρουσιάζει το μοντέλο ως ένα από τα βασικά προϊόντα της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων.

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