Τουρκία: Συναγερμός σε πτήση της AJet μετά τον εντοπισμό σημειώματος για εκρηκτικά

Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σανλιούρφα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από πυροτεχνουργούς.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τουρκία: Συναγερμός σε πτήση της AJet μετά τον εντοπισμό σημειώματος για εκρηκτικά
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  • Συναγερμός σήμανε σε πτήση της AJet από Άγκυρα προς Σανλιούρφα μετά τον εντοπισμό σημειώματος για εκρηκτικά.
  • Η πτήση 4180 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο GAP της Σανλιούρφα με 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος.
  • Όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο αεροδρόμιο.
  • Ξεκίνησε λεπτομερής έρευνα από πυροτεχνουργούς και δυνάμεις ασφαλείας για την ανεύρεση ύποπτου αντικειμένου ή εκρηκτικού μηχανισμού.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στο αεροσκάφος.
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Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας σε πτήση της AJet από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα, όταν εντοπίστηκε μέσα στο αεροσκάφος σημείωμα που ανέφερε ότι υπήρχαν εκρηκτικά.

Πρόκειται για την πτήση 4180 της AJet, η οποία είχε αναχωρήσει από την Άγκυρα στις 19:00. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Σανλιούρφα στις 20:05.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 136 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Όλοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος, ενώ στο αεροδρόμιο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο διοικητής της επαρχίας Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, ανέφερε ότι μετά την εκκένωση του αεροσκάφους ξεκίνησε λεπτομερής έρευνα από τις δυνάμεις ασφαλείας και ειδικούς εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο ή εκρηκτικός μηχανισμός μέσα στο αεροσκάφος, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

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