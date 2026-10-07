Κωνσταντινούπολη: Πέθανε μια 10χρονη μαθήτρια μετά το συμβάν με τα μαχαιρώματα σε σχολείο

Η δράστης συνελήφθη και φοιτούσε σε άλλο σχολείο της ίδιας γειτονιάς, ενώ φορούσε σχολική στολή κατά την επίθεση

Μιχάλης Παπαδάκος

Κωνσταντινούπολη: Πέθανε μια 10χρονη μαθήτρια μετά το συμβάν με τα μαχαιρώματα σε σχολείο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 10χρονη μαθήτρια πέθανε μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από 15χρονη σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης.
  • Η 15χρονη δράστης μαχαίρωσε τυχαία οκτώ συμμαθήτριες της σε σχολείο της συνοικίας Μπασακσεχίρ, τραυματίζοντας επτά από αυτές.
  • Η δράστης συνελήφθη και φοιτούσε σε άλλο σχολείο της ίδιας γειτονιάς, ενώ φορούσε σχολική στολή κατά την επίθεση.
  • Η αστυνομία και οι αρχές αναφέρουν ότι η επίθεση ήταν αδιάκριτη και δεν υπήρχε συγκεκριμένος στόχος.
  • Πρόσφατα, η Τουρκία έχει βιώσει και άλλες βίαιες επιθέσεις σε σχολεία, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια των μαθητών.
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'Εχασε τη μάχη για τη ζωή ένα 10χρονο κορίτσι, η οποία δέχθηκε μεταξύ άλλων επίθεση με μαχαίρι από 15χρονη σε γυμνάσιο στην Κωνσταντινούπολη.

Η επίθεση με μαχαίρι της 15χρονης σε 8 συμμαθήτριές της σε γυμνάσιο της βορειοδυτικής συνοικίας Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης, έγινε το πρωί της Τρίτης (6/10), όπως ανέφεραν αξιωματούχοι και πλέον μία είναι νεκρή και οι άλλες 7 τραυματισμένες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά.

«Μία από τις μαθήτριες που έλαβαν ιατρική περίθαλψη πέθανε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν. Η περίθαλψη των επτά άλλων τραυματισμένων μαθητριών συνεχίζεται», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου στις X.

Η αστυνομία συνέλαβε την δράστη, την οποία οι Αρχές περιγράφουν ως 15χρονη μαθήτρια της 10ης τάξης από άλλο σχολείο.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ δήλωσε ότι η δράστης, η οποία φορούσε σχολική στολή, μαχαίρωσε τα παιδιά τυχαία.

«Η μαθήτρια που διέπραξε την επίθεση ζει στην ίδια γειτονιά και φοιτά σε άλλο σχολείο. Μπήκε στις εγκαταστάσεις φορώντας σχολική στολή και μαχαίρωσε τα παιδιά αδιακρίτως», είπε.

Τον περασμένο μήνα, ένας έφηβος άνοιξε πυρ έξω από ένα σχολείο στη δυτική Τουρκία, τραυματίζοντας 11 μαθητές, τρεις από τους οποίους υπέστησαν σοβαρά τραύματα, πριν συλληφθεί.

Τον Απρίλιο, σημειώθηκαν δύο διαδοχικές επιθέσεις με πυροβολισμούς από εφήβους σε δύο συνεχόμενες ημέρες στη νότια Τουρκία, οι οποίες προκάλεσαν σοκ και ανησυχία στο κοινό σχετικά με την ασφάλεια στα σχολεία.

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