Κωνσταντινούπολη: Επίθεση με μαχαίρι σε γυμνάσιο στο Μπασάκσεχιρ - 3 μαθητές σε κρίσιμη κατάσταση

Οκτώ μαθητές τραυματίστηκαν σε συμπλοκή που ξέσπασε μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο στο Καγιασεχίρ, Μπασάκσεχιρ, στην Κωνσταντινούπολη. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και λαμβάνουν θεραπεία. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Σε δήλωση που έκανε ο Περιφερειάρχης του Μπασάκσεχιρ Τσεμίλ Οσγκούρ Ονεγκί, ανέφερε: «Στις 08:35 περίπου, επτά μαθήτριες τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επίθεσης με μαχαίρι που πραγματοποιήθηκε από την FM, μια μαθήτρια της 10ης τάξης από το Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay, στο λύκειο Anatolian Şamil της περιοχής.

Τρεις μαθητές σε κρίσιμη κατάσταση

Οι τραυματισμένοι μαθητές μας έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Başakşehir Çam και Sakura City και, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τρεις από τους μαθητές μας βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δικαστικές και διοικητικές έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε.

Το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: «Περίπου στις 08:40, ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε ένα γυμνάσιο στην περιοχή Μπασάκσεχιρ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών μαθητών. Μετά το περιστατικό, οι τραυματισμένοι μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ιατρικές ομάδες που στάλθηκαν στην περιοχή και λαμβάνουν θεραπεία».