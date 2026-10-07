Φίλιππος Καμπούρης: Είναι σκευωρία, φώναζε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ ενώ αναχωρούσε από ΓΑΔΑ για Ευελπίδων

Snapshot Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και άλλοι οκτώ κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που προκάλεσε ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Το κύκλωμα ίδρυε εταιρείες-φαντάσματα με «αχυράνθρωπους» που απέφευγαν την καταβολή εισφορών και φόρων, με εταιρείες σε διάφορους κλάδους όπως διαφήμιση, εστίαση και ένδυση.

Η ζημία στο Δημόσιο ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον ΕΦΚΑ και 3,5 εκατομμύρια από απλήρωτους φόρους και φορολογικές παραβάσεις.

Πάνω από δέκα γνωστοί τραγουδιστές καλούνται να καταθέσουν στην Οικονομική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση.

Ο Καμπούρης διατείνεται αθωότητα και υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκευωρία εναντίον του. Snapshot powered by AI

Στην Ευελπίδων μετάγεται αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο που ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Λίγα λεπτά μετά τις 10:00 ο δημοσιογράφος κι επιχειρηματίας, αναχώρησε από την ΓΑΔΑ μαζί με άλλα επτά άτομα μεταξύ των οποίων και η σύζυγος του, Άννα Συνούρη, για να μεταχθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να τους απαγγελθούν ποινικές διώξεις για την τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αλλά και του δημοσίου.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, εξερχόμενος σιδηροδέσμιος από τη ΓΑΔΑ, φώναξε «είμαι αθώος, έχει στηθεί σκευωρία σε βάρος μου».

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και έξι ακόμα άτομα κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες κατά του e-ΕΦΚΑ. Το κύκλωμα ίδρυε εταιρείες μέσω «αχυρανθρώπων» που λειτουργούσαν προσωρινά και στη συνέχεια απέφευγαν την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούσαν περιελάμβαναν διαφημιστικές, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης και μόδας. Το κύκλωμα εξέδιδε τιμολόγια και στο κόμμα ΛΑΟΣ, του οποίου πρόεδρος ήταν ο Καμπούρης.

Οι πρώτες εταιρείες συστήθηκαν το 2013 και τα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκαν περίπου 25 εταιρείες - φαντάσματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο στενό περιβάλλον του Φίλιππου Καμπούρη υπάρχει άτομο του τηλεοπτικού χώρου με το ψευδώνυμο «Mr Κωλοτούμπας».

Μεταγωγή απο τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια και στον εισαγγελέα των συληφθέντων που κατηγορούνται για κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν πλέον και πασίγνωστα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής για την απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Πάνω από 10 γνωστοί τραγουδιστές, ονόματα πρώτης γραμμής από τον χώρο του παραδοσιακού και του λαϊκού πενταγράμμου, αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της Οικονομικής Αστυνομίας προκειμένου να καταθέσουν.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Εμφανίζονταν ως πετυχημένοι επιχειρηματίες, εξαπατώντας τον ΕΦΚΑ και φοροδιαφεύγοντας συστηματικά, με τη ζημία σε βάρος του Δημοσίου να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Με όχημα νόμιμες εταιρείες, προχωρούσαν στο άνοιγμα εικονικών επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 4 «αχυρανθρώπους» που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες. Ανάμεσά τους και δύο άτομα που αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα.

Συνολικά, η ζημία ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον ΕΦΚΑ και 3,5 εκατομμύρια από απλήρωτους φόρους και φορολογικές παραβάσεις. Για τις εταιρείες που ίδρυαν δεν απέδιδαν ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, απέκρυπταν έσοδα, παρουσίαζαν εικονικές δαπάνες και δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.

Όταν κινούνταν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, έβαζαν λουκέτο στις επιχειρήσεις, αφήνοντας τα χρέη απλήρωτα.

Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων ήταν ανάμεσα στις 25 επιχειρήσεις που είχε ανοίξει το κύκλωμα.

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