ΗΠΑ: Γυμνόστηθος άνδρας σκαρφάλωσε στην ψευδοροφή καταστήματος και σερνόταν πάνω από πελάτες

Όλα έγιναν στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν εργαζόμενοι του καταστήματος Macy's στο εμπορικό κέντρο του Βανκούβερ, κάλεσαν τις αρχές, αφού είδαν έναν άνδρα να σέρνεται στην ψευδοροφή, προκαλώντας ζημιές σε φωτιστικά και καλώδια

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Γυμνόστηθος άνδρας σκαρφάλωσε στην ψευδοροφή καταστήματος και σερνόταν πάνω από πελάτες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας γυμνόστηθος άνδρας σκαρφάλωσε και σέρνονταν στην ψευδοροφή του καταστήματος Macy's στο Βανκούβερ, προκαλώντας ζημιές.
  • Το προσωπικό ασφαλείας εκκένωσε τον δεύτερο όροφο του καταστήματος ενώ η αστυνομία προσπάθησε να κατεβάσει τον άνδρα με σκάλα και στρώμα ασφαλείας.
  • Ο 21χρονος Γκάμπριελ Χιντέο τελικά κατέβηκε, αλλά προσπάθησε να ξαναανέβει στην οροφή και συνελήφθη μετά από πτώση πάνω στο στρώμα.
  • Ο Χιντέο κατηγορείται για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διάρρηξη και εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για κακούργημα.
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Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο περιστατικό βρέθηκαν εργαζόμενοι ενός καταστήματος στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, όταν ένας γυμνόστηθος άνδρας σκαρφάλωσε στην ψευδοροφή του μαγαζιού και άρχισε να σέρνεται πάνω από τα κεφάλια των πελατών, πριν τελικά συλληφθεί από την αστυνομία.

Όλα έγιναν στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν εργαζόμενοι του καταστήματος Macy's στο εμπορικό κέντρο του Βανκούβερ, κάλεσαν τις αρχές, αφού είδαν έναν άνδρα να σέρνεται στην ψευδοροφή, προκαλώντας ζημιές σε φωτιστικά και καλώδια, όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Βανκούβερ στα social media.

Το προσωπικό ασφαλείας του εμπορικού κέντρου εκκένωσε τον δεύτερο όροφο του πολυκαταστήματος, καθώς αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο, προσπαθούσαν να κατεβάσουν τον άνδρα από την οροφή.

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Βανκούβερ, οι αστυνομικοί έστησαν μια σκάλα προς την οροφή για να κατέβει ο άνδρας, ενώ παράλληλα τοποθέτησαν ένα στρώμα από κάτω, σε περίπτωση που ο δράστης έπεφτε. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των αστυνομικών να κατέβει, ο άνδρας συνέχισε να προκαλεί περισσότερες ζημιές στην ψευδοροφή.

Έπειτα από μία ώρα, ο άνδρας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 21χρονος Γκάμπριελ Χιντέο, τελικά πάτησε στη σκάλα για να κατέβει, πριν αλλάξει ξαφνικά γνώμη και άρχισε να ξανασκαρφαλώνει στην οροφή.

Βίντεο που δημοσίευσε το Αστυνομικό Τμήμα του Βανκούβερ, δείχνει τους αστυνομικούς να τραβούν απότομα την σκάλα για να εμποδίσουν τον 21χρονο από το να ξανά ανέβει στην οροφή, με αποτέλεσμα να πέφτει απότομα πάνω στο στρώμα.

«Προσγειώθηκε πάνω στο στρώμα, σηκώθηκε και προσπάθησε να τρέξει. Αλλά, αυτό δεν πήγε και πολύ καλά», έγραψε το Αστυνομικό Τμήμα του Βανκούβερ σε ανάρτησή του στα social media.

Τελικά, οι αρχές συνέλαβαν τον Χίντεο, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Κλαρκ με κατηγορίες πρώτου βαθμού για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διάρρηξη, ενώ εκκρεμούσε και ένα ένταλμα σύλληψης εναντίον του για κακούργημα.

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