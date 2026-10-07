Εκτός Ελλάδας ο Αλκέτ Ριζάι: Διέφυγε με «περιπολικό» σαν αστυνομικός

Snapshot Ο Αλκέτ Ριζάι διέφυγε από την Ελλάδα χρησιμοποιώντας ένα μαύρο SUV μετασκευασμένο σε περιπολικό.

Τη νύχτα των πυροβολισμών στην Ανάβυσσο, ο Ριζάι κυκλοφορούσε χωρίς να κρύβεται, κάνοντας ψεύτικους αστυνομικούς ελέγχους.

Ένας άνδρας που συνάντησε επιβεβαίωσε στοιχεία που συνδέουν τον Ριζάι με την περιγραφή του κακοποιού.

Το τελευταίο στίγμα του Ριζάι εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, με πιθανή προσπάθεια παράνομης διέλευσης στην Αλβανία.

Η αστυνομία τον αναζητούσε στην Ανάβυσσο ενώ εκείνος δεν έδειχνε φόβο ή προσπάθεια να διαφύγει άμεσα. Snapshot powered by AI

Μέσα από τα χέρια τους φαίνεται πως έχασαν οι αστυνομικοί έναν από τους πιο σκληρούς κακοποιούς της χώρας. Ο Αλκέτ Ριζάι το βράδυ των πυροβολισμών στην Ανάβυσσο δεν έτρεξε να κρυφτεί μέχρι να καταστρώσει το σχέδιο διαφυγής του από τη χώρα, αλλά έκοβε βόλτες στην Αθηνών - Σουνίου με το μαύρο SUV του το οποίο είχε μετατρέψει σε... περιπολικό.

Μάλιστα, φέρεται να ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν άνδρα και τον γιο του στους οποίους έκανε αρχικά σήμα να σταματήσουν δήθεν για αστυνομικό έλεγχο και στη συνέχεια μιλώντας τους από το μεγάφωνο τους είπε να αποχωρήσουν.

Όσο η αστυνομία τον έψαχνε στην Ανάβυσσο εκείνος έκανε... πλάκα στο Σούνιο. Πράγμα που τον κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο καθώς, ενώ τον αναζητούσε η... μισή αστυνομία, εκείνος δεν έδειξε να φοβάται ιδιαίτερα.

Ο άνδρας έχει δώσει κατάθεση στις Αρχές χωρίς να επιβεβαιώνει απόλυτα ότι πρόκειται για τον κακοποιό, ωστόσο όσα περιέγραψε «δένουν» απόλυτα με τον Αλκέτ Ριζάι. Πάντως οι αστυνομικοί όταν βρήκαν το αυτοκίνητο του κακοποιού δεν κατάφεραν να εντοπίσουν ούτε φάρο, ούτε κάτι που να προσομοιάζει με την περιγραφή του πολίτη.

Νεότερες πληροφορίες που έχουν φτάσει στην ΕΛ.ΑΣ. θέλουν το τελευταίο στίγμα του Ριζάι να εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ενδέχεται να επιχείρησε να περάσει παράνομα στην Αλβανία.

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