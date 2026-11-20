Snapshot Εξιχνιάστηκαν πέντε τηλεφωνικές απάτες στα Ιωάννινα με συνολική λεία άνω των 500.000 ευρώ.

Ταυτοποιήθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα ως μέλη εγκληματικής ομάδας που στόχευε κυρίως ηλικιωμένους.

Οι δράστες προσποιούνταν λογιστές ή υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ για να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα.

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του οχήματος που ενεπλάκη σε καταδίωξη και προσπάθησε να δηλώσει εικονική κλοπή.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων μελών του κυκλώματος και πιθανή εμπλοκή σε επιπλέον απάτες. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, με συνολική λεία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, εξιχνίασε η Αστυνομία στα Ιωάννινα, ταυτοποιώντας έναν άνδρα και μία γυναίκα ως μέλη εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο κυρίως ηλικιωμένους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπόθεση συνδέεται με την καταδίωξη που σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όταν ύποπτο αυτοκίνητο εμβόλισε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας, τραυματίζοντας αστυνομικό, πριν διαφύγει.

Οι δράστες προσποιούνταν τηλεφωνικά τους λογιστές ή υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα για να πείσουν ηλικιωμένους να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα. Σε μία από τις περιπτώσεις, μάλιστα, απέσπασαν από ηλικιωμένη 51.000 ευρώ και περίπου 400 χρυσές λίρες.

Παράλληλα, συνελήφθη στην Αττική η ιδιοκτήτρια του οχήματος που ενεπλάκη στην καταδίωξη, όταν επιχείρησε να δηλώσει την κλοπή του, με την καταγγελία να χαρακτηρίζεται εικονική από τις Αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος, καθώς και για τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής τους σε άλλες απάτες.