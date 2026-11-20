Snapshot Ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας εντόπισε αγγελία πώλησης κολλημένη σε καινούργιο δημοτικό στύλο φωτισμού.

Αντί να εκδώσει πρόστιμο άμεσα, ο δήμαρχος κάλεσε το τηλέφωνο της αγγελίας για να ενημερώσει τον υπεύθυνο.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι το πρόστιμο για κάθε κολώνα που φθείρεται είναι 500 ευρώ.

Το άτομο που είχε κολλήσει την αγγελία συμφώνησε να την αφαιρέσει μετά την ενημέρωση. Snapshot powered by AI

Ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας εντόπισε ένα πωλητήριο κολλημένο πάνω σε καινούργιο δημοτικό στύλο φωτισμού. Και αντί να δώσει εντολή για βεβαίωση παράδοσης, επέλεξε έναν πιο… ανορθόδοξο τρόπο να χειριστεί την κατάσταση, ο οποίος μάλιστα έκανε τον κ. Λάμπρο Μίχο viral.

Στο βίντεο εικονίζεται ο κ. Μίχος να βρίσκεται σε κεντρικό πεζόδρομο της Αγίας Βαρβάρας, όταν εντόπισε πολλές αγγελίες κολλημένες στον στύλο φωτισμού – μεταξύ των οποίων μία που έγραφε «ΠΩΛΕΙΤΑΙ».

Ο δήμαρχος, στη συνέχεια, κάλεσε από το κινητό του απευθείας το τηλέφωνο που ανέγραφε η αγγελία.

Στη συνέχεια, ο Λάμπρος Μίχος ενημέρωσε τον συνομιλητή του του για το σημείο όπου εντοπίστηκε η αγγελία.

«Έχετε βάλει ένα πωλητήριο σε μία κολώνα εδώ στο Βασιλόπουλο, στην Αγία Βαρβάρα».

Όταν στην άλλη άκρη της γραμμής επιχειρήθηκε να δοθεί διευκρίνιση για το ποιος διαχειρίζεται την αγγελία, ο δήμαρχος έθεσε αμέσως το ζήτημα της φθοράς του δημοτικού εξοπλισμού.

«Ακούστε κάτι. Την έχετε κολλήσει με κόλλα πάνω σε μία κολώνα, που είναι φρεσκοφτιαγμένη, καινούργια, και ο Δήμος προβλέπει πρόστιμο 500 ευρώ», του τόνισε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι η χρηματική ποινή δεν επιβάλλεται συνολικά αλλά ανά στύλο, αλλά για «500 ευρώ η κάθε κολώνα».

Στη συνέχεια, το άτομο του οποίου το τηλέφωνο αναγραφόταν στο πωλητήριο δήλωσε πως θα έβγαζε την αγγελία από τον στύλο.

«Εντάξει, εντάξει, θα την βγάλω. Πείτε μου τη διεύθυνση», είπε.

Διαβάστε επίσης